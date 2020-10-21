Кевин Спейси мог сняться в «Манке». В 1990-е Дэвид Финчер рассматривал актера на главную роль

Дэвид Финчер давно пытался снять фильм «Манк» о Германе Я. Манкевиче, сценарий которого написал его отец. Впервые картина должна была увидеть свет еще в 1990-е, когда проект взялась поддержать компания Polygram и режиссер начал подбирать актеров.

В качестве исполнителя главной роли тогда рассматривался Кевин Спейси, с которым Финчер впоследствии поработал над сериалом «Карточный домик». Актрису Мэрион Дэвис, любовницу Уильяма Рэндольфа Херста, могла сыграть Джоди Фостер, которая в итоге снялась в триллере Финчера «Комната страха». Однако проект так и не состоялся из-за Polygram.

«Polygram начала давать задний ход из-за всевозможных поистине глупых правил, связанных с производством в Центральной Америке, — рассказал Финчер. — Нам пришлось бы снимать фильм в цвете, а потом переделывать в черно-белую версию. Фильм полностью развалился».

После неудачи с Polygram Финчер переключился на другие проекты и вернулся к «Манку» спустя 20 лет благодаря Netflix. Стрим-сервис не испугала черная-белая картина с внушительным бюджетом, и он вложился в производство. На главную роль Финчер взял Гари Олдмана. Для создания картины постановщику пришлось пожертвовать привычным прокатом в кинотеатрах, но он не переживает по этому поводу.

«Давайте честно: показ в кинотеатрах прямо сейчас — это не самое яркое звено в цепи», — заметил Финчер.

На самом деле, Финчеру очень нравится работать с Netflix, с которым он ранее заключил контракт на четыре года.

«Я очень счастлив работать с Netflix, — признался режиссер. — Они строят хранилище. Приятно, что у фильмов есть место, где их не будут запихивать в „лето спандекса“ или „зиму несчастья“ (так режиссер называет два популярных сейчас сезона для кино, — прим. ред.). Это платформа, которая принимает любые жанры. Вы можете быть мрачным, зловещим немецким фильмом или причудливым израильским шпионским сериалов. Они хотят их все».

«Я знаю, что со мной непросто. Им нужны люди, способные взяться за дело; им нужны люди, которые хотят зажечь, попробовать разные вещи, прийти на работу и заставить систему напрячься», — добавил Финчер.

Картина Финчера рассказывает непростую историю Германа Манкевича, которого друзья и коллеги называли «Манк». Один из самых популярных и высокооплачиваемых сценаристов раннего Голливуда, он страдал от алкоголизма и игровой зависимости, что не помешало ему написать сценарий «Гражданина Кейна», но в итоге привело к трагедии. Согласно истории создания фильма, между режиссером и сценаристом назрел конфликт по поводу того, кому именно должно быть приписано авторство фильма.

Драма «Манк» выйдет на Netflix 4 декабря.

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Источник: Variety