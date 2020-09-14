Что смотреть в кино: Kitoboy, «Гудбай, Америка» и «Падение»

Кристина Асмус соблазняет чукотского паренька, Дмитрий Нагиев тоскует по Родине, а Лиам Нисон пытается завязать с криминальным прошлым.
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Kitoboy
Чукотский мальчик влюбляется в вебкам-модель и отправляется в Америку.
В чукотском поселке, где живут охотники на китов, нет ни девушек, ни развлечений. Спасением становится проведенный недавно интернет, где подростки сразу же открывают мир порночатов. В одну из вебкам-моделей из Детройта (белокурый котенок в кружевных трусах — Кристина Асмус) и влюбляется пятнадцатилетний пацан Лешка (дебютант Владимир Онохов). Ради нее он учит английский и дерется со своим закадычным дружком Коляном, а потом и вовсе решает переплыть Берингов пролив, чтобы добраться до любимой. Благо до Америки рукой подать — всего-то пять часов на рыболовецком катере.
Факты о фильме
- На этот проект у режиссера-дебютанта Филиппа Юрьева ушло 8 лет. Сначала он приехал на Чукотку снимать документальное кино, но затем придумал рассказать об этом удивительном крае и его природе через художественный вымысел.
- Узнав о фильме, Кристина Асмус сама предложила режиссеру свою кандидатуру. Потом вокруг актрисы разгорелся скандал из-за откровенных сцен в фильме «Текст», и она решила отказаться от роли, боясь продолжения травли. Но Филипп Юрьев сумел ее переубедить.
- Бельгийского актера Арье Вортхальтера, сыгравшего в Kitoboy американского патрульного, так сильно заинтриговала жизнь на Чукотке, что после съемок он сдал обратный билет и несколько недель жил в чукотском поселке.
- Жители поселка, которых мы видим в кадре, — это реальные китобои с Чукотки.
- Премьера Kitoboy состоялась на Венецианском фестивале, где фильм получил Гран-при в программе «Дни Венеции». Также картина получила три награды 31-го «Кинотавра»: приз «За лучший дебют», приз «За лучшую мужскую роль» и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков.
«Гудбай, Америка»
Приключения российских эмигрантов в Штатах глазами Сарика Андреасяна.
Виктор Сергеевич (Юрий Стоянов) в шоке: приехав к дочке в Лос-Анджелес, он узнает, что его внук не знает элементарных для советского гражданина вещей. Например, для чего может понадобиться нож, который дед дарит ему сразу же в аэропорту («веточку обстрогать, сальца порезать, в ножички сыграть»). Другим русскоговорящим американцам не легче. У Армена (Грант Тохатян) закончилась виза, поэтому он срочно должен жениться, чтобы получить грин-карту и пенсию. Игорь Валерьевич (Владимир Яглыч) отчаянно пытается убедить всех, что он Джейсон, однако русский акцент и русская секретарша выдают его с головой. Григорий (Дмитрий Нагиев) конфликтует с соседями (они мешают ему играть на баяне), а Юлия (Елизавета Моряк) нигде не может найти «рыбу фиш» — еврейское блюдо, которым ее в детстве кормила бабушка.
Факты о фильме
- Для режиссера Сарика Андреасяна это очень личный фильм. Его семья переехала в Россию, когда Сарику было три года, поэтому он называет себя «эмигрантским ребенком», хорошо знакомым со всеми проблемами эмиграции.
- Истории всех персонажей «Гудбай, Америка» реальны, а со многими прототипами Сарик Андреасян знаком лично.
- Во время съемок внезапной проблемой оказался поиск баяна: как выяснилось, найти его на территории США не так-то легко. Пришлось объездить все русские детсады в Лос-Анджелесе, надеясь встретить учителя пения, у которого может быть инструмент.
- Прощаться с темой эмиграции Сарик Андреасян не собирается. После «Гудбай, Америка» он планирует снять фильм об армянской семье, которая в 1990-е годы переезжает в Россию.
«Падение»
Престарелый Дон Кихот воюет с новой реальностью.
Конфликт между отцом и сыном в семье Питерсон начался давно: Уиллис (Лэнс Хенриксен) с самого начала пытался вырастить из Джона «настоящего мужика», а тот видел, как плачет измученная мама, и постепенно понимал, что копией папы быть не хочет. К тому же после службы в ВВС он окончательно определился со своей ориентацией. Сейчас Джон (Вигго Мортенсен) вполне состоявшийся человек: у него отличная работа (он пилот в авиакомпании) и счастливая семья (есть муж и приемная дочь), поэтому кошмары детства можно было выкинуть из головы. Однако отец стареет, жить один на ферме больше не может, и Джон вынужден забрать Уиллиса к себе. Старый брюзга этим пользуется и с наслаждением портит жизнь сыну и всем окружающим.
