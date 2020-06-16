Скучаете по мультяшному «Бэтмену»? Вспоминаем его и еще 6 отличных мультсериалов DC

Мы изучили мультсериалы вселенной DC и выбрали самые лучшие на любой вкус — наивных и милых «Супердрузей», оптимистичную «Лигу справедливости», экспериментального «Бэтмена будущего» и хулиганскую «Харли Квинн», в которой злодейка показывает, как надо избавляться от абьюзеров. А теперь рассказываем про них вам!

«Супердрузья»

Детский мультсериал про команду главных супергероев DC (костяк состава — Бэтмен, Робин, Супермен, Чудо-женщина, Аквамен) в разных итерациях длился с 1973 до 1985 год и здорово повлиял на то, как американцы, не читавшие комиксов, воспринимали супергероев. «Супердрузья», так же как и комедийный телесериал «Бэтмен» 1966 года, убрали глубину и развитие из сюжета (а заодно и из характеров персонажей), понизили градус жестокости сражений, но зато повысили содержание шуток и гэгов. Пока комиксы про Лигу справедливости становились серьезнее и интереснее для читателей старше 18 лет, мультсериал ориентировался на детей и старался закончить каждый эпизод моралью, намекая на то, что кулаками разногласия не решают. В частности, именно то, как Аквамена изображали в мультфильме, привело к превращению персонажа в посмешище на несколько десятилетий вперед: в «Супердрузьях» он в основном катался на морских коньках и дельфинах и не приносил команде реальной пользы.

Сегодня «Супердрузей», устаревших визуально и содержательно, стоит смотреть, чтобы разобраться в коде американской поп-культуры и начать считывать многочисленные современные отсылки к сериалу. Одна из самых ярких — финал телевизионного кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях», когда герои шоу CW после битвы собираются вместе в своем новом штабе под заглавную тему «Супердрузей».

«Бэтмен»

Легендарный мультсериал 1992 года до сих пор считается одной из лучших адаптаций комиксов о Бэтмене, но славен он не только этим. «Бэтмен» стал началом анимационной вселенной DC (DC Animated Universe), в которую в итоге вошло восемь мультсериалов и несколько полнометражных анимационных фильмов. У вселенной были не только единый визуальный стиль и постоянные персонажи, но и актеры озвучания, а также шоураннеры Пол Дини и Брюс Тимм. Они выбрали необычный тон для формально детского мультфильма: на экране царили ретроэстетика и атмосфера нуара, появлялись роковые красавицы и зловещие преступники. Каждый эпизод был самостоятельной историей, зачастую детективной, поэтому подключиться к просмотру можно было в любой момент.

Именно в «Бэтмене» впервые появилась самая популярная злодейка DC Харли Квинн, которую Дини и Тимм придумали, чтобы оживить одну из сцен с участием Джокера. Героиня получилась такой удачной, что стала постоянным персонажем сериала, а потом перекочевала в комиксы, игры и в итоге в кино. Нечто похожее произошло и со злодеем Мистером Фризом, который был глубоко второстепенным героем в комиксах. Шоураннеры сериала перепридумали его историю и дизайн, он стал по-настоящему трагичным и ужасающим и вернулся в комиксы уже в новом облике и статусе ключевого противника Бэтмена.

«Бэтмен будущего»

Смелый эксперимент как для 1999 года, так и для 2020-го. Что если рассказать историю о том, как Брюс Уэйн превращается в дряхлого старика и становится наставником нового Бэтмена в изменившемся до неузнаваемости Готэме? Получится необычный гибрид нуара, супергероики и киберпанка, который могут смотреть и те, кто с мифом о Темном рыцаре знаком лишь поверхностно. Герои и злодеи из привычного канона появляются или упоминаются в этом сериале крайне редко — для нового Бэтмена придуман новый мир.

