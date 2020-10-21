«Романтичный и циничный. Провокационный и старомодный»: Первые реакции на «Манка» Дэвида Финчера

Драма «Манк» выйдет на Netflix 13 ноября, но первые зрители уже записывают новую ленту Дэвида Финчера в фавориты предстоящей оскаровской гонки. Черно-белая картина рассказывает о сценаристе Германе Я. Манкевиче, и, если судить по первым отзывам, зрителя ждут отличная актерская игра Гари Олдмана и Аманды Сайфред, завораживающая операторская работа Эрика Мессершмидта и общее ощущение классического голливудского кино.

Однако отдельные авторы предупреждают, что порой «Манк» смотрится как урок истории Голливуда, чем может оттолкнуть отдельных зрителей. Отмечается также, что техническая сторона фильма гораздо сильнее, чем сценарная.

Вот что пишут первые зрители.

«„Манк“ Дэвида Финчера феноменален. Все, от блестящего звукового оформления до потрясающей актерской игры, делает его одним из лучших фильмов 2020 года. Этот фильм понравится киноманам».

«Хотя Гари Олдман, как обычно, потрясающий, но самый большой сюрприз — Аманда Сайфред. Может быть, ее лучшая работа. Блин, я обожаю этот фильм».

«Мои ощущения по поводу „Манка“. Для меня это красивый и вдохновляющий фильм. Это картина о решении отвернуться от всего, что вы знаете, всего, что поддерживает вас, когда вы понимаете, насколько все это неправильно. Одно дело — сжечь все дотла. Еще сложнее, когда ты стоишь в самом центре».

«Эмбарго на „Манка“ закончилось… Вы, ребята, уже знали, что этот фильм сделан для меня. И для вас, если вы любите хардкорную историю кино, воплощенную в жизнь режиссером и сценаристом, которые явно любили копаться в ней. Не сентиментальный фильм про Голливуд, но по-своему радостный».

«Дело в том, что „Манк“ не столько фильм о создании „Гражданина Кейна“, сколько об обстоятельствах, которые вдохновили фильм, и эти обстоятельства — то, как капитализм развращает людей в разгар Депрессии».

«На бумаге „Манк“ Дэвида Финчера — это фильм, который я *должен* любить, но вместо этого просто восхищаюсь. Невероятно хорошо сделанный, снятый, сыгранный. Но история оставила меня равнодушным. Теперь я знаю больше об отношении Манка к губернаторской гонке в Калифорнии 1934 года, чем о его отношении к Орсону Уэллсу».

«Люди постоянно обсуждают технический гений Финчера, но он также умеет отлично обращаться с актерами. „Манк“ — фильм Гари Олдмана, но каждая роль подобрана идеально, и, возможно, Аманда Сайфред получит признание, которого она заслуживает. Том Пелфри и Лили Коллинз также используют свое экранное время по максимуму».

«„Манк“ красиво снят. Операторская работы Эрика Мессершмидта безупречна, а костюмы Триш Саммервилл просто фантастические. Это праздник ремесленников, и музыка Трента Резнора и Аттикуса Росса великолепна. „Манк“ изысканно сделан и вызывает восторг».

«Мне очень понравилось, что папа Дэвида Финчера является единственным автором сценария „Манка“ (хороший фильм о том, как тяжело фильмам быть хорошими)».

«„Манк“ — фильм романтичный и циничный. Провокационный и старомодный. Это то, чего я ожидал, но он совершенно неожиданный. Это тоже великолепно. Мне надо еще раз его посмотреть. Да здравствуют Финчеры (отец и сын)».

«„Манк“ великолепен (манколепен?). Резвый, изумительный, забавный и откровенно политический фильм. Выглядит и звучит как старый фильм в старом кинотеатре, со звуком, который, кажется, эхом отражается от стен, которых на самом деле нет».

«„Манк“ — визуально ошеломляющий благодаря великолепной операторской работе и использованию различных техник кинопроизводства. Сильный сценарий, укрепленный великолепной игрой Олдмана. Однако этот фильм в первую очередь для определенной группы зрителей».

«„Манк“ — выдающееся зрелище, где каждый кадр продуман настолько тщательно, что вам захочется периодически останавливать фильм, чтобы просто все рассмотреть. Неистовое и аутентичное возвращение к прошлому, которое обязательно понравится любителям классического кино. Вы любитель провокационных голливудских историй? Это кино для вас».

«Дэвид Финчер в хорошей форме с „Манком“. Фильм великолепен и создан для киноманов. Резкая и умная критика Голливуда золотой эпохи и вызывающая воспоминания сказочная дань совершенству. Сайфред на коне. Операторская работа Эрика Мессершмидта роскошная. Монтажер Кирк Бакстер заслуживает высшего балла».

«В „Манке“ есть чем восхищаться технически. Продакшен, операторская работа, звук и музыка — это сильнейшие элементы фильма и лучший выбор для „Оскара“. Это продвинутый курс истории кино для киноманов, который может оттолкнуть широкую аудиторию. Арлисс Ховард и Том Пелфри выдающиеся».

Герман Я. Манкевич, или Манк, как называли его окружающие, был одним из самых популярных и высокооплачиваемых сценаристов раннего Голливуда. Он страдал от алкоголизма и игровой зависимости, что не помешало ему написать сценарий «Гражданина Кейна», но в итоге привело к трагедии.