Факты о фильме
- «Падение» — дебютный режиссерский проект Вигго Мортенсена, который до этого не снял даже короткометражки. Он выступил как сценарист и композитор фильма.
- «Падение» было отобрано в основной конкурс Каннского фестиваля, но из-за пандемии смотр не состоялся. Зато фильм показали на «Сандэнсе», а также на фестивалях в Торонто и Сен-Себастьяне.
- Синопсис «Падения» Мортенсен написал во время длинного перелета, когда не смог заснуть. Он думал, что три исписанных листочка смогут стать основой для большого романа, однако чуть позже решил перенести эту историю на экран.
- По словам Мортенсена, «Падение» нельзя назвать автобиографической историей, но некоторые элементы фильма (например, воспоминания, связанные с детством) основаны на реальных событиях и разговорах.
- Сниматься в собственном фильме Мортенсен не собирался, однако деньги на этот проект ему дали при условии, что он сам появится в кадре.
- В «Падении» снялся и режиссер Дэвид Кроненберг — мы увидим его в роли проктолога.
«Честный вор»
Грабитель, вставший на путь исправления, противостоит продажным копам.
Том (Лиам Нисон) за свою воровскую карьеру вскрыл двенадцать банков в семи штатах и украл около 9 млн долларов. Однако жизнь — штука непредсказуемая, а любовь творит чудеса: в тринадцатом банке Том встречает женщину мечты — Энни (Кейт Уолш). Врать любимой он не хочет, поэтому решает завязать с криминальным прошлым и переквалифицироваться в обычного пенсионера. Ради этого он готов сдаться полиции и вернуть миллионы, награбленные непосильным трудом. Но присланные на переговоры агенты (Джай Кортни и Джеффри Донован) быстро понимают, что могут оставить деньги себе, поэтому подставляют Тома, вынудив того убить их коллегу. И теперь у героя только два варианта: или податься в бега, или объявить войну полицейским, защищая свое доброе имя и жизнь любимой.
Факты о фильме
- В 2017 году, после съемок в «Снегоуборщике», Лиам Нисон заявил, что это его последний экшен-проект. Однако обещание актер не сдержал и уже через несколько месяцев оказался на съемочной площадке «Честного вора».
- «Честный вор» — вторая режиссерская работа продюсера Марка Уильямса (в частности, он известен по сериалу «Озарк»). Он дебютировал в кино в 2016 году экшеном «Охотник с Уолл-стрит» с Джерардом Батлером.
- Лиам Нисон тестирует присылаемые ему сценарии с помощью простого приема. Актер садится изучать текст, и если после пятой-шестой страницы решает прерваться, чтобы выпить чашку чая, то с такими проектами не связывается: внимание зрителя они не удержат. В случае с «Честным вором» Нисон вспомнил о чае только на последнем абзаце.
«Кто не спрятался»
Хоррор о том, как опасно арендовать коттеджи у незнакомцев.
Симпатичный коттедж на берегу океана показался Чарли (Дэн Стивенс) идеальным местом для уик-энда. Он заплатил за аренду и привез туда жену Мишель (Элисон Бри) и брата Джоша (Джереми Аллен Уайт), а тот, в свою очередь, пригласил подружку Мину (Шейла Ванд). В первую же ночь герои чуть-чуть перебрали с веселящими веществами, и Чарли устроил эротические игры в ванной комнате с подругой брата. А утром выяснилось, что у игр был зритель: Мина нашла в душевой скрытую камеру. Поднимать скандал они побоялись. Но скоро стало ясно, что из коттеджа нужно убираться как можно быстрее: за отдыхающими кто-то следил и даже, кажется, бродил по дому.
Факты о фильме
- «Кто не спрятался» (оригинальное название The Rental — «Аренда») — режиссерский дебют актера Дэйва Франко («Горе-творец», «Иллюзия обмана», «Мачо и ботан»), брата Джеймса Франко.
- Выбор темы фильма частично связан с личной паранойей режиссера: он считает, что брать жилье в аренду у незнакомых людей опасно.
- Готовясь к съемкам, Дэйв Франко был уверен, что сам сыграет Джоша, однако в итоге роль пришлось отдать Джереми Аллену Уайту.
- Исполнительница одной из главных ролей, Элисон Бри (сериал «Блеск») — жена режиссера.
- Дэйв Франко ориентировался на такие культовые хиты, как «Сияние», «Техасская резня бензопилой» и «Хэллоуин», а также на работы Ари Астера, Джордана Пила и Шона Дуркина.
- В первую неделю проката «Кто не спрятался» стал лидером в американских автокинотеатрах. Фильм посмотрел даже Стивен Кинг, позже похваливший его в своем Instagram.
Автор: Вера Аленушкина