Тем не менее «Бэтмен будущего» — прямое продолжение «Бэтмена» 1992 года. Вновь оставшийся в одиночестве Брюс Уэйн передает свои знания подростку Терри МакГиннису и снабжает его новым высокотехнологичным костюмом, которому бы позавидовал и марвеловский Железный человек. Терри начинает биться с новым поколением суперзлодеев, среди которых есть и банда фанатов Джокера.

«Бэтмен будущего» продлился три сезона, после чего продолжился полнометражным — и довольно жутким — мультфильмом «Возвращение Джокера». В начале нулевых Warner Bros. всерьез рассматривала сериал как основу для нового игрового фильма, но проект закрыли в пользу трилогии Нолана.

«Лига справедливости» и «Лига справедливости: Без границ»

Апофеоз мультвселенной Дини и Тимма, которым было недостаточно камео Бэтмена и Супермена в мультсериалах друг друга. «Лига справедливости» — это командный сериал, объединяющий всех главных звезд DC. Он продлился два сезона, после чего был перезапущен под другим названием — «Лига справедливости: Без границ». Обновленный сериал был еще более масштабным смотром персонажей DC: состав команды менялся от эпизода к эпизоду, позволяя вывести на авансцену менее известных супергероев. Он шел еще три сезона и стал завершением вселенной DCAU.

«Лига» может показаться более детской, чем связанные с ней «Бэтмен» и «Бэтмен будущего». Отчасти потому, что заряжена оптимизмом, полна фантастических приключений (полеты к другим планетам и путешествия во времени) и гэгов. Сейчас, когда супергерои в кино один за другим оптимизма лишаются, эта инъекция старой школы будет не лишней и для аудитории повзрослее. Ей особенно понравится продуманная сюжетная линия о безнаказанности и вседозволенности супергероев.

«Юная Лига справедливости»

Мультсериал про помощников супергероев изначально выходил на Cartoon Network и страдал от непопадания в целевую аудиторию детского телеканала, потому что его персонажи — подростки. Шоу закрыли после второго сезона, в 2013 году, но это не помешало «Юной Лиге» стать предметом культа у фанатов, когда те наконец о ней узнали. Через три года мультфильм появился на стриминговых платформах, и аналитики DC наконец увидели, что на него есть спрос, оправдывающий возрождение. Третий сезон вышел в 2019 году, анонсирован и четвертый.

Секрет успеха — в необычной оптике сериала: Бэтмен, Супермен и другие звезды DC показаны здесь людьми, которые не умеют прислушаться к младшим. Поэтому Робин, Супербой, Кид-Флэш и их соратники вынуждены самостоятельно бороться с тайной организацией, которую наставники попросту не замечают. Другие причины популярности сериала — продуманные и захватывающие экшен-сцены, большое количество персонажей (состав команды меняется каждый сезон) и возможность увидеть их реальное взросление.

Два сезона «Юной Лиги справедливости» появятся на КиноПоиск HD в конце октября.

«Харли Квинн»

Логичная эволюция мультсериалов DC — история, отчасти предназначенная для тех, кто в детстве смотрел «Бэтмена» Дини и Тимма, вырос, окончил школу и университет, устроился на работу и заскучал по любимым героям. «Харли Квинн» — недетская история. Сериал ориентируется на более циничную и ехидную аудиторию (понравится ценителям «Рика и Морти») и постоянно скатывается в откровенную пародию на супергеройский жанр. От других пародий его отличает то, что «Харли» делают люди, погруженные в первоисточник. Поэтому, например, здесь появляется много персонажей, хорошо знакомых лишь фанатам комиксов: Кайт-мэн, Макси Зевс или Доктор Психо.

Издевательский и жестокий мультфильм про суперзлодейку, выходящую из нездоровых отношений с Джокером, сделан для совершеннолетнего и крепкого духом зрителя. Здесь много нецензурной брани и ужасных и нелепых смертей, а известные герои и злодеи выглядят откровенно глупыми. Но фокус здесь не только на ультранасилии — сериал очень точно показывает психологию абьюзера и его жертвы.

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