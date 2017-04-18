Как Шарлиз Терон сделала себя «Монстром». И еще 5 историй актрис, ставших продюсерами

Шарлиз Терон

Компания: Denver & Delilah Productions Проекты: «Взрывная блондинка», «Охотник за разумом» «Взрывная блондинка»

Первые десять лет своей актерской карьеры в Америке бывшая модель Терон провела в ожидании интересной роли. Она не раз заявляла, что у девушек из модельного бизнеса практически нет шансов играть в Голливуде кого-то, кроме соблазнительных красоток или идеальных жен и матерей. Поэтому, когда дебютантка Пэтти Дженкинс предложила актрисе сыграть в ее «Монстре» секс-работницу, ставшую серийной убийцей, Терон ухватилась за этот шанс. Опасаясь того, что продюсеры ждут от этого сюжета красивой любовной истории про лесбиянок, и предчувствуя будущий конфликт, Терон решила сама спродюсировать картину, чтобы защитить Дженкинс от давления инвесторов. И это помогло, хотя в итоге один из продюсеров пытался повлиять на саму Терон — упрашивал ее не набирать вес для роли.

«Монстр» принес Терон «Оскар». Теперь ее продюсерская компания, названная в честь любимых собак, ищет сценарии с неоднозначными женскими персонажами — от застрявшей в пубертате спивающейся писательницы («Бедная богатая девочка») до госсекретаря США («Та еще парочка»). Возможность выбирать роли помогла Терон как актрисе утвердиться в исключительно мужской нише экшена: в пантеоне жанра она уже давно занимает видное место рядом с Джейсоном Стэйтемом и Вином Дизелем. А еще в процессе работы над «Монстром» Терон прочитала книгу бывшего спецагента ФБР Джона Дугласа «Охотник за разумом» и тогда же приобрела на нее права. Так что один из самых интересных телепроектов в жанре тру-крайм — это тоже ее работа.

Терон принимает непосредственное участие в поиске сценариев и их последующей редактуре. «Мы сидим со сценаристами в одной комнате и вместе работаем над текстом, — говорит она. — Я не могу назвать себя хорошим райтером, но полностью доверяю своим ощущениям. Иногда я просто вижу хорошую идею. Я никогда не переписываю реплики сама, но всегда чувствую нутром, когда что-то не так».

И, конечно, она сама выполняет самую сложную продюсерскую работу — поиск финансирования. Например, она за сутки смогла найти инвестора для «Скандала» с Марго Робби и Николь Кидман, после того как от участия в проекте отказалась Annapurna Pictures, вложения которой должны были составить 35 млн долларов (катастрофа случилась всего за две недели до начала съемок!).

Николь Кидман

Компания: Blossom Films Проекты: «Кроличья нора», «Время возмездия», «Большая маленькая ложь», «Отыграть назад» «Отыграть назад»

Продюсерская история Кидман началась со знакомства с Пером Саари в 2004 году. Он тогда работал на Роберта Редфорда, руководил его продюсерской компанией Wildwood, а Кидман после прокатного успеха «Других» и «Мулен Руж» считалась суперзвездой.

Но к концу десятилетия ее слава померкла. Фильмы с ней с треском проваливались в прокате: «Золотой компас», «Степфордские жены», «Колдунья», «Марго на свадьбе», даже «Холодная гора». Критики стали называть ее «убийцей бокс-офиса». В итоге один из лучших фильмов Кидман — «Австралию» — уже через неделю проката стали продавать не как эпическую историю любви и приключений героев Кидман и Хью Джекмана, а как историю ребенка: звезд на рекламном постере сменило лицо маленького Брэндона Уолтерса. Как говорила после сама Кидман: «Я прошла через сложный период, когда мне было трудно сделать хороший выбор. Такое бывает со многими актерами. Иногда вообще наличие хоть каких-то вариантов можно считать удачей». Так Кидман решила взять судьбу в свои руки и вместе с Саари открыла собственную студию Blossom Films. Их первый проект — экранизация пьесы «Кроличья нора». Драматург Дэвид Линдси-Эбер (за «Нору» он получил Пулитцеровскую премию) сам взялся за адаптацию пьесы в сценарий.

Blossom Films ориентирована на телевизионный премиум-контент для женской аудитории (то есть о женщинах и с женщинами в главных ролях). Часто по мотивам книг-бестселлеров. С 2018 года у студии контракт с Amazon Studios: сейчас она готовит для платформы «Девять идеальных незнакомцев», еще одну экранизацию книги Лиан Мориарти («Большая маленькая ложь»), а также экранизации «Экспатриантов» Дженис Й. К. Ли и «Милых вещей» Жанель Браун. Первый роман рассказывает о жизни нескольких иностранок в многонациональном Гонконге, второй — о сложных взаимоотношениях богатой наследницы и амбициозной мошенницы.

