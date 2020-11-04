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Что смотреть дома: 4-й сезон «Короны», «Она умрет завтра», док про Грету Тунберг

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Сериал про молодых банкиров, над которым работала Лина Данэм, вкрадчивый хоррор о предчувствии смерти и возвращение хита Netflix про королевскую семью — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Корона», 4-й сезон

Виндзоры знакомятся с Дианой Спенсер и Маргарет Тэтчер.

Где смотреть: Netflix

Костюмная эпопея Питера Моргана, посвященная правлению Елизаветы II, приближается к самому интересному: в четвертом сезоне в сериале появятся принцесса Диана (Эмма Коррин) и премьер-министр Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон). Внешняя политика, роскошные наряды, дворцовые и семейные интриги, противоречивые герои — шоу все еще остается драгоценным камнем в короне Netflix.

Подробнее о сериале

«Индустрия», 1-й сезон

Драма о безжалостном банковском бизнесе.

Где смотреть: «Амедиатека», КиноПоиск HD

В лондонский банк Pierpoint & Co устраиваются выпускники престижных колледжей, которые мечтают чего-то добиться и стать, фигурально выражаясь, волками из Сити, не особо беспокоясь, по скольким головам придется пройти. Исполнительный продюсер и режиссер первой серии — Лина Данэм.

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«Она умрет завтра»

Самый жуткий хоррор сезона.

Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi, Wink

Однажды Эми (Кейт Лин Шейл) решает, что завтра умрет, и начинает морально к этому готовиться, невольно заражая мыслью о скорой смерти окружающих. Это второй полный метр инди-звезды Эми Саймец — постановщицы «Девушки по вызову» и актрисы, игравшей в «Чужой: Завет». «Она умрет завтра» — триллер о неизбежном и неизведанном, соединяющий абсолютную тоску «Меланхолии» Ларса фон Триера и тихий ужас «Оно» Дэвида Роберта Митчелла, достигая этого минимумом средств.

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«Я, Грета»

Портрет девушки, поколения и эпохи.

Где смотреть: Hulu

Про Грету Тунберг сегодня слышал каждый — как водится, гадости вперемешку с восторгами. Нэйтан Гроссман, сценарист документального байопика Златана Ибрагимовича, предлагает взглянуть на феномен Тунберг комплексно: это одновременно размышление о девочке, которая сфокусировалась на насущной проблеме экологии, о поколении, чьи сердца требуют перемен, и мире, которому действительно пора что-то менять. Соседство двух шведских звезд в фильмографии режиссера не случайно: какими бы антиподами ни казались Златан и Грета, они медийные иконы, пускай первый любит говорить только о себе, а вторая — о мире вокруг.

«Eater: Кулинарный гид по миру», 1-й сезон

Гастрономическая кругосветка с Майей Рудольф.

Где смотреть: Hulu

Eater — ответвление сайта Vox, посвященное кулинарии. В их шоу комедиантка Майя Рудольф путешествует по миру, пробует самые разные кушанья и слушает шефов. Сериал — идеальный спутник на вечер для фуди и тех, кто соскучился по сменяющимся видам за окном и блюдам в тарелке.

«Освободитель», 1-й сезон

Анимация о Второй мировой.

Где смотреть: Netflix

Коренные американцы, ковбои и афроамериканцы в 1943 году оказались на Сицилии, откуда началось их путешествие в сердце тьмы, которое закончилось освобождением Дахау. Сериал польского режиссера Гжегожа Йонкайтыса выполнен в технике ротоскопирования: отснятые кадры были обработаны аниматорами — так же Ричард Линклейтер делал «Пробуждение жизни» и «Помутнение». Этот прием одновременно сгущает ужасы войны и создает дистанцию между реальностью и ее художественным осмыслением.

«Четвертый процесс», 1-й сезон

Документальный сериал о поиске правосудия в Америке.

Где смотреть: Netflix

В 1993 году 19-летнего Шона осудили за убийство полицейского, и вот уже почти 30 лет он пытается доказать, что ни при чем. Сам сериал, видимо, будет устроен как судебный процесс — с разными точками зрения и сложным нарративом, который включает не только жизнь Шона, злосчастный инцидент и контекст американских 1990-х, но и рассказ о полицейском произволе и системном расизме.

«Огненный шар»

Вернер Херцог изучает метеориты.

Где смотреть: Apple TV+

Вернер Херцог не так давно заглядывал в вулканы и с интересом изучал интернет, а теперь добрался до космоса. Взяв в напарники вулканолога Клайва Оппенхаймера (не путать с документалистом Джошуа Оппенхаймером), Херцог исследует, как астероиды влияют на планету и что за вопросы ставят перед наукой, а еще какие ритуалы по всей планете возникли вокруг камней с неба.

«Мистер Джангл и рождественское путешествие»

Рождественский мюзикл без тормозов.

Где смотреть: Netflix

Выдающийся выдумщик (Форест Уитакер) потерял семью и гениальные изобретения из-за бывшего партнера по работе (Кигэн-Майкл Ки). Однако в канун Рождества с помощью маленького робота и девочки по имени Приключение (Мадлен Миллс) он может всех переиграть. В фильмографии Дэвида Е. Талберта сплошные праздничные фильмы, но этот обещает настоящее китч-пиршество с ожившими куклами, кислотными цветами и прочими подростковыми радостями.

«Экстремальная работа»

Южнокорейский суперхит про полицейских-неудачников.

Где смотреть: КиноПоиск HD — с 15 ноября

Группа полицейских должна разобраться с мафиозной группой, прикинувшись сотрудниками местного ресторана. И неизвестно еще, что опаснее и труднее: на службе они разбивают автомобили, на кухне — неумело обращаются с ножом и борются с тараканами. Комедия Ли Бён-хона — невероятный хит: второе место за всю историю проката в Южной Корее, самый прибыльный фильм страны на мировом рынке (после «Паразитов», конечно).

С 15 ноября этот фильм будет доступен в Магазине КиноПоиск HD

Автор: Алексей Филиппов

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