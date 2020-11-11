Дэвид Финчер заключил эксклюзивный контракт с Netflix на 4 года

Дэвид Финчер заключил эксклюзивную сделку с Netflix, который 4 декабря выпустит новый фильм режиссера «Манк». Постановщик рассказал об этом в интервью французскому журналу Premiere.

«Да, я подписал контракт с Netflix еще на четыре года. И в зависимости от того, как примут «Манка», я буду либо застенчиво спрашивать, что мне сделать, чтобы искупить неудачу, либо стану высокомерным засранцем и буду требовать снимать другие черно-белые фильмы, — шутит Финчер. — Нет, я буду производить для Netflix "контент" — чтобы это ни значило — и, скорее всего, прилекать на сервис своих немногочисленных поклонников».

Финчер надеется, что сотрудничество с Netflix позволит ему остаться верным своим творческим принципам: «Я заключил это соглашение, потому что хочу работать как Пикассо: пробовать разные вещи, ломать представления о формах повествования, менять режим работы. У каждого автора свое количество произведений. И да, я считаю странным, что за свою 40-летнюю карьеру я снял всего 10 фильмов. Ладно, 11, но своими я считаю только 10. Пугающий факт».

О том, какие фильмы и сериалы он будет снимать в рамках соглашения, Финчер не рассказал.

Помимо «Манка», режиссер работал с Netflix над тремя проектами. Он снял несколько эпизодов «Карточного домика» и «Охотника за разумом», а также спродюсировал анимационный сериал «Любовь. Смерть. Роботы».

Недавно Финчер заявил, что третий сезон «Охотника за разумом», вероятно, не выйдет. По его словам, сериал слишком дорого обошелся Netflix и привлек меньше зрителей, чем ожидал сервис.