Кидман и Саари вместе занимаются поиском сценариев. Выбирать их актриса научилась у Стэнли Кубрика во время работы над «Широко закрытыми глазами». «Вы должны читать сценарий от начала до конца, не отвлекаясь, — объясняет она. — Только тогда ваша реакция на историю будет естественной». Впрочем, и «Время возмездия», и «Девять идеальных незнакомцев» были куплены Кидман и Саари на основании одного лишь синопсиса.

В индустрии Кидман известна как талантливый организатор и переговорщик. Она всегда ищет индивидуальный подход к каждому режиссеру, которого приглашает в проект. Организовать все идеально для нее важно еще и потому, что Кидман не занимается оргвопросами во время съемочного периода, если сама играет в фильме: в роль она погружена полностью, 24 часа в сутки.

Риз Уизерспун

Компания: Hello Sunshine Проекты: «Блондинка в законе 2», «Исчезнувшая», «Большая маленькая ложь», «Утреннее шоу», «И повсюду тлеют пожары» «И повсюду тлеют пожары»

Широкой аудитории Уизерспун-продюсер стала известна после успеха «Большой маленькой лжи» (они с Кидман приобрели права на экранизацию романа Мориарти совместно). Но свою продюсерскую компанию она основала еще в 2000 году. После успеха «Блондинки в законе» актриса решила сама спродюсировать продолжение и в итоге заработала на нем 15 млн долларов. Это в 15 раз больше, чем ее актерский гонорар за участие в первом фильме.

В 2012 году Уизерспун объединила усилия со своей подругой и продюсером Бруной Папандреа. Их общая продакшен-компания Pacific Standard стоит за «Исчезнувшей» Дэвида Финчера и за «Дикой», которая принесла самой Уизерспун номинацию на «Оскар». Оба фильма — экранизации книжных бестселлеров, оба имели огромный успех.

В 2016 году подруги разделили бизнес: Папандреа основала собственный бизнес в Австралии, и Pacific Standard стала частью новой медиакомпании Уизерспун Hello Sunshine, которая занимается и рекламой, новостями, YouTube-каналами, детскими шоу и ромкомами для HBO Max. А еще экранизациями популярных книг: «Элеанор Олифант в полном порядке» для MGM, «Дэйзи Джон и шестеро» для Amazon и «И повсюду тлеют пожары» для Hulu.

Уизерспун серьезно интересуется современной литературой. Она ведет Instagram-аккаунт «Книжный клуб Риз», в котором публикует рецензии на книги и литературные подборки. Ее аудитория там — почти полтора миллиона человек. «Клуб» стал настолько влиятельным, что актриса начала предупреждать авторов, которые туда попадают, чтобы они не удивлялись росту продаж. Стоит ли говорить о том, что многие из книг, экранизированных или запланированных к экранизации Pacific Standard, появлялись в подборках для Instagram?

Марго Робби

Компания: LuckyChap Entertainment Проекты: «Тоня против всех», «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», «Конченая» «Конченая»

Как и Терон, Марго Робби начала свою кинокарьеру в амплуа гламурной красотки: стюардесса в сериале «Пэн Американ», «самая горячая блондинка всех времен» в «Бойфренде из будущего», наконец, затянутая в узкое блестящее платье трофейная жена в «Волке с Уолл-стрит». После этой роли актрису стали засыпать предложениями еще раз сыграть горячую жену или горячую подружку.

Понимая всю необязательность таких героинь для сюжета (если такую блондинку изъять из истории, фильм ничего не потеряет) и, соответственно, бесполезность таких ролей для серьезной долгосрочной карьеры, Робби начала задумываться о смене амплуа. В 2014 году она вместе со своим будущим мужем Томом Акерли и парой их близких друзей открывает собственную продакшен-компанию LuckyChap Entertainment. Их первый проект — мрачная спортивная комедия по сценарию Стивена Роджерса, основанному на биографии скандально известной фигуристки Тони Хардинг, — «Тоня против всех» стала в каком-то смысле «Монстром» Робби. Для роли ей пришлось не просто надеть дурацкие наряды 1980-х, но и сыграть изнанку своего амплуа красивой блондинки, показав его как треш. Тоня в исполнении Робби — злая сатира на гламурный образ, белый мусор, сильная женщина и одновременно жертва (властной матери, мужской глупости, несчастных случаев на льду).

