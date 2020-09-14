Что смотреть в кино: Kitoboy, «Гудбай, Америка» и «Падение»

Конфликт между отцом и сыном в семье Питерсон начался давно: Уиллис (Лэнс Хенриксен) с самого начала пытался вырастить из Джона «настоящего мужика», а тот видел, как плачет измученная мама, и постепенно понимал, что копией папы быть не хочет. К тому же после службы в ВВС он окончательно определился со своей ориентацией. Сейчас Джон (Вигго Мортенсен) вполне состоявшийся человек: у него отличная работа (он пилот в авиакомпании) и счастливая семья (есть муж и приемная дочь), поэтому кошмары детства можно было выкинуть из головы. Однако отец стареет, жить один на ферме больше не может, и Джон вынужден забрать Уиллиса к себе. Старый брюзга этим пользуется и с наслаждением портит жизнь сыну и всем окружающим.