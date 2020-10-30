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Что смотреть дома: «Псих», «Лунная база 8», продолжение «Метода»

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Возвращение российского телехита с Паулиной Андреевой, новый мультфильм по комиксам DC, комедия про астронавтов — рассказываем о самых интересных новинках российских и зарубежных стримингов.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Псих», 1-й сезон

Константин Богомолов играет психотерапевта в сериале Федора Бондарчука.

Где смотреть: more.tv

Первый сериал Федора Бондарчука — по сценарию Паулины Андреевой и с Константином Богомоловым в главной роли. «Псих» — история про психотерапевта Олега, который потерял жену и не может понять, как жить дальше. В проекте снялись Елена Лядова из «Измен», Анна Чиповская в роли пациентки, Олег Меньшиков, сыгравший у Бондарчука в «Притяжении» и «Вторжении» и Александр ГорчилинКислота»). «Псих» — попытка разговора о норме, горе и, вероятно, преступлении; неожиданная пара к «Отыграть назад», стартовавшему на прошлой неделе.

Рецензия на сериал

Смотрите сериал more.tv «Псих» в подписке Плюс с more.tv

«Темная Лига справедливости: Война Апоколипса»

Решающая битва с Дарксайдом — главным антигероем вселенной DC.

Где смотреть: КиноПоиск HD

Могущественный титан Дарксайд, с которого Marvel списало Таноса, с третьей попытки захватывает Землю. Все супергерои мертвы или порабощены, но остатки сопротивления не оставляют надежды переиграть неудачную партию. «Война Апоколипса» основана на арке мегаломана Джеффа Джонса — не такого вдохновенного сценариста, как Джонатан Хикман, чья «Бесконечность» впечатляет даже сильнее, чем «Мстители: Финал», но тоже крайне амбициозного. Все лучшие люди и нелюди на одном экране — от Супермена и Константина до Болотной Твари и Харли Квинн, а судьбу Земли решит загадочная планета Апоколипс.

Как разобраться во вселенной DC

Купите фильм «Темная Лига справедливости: Война Апоколипса» на КиноПоиск HD

«Лунная база 8», 1-й сезон

Комедия про астронавтов от автора «Баскетса».

Где смотреть: «Амедиатека», КиноПоиск HD — с 8 ноября

Трое мужчин (Джон Си Райли, Фред Армисен и Тим Хайдекер) с детства мечтали о космосе и вот наконец каждый день работают на Луне, вернее, в ее симуляторе. Один из создателей «Баскетса» с Заком Галифианакисом, Джонатан Крисел придумал для Showtime свои «Космические силы» — драмеди про трех оболтусов, которым нужно стать слаженной командой, чтобы реально куда-то полететь.

Смотрите сериал «Лунная база 8» в «Амедиатеке» и на КиноПоиск HD по подписке Плюс Мульти с «Амедиатекой» с 8 ноября

«Метод 2»

Паулина Андреева снова выходит на тропу войны.

Где смотреть: Первый канал — с 8 ноября, КиноПоиск HD — с 9 ноября

Разобравшись с прошлым и переняв у детектива Меглина (Константин Хабенский) его метод, Есеня (Андреева) вновь рискует психическим здоровьем: в городе орудует маньяк, и никто, кроме ученицы знаменитого сыщика, не может его остановить. Продолжение «Метода» снимает уже не Юрий Быков, а Александр Войтинский, режиссер «Черной молнии», первых «Елок» и «Призрака».

Подробнее о сериале

Смотрите сериал «Метод 2» на КиноПоиск HD по подписке Плюс с 9 ноября

«Паранормальные явления», 1-й сезон

Экранизация египетского бестселлера про потустороннее.

Где смотреть: Netflix

1969 год. Саркастичный гематолог в отставке Рифат (Ахмед Амин) сталкивается с тем, что неподвластно разуму. Вооружившись черным юмором и отвагой, он начинает бороться с потусторонними силами, чтобы защитить родных. В наше время словосочетание «паранормальное явление» обычно ассоциируется с мокьюментари о проклятых домах. В основе нового потенциального хита Netflix — цикл оригинальных историй египетского писателя Ахмеда Халеда Тауфика, которые держатся не столько на пугающих локациях, сколько на герое — обаятельном и умном скептике, который волей-неволей оказывается втянут в противоборство со сверхъестественным.

«Ромул», 1-й сезон

Рождение Рима глазами очевидцев.

Где смотреть: more.tv — с 7 ноября

Пока зуб волчицы, вскормившей Ромула и Рема, летит сквозь космические дали на планету Кеплер-22б в «Воспитанных волками» Ридли Скотта, на Sky Italia (в России — more.tv) рассказывают историю рождения Рима. Правда, не по версии мифологических братьев: главные герои «Ромула» — трое случайных людей из окрестных племен. Амбициозный проект сценаристов «Тихой жизни» и «Итальянской гонщицы» только ленивый не сравнил с «Викингами», но не стоит забывать и про «Расёмон» — главный фильм о том, что на каждую историю можно посмотреть с разных точек зрения.

«Мать»

Кровавая мелодрама о матери-одиночке.

Где смотреть: Netflix

Акико (Масами Нагасава) самостоятельно воспитывает старшеклассника Сюхэя (Даикэн Окудаира). Но, кажется, она слишком увлечена своей личной жизнью, а он не получает достаточного внимания. Так продолжается, пока не происходит двойное убийство: на футболке Сюхэя кровь бабушки и дедушки. Интригующую мелодраму с колюще-режущими отношениями снял Тацуси Омори, автор драмеди «Когда мама умерла, я подумал, что хочу есть».

«Третья положительная», 1-й сезон

Ситком про пересадку почки.

Где смотреть: CBS

Дрю срочно необходима пересадка почки, но он не торопится обращаться к родственникам-республиканцам (не хочет ничего консервативного в организме). Зато ему буквально в окно влезает бывшая одноклассница Джина, которая готова поделиться нужным органом. Сериал снял ветеран телевизионной комедии Джеймс Берроуз (работал над хитами от «Друзей» до «Теории большого взрыва»), а в кадре блистают Аннализ Эшфорд из «Безупречного» и Томас Миддлдитч из «Силиконовой долины» и импровизационного шоу «Миддлдитч и Шварц».

«Кармель. Кто убил Марию Марту?»

Загадочная история убийства, которое до сих пор не раскрыто.

Где смотреть: Netflix

27 октября 2002 года Карлос Караскоса вернулся после футбольного матча домой, в охраняемый жилой комплекс «Кармель», и нашел супругу Марию Марту убитой. Первой версией следствия было бытовое насилие, но ни один из пяти видов крови, обнаруженных на месте преступления, не принадлежал Караскосе. Кому и зачем понадобилось убивать женщину, которая занималась социологией и сотрудничала с фондом «Сеть солидарности», не известно до сих пор. Возможно, новый сериал Netflix прольет свет на это загадочное дело.

Автор: Алексей Филиппов

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