Последующие проекты LuckyChap, как правило, такие же истории о девушках на грани нервного срыва, опасных и мстительных, которых часто играет сама Робби (например, Харли Квинн). Она вообще постоянно выступает в своих интервью как фемактивистка, объявляя своей глобальной миссией восстановление гендерного баланса в кинобизнесе. И «Хищных птиц» она сознательно продюсировала как чисто женский проект.

В планах компании — продолжение истории Харли, фэнтези-фильм Греты Гервиг и Ноа Баумбака о Барби (куклу будет играть сама Робби) для Warner, ребут «Танкистки» для MGM. Робби контролирует производство на всех стадиях, совмещая актерскую и продюсерскую функции. «Возможно, я знаю недостаточно, чтобы принимать все решения, но я точно всегда хочу быть частью разговора», — заявляет она.

Лина Данэм

Компания: Good Thing Going Проекты: «Девочки», «Кемпинг», «Индустрия», «Поколение» «Девочки»

Данэм было 23, когда она предложила HBO «Девочек», а точнее, полторы страницы текста без сюжета и персонажей. Но тогдашний президент HBO Entertainment Сью Нэйгл и продюсер Джадд Апатоу были большими поклонниками единственного фильма Данэм «Крошечная мебель» и приняли эту сценарную заявку. Нэйгл была убеждена, что Данэм — голос поколения, который привлечет миллениалов на HBO, и не ошиблась. Та стала исполнительным продюсером будущего сериала вместе с Апатоу. Когда Данэм начала искать шоураннера, к проекту присоединилась Дженнифер Коннер, которая в итоге на долгие годы станет ее соратницей.

«Девочки» для Данэм — первая и пока что главная удача: сериал получил 19 номинаций на «Эмми». А вот следующий телепроект дуэта Коннер—Данэм, «Кемпинг» с Дженнифер Гарнер, провалился. Судя по рейтингам Rotten Tomatoes, проблемы сорокалетних в их изложении не задели ни зрителей, ни критиков. Вскоре после завершения «Кемпинга» девушки объявили и о завершении сотрудничества, чтобы тут же перейти к обсуждению индивидуальных контрактов c HBO.

В ноябре на канале стартует «Индустрия» — новый восьмисерийный сериал о молодых яппи, начинающих карьеру в лондонском банке; Данэм не просто спродюсировала его, а еще и сняла пилотную серию. Она также готовит для HBO Max драмеди «Поколение» и разрабатывает для стриминга сериал о русской мошеннице Анне Сорокиной, выдававшей себя в Нью-Йорке начала 2010-х за богатую немецкую наследницу. Удивительный факт: параллельно другой байопик Сорокиной — для Netflix — готовит Шонда Раймс («Анатомия страсти», «Как избежать наказания за убийство»).

Работу над «Индустрией» Данэм начала уже в новом статусе — как глава продюсерской компании Good Thing Going, аффилированной с HBO. Ее главная задача в Good Thing Goin — хедхантинг, поиск новых имен. Сценаристы «Индустрии» Микки Даун и Конрад Кей — первые из рекрутированных Данэм талантов.

Фиби Уоллер-Бридж

Компания: Wells Street Films, DryWrite Проекты: «Сожители», «Дрянь», «Убивая Еву», «Беги» «Дрянь»

Фиби Уоллер-Бридж только начинает свою карьеру в теле- и кинопродакшне: о создании собственной продюсерской компании Wells Street Films она объявила в начале 2020-го.

Зато она давно и плодотворно работает в театре, откуда, собственно, и пришла на телеэкран. Фиби вела авторскую колонку в театральном еженедельнике The Stage и вместе со своей подругой Викки Джонс создала театральную компанию DryWrite, чтобы поддержать молодых драматургов и режиссеров. Та и посоветовала Фиби превратить ее журналистские очерки в моноспектакль. Так появилась «Дрянь». После успеха спектакля на начинающую актрису и драматурга обратил внимание британский Channel 4: ей предложили написать сценарий ситкома о друзьях-сквотерах («Сожители»), эдакого британского варианта «Друзей», но с рискованными шуточками в духе Бридж и с ней же в главной роли. Тем временем Amazon решил экранизировать «Дрянь» и логично предложил заняться этим проектом самой Фиби.

Сериал принес Уоллер-Бридж всемирную славу, три «Эмми», «Золотой глобус», а в сентябре 2019-го — трехлетний контракт с Amazon Studios (за создание контента для стриминга Фиби получает 20 миллионов в год). Собственно, Wells Street Films и создана для производства фильмов и сериалов для стриминга. Правда, конкретные производственные планы компании пока не оглашаются.