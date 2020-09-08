Венеция-2020. Итоги: Без Голливуда, зато с двумя призами у наших

Венецианский фестиваль завершен. Это был самый тяжелый выбор в новейшей фестивальной истории: рискнуть здоровьем или не стоит? Альберто Барбера (директор фестиваля) и Роберто Чикутто (его президент) отважились на риск. В итоге они торжествуют, пьют шампанское и спритц: Мостра войдет в историю как первый — и блестяще организованный — офлайн-кинофестиваль ковидного 2020-го.

Два слова о том, как тут все было устроено. При входе на фестивальную территорию на Лидо были установлены турникеты, где всем измеряли температуру. Рассадка зрителей в залах — через одного. Как следствие — увеличение числа сеансов фильмов. Чтобы избежать очередей на сеансы, была введена онлайн-регистрация на показы. Особенно строго следили за масочным режимом, даже в кинозале охрана никому не разрешала сдвигать маску с носа.

Победители основного конкурса

«Земля кочевников»

В конкурсе 77-го Венецианского фестиваля участвовало 18 фильмов. Восемь из них были сняты женщинами. После прошлогоднего триумфа «Джокера» особенно бросалось в глаза отсутствие в Венеции голливудского кино — из Америки приехали только инди-фильмы. Президентом жюри была Кейт Бланшетт, и главный приз тоже ушел женщинам, и это всего лишь четвертый такой случай в истории фестиваля. Прежде «Золотого льва» получали лишь Аньес Варда, Маргарете фон Тротта и Мира Наир. Множественное число тут не ошибка: и режиссер «Земли кочевников» Хлоя Чжао, и исполнительница главной роли Фрэнсис МакДорманд внесли равный вклад в создание этого портрета глубинной Америки, истории о жизни в дороге, которую ведет немолодая безработная Ферн. Главное в этом фильме даже не завораживающие скалистые пейзажи и не обличение социальной несправедливости. «Земля кочевников» — это в первую очередь гимн достоинству маленького человека, силе его духа (подробнее о фильме можно прочесть тут).

Приз за режиссуру получил японец Киёси Куросава. Действие его триллера «Жена шпиона» происходит в 1940 году. Япония только что заключила военный союз с Италией и Германией. Бизнесмен Сатоко Фукухара что-то скрывает от красивой молодой жены Юсаку. Она начинает расследование, ниточки которого ведут к государственной тайне. Жена и муж начнут играть друг с другом в прятки. Почти все сцены сняты в полутемных комнатах, освещенных нервным, тревожным светом слабых электрических ламп. Ближе к финалу шпионская история, в очередной раз дав лихой вираж, зазвучит как антивоенный манифест, полный отчаяния. А героиня впервые за фильм выйдет из комнаты и окажется один на один с разбушевавшейся морской стихией.

«Новый порядок»

Приз жюри получил Мишель Франко (уже имеющий три каннские награды) за социальную антиутопию «Новый порядок». На примере родной Мексики он предупреждает правительства всего мира: примите меры, одумайтесь, иначе будет слишком поздно. В «Новом порядке» праздник богатых заканчивается революцией со всеми ее кровавыми издержками. Пышная свадебная вечеринка в благополучном мексиканском районе соседствует с бунтами обездоленных за крепким (как кажется хозяевам) забором. Но заборы рухнут, протестующие ворвутся в дом, и вечеринка превратится в сцену то ли из «Заводного апельсина», то ли из особняка Поланского и Шэрон Тейт в день визита банды Мэнсона.

«Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль — у Пьерфранческо Фавино, сыгравшего отца главного героя в драме взросления «Наш отец» Клаудио Ноче. Действие фильма происходит в 1970-е, в «годы свинца», когда на улицах итальянских городов шла настоящая война между крайне правыми и крайне левыми террористическими группами. Мишенью одной из таких группировок и становится герой Фавино, списанный режиссером со своего отца. Того, шефа полиции, тоже пытались убить боевики «Вооруженных пролетарских ячеек».

«Фрагменты женщины»

Лучшей женской ролью признана работа Ванессы Кирби во «Фрагментах женщины» Корнела Мундруцо. Ее героиня травмирована потерей ребенка и отчуждением мужа. Он тоже находится в состоянии шока (подробнее о фильме читайте тут). Кирби и правда очень эффектна в сложной роли женщины, загнавшей горе внутрь, то есть заведомо ограниченной в своих эмоциях и носящей каменную маску скорби. Ее героиня продолжает функционировать — ходить на работу и в гости, — но при этом как будто не живет.

«Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского получили спецприз жюри. Режиссеру, недавно выступившему со сталинистскими заявлениями в интервью, удалось подать историю расстрела рабочих в Новочеркасске в 1962-м, показанную в фильме с точки зрения советской номенклатуры, как античную трагедию (страдают сотрудники КГБ и горкома партии). Фильм, снятый со свойственным Кончаловскому стандартом качества, допускает обе трактовки: это не грубая агитка, а многогранная драма, строго придерживающаяся документальной фактуры. Подробнее о «Дорогих товарищах!» мы писали здесь.

Победители параллельных программ

Кроме основного конкурса, в Венеции проходит несколько параллельных программ. «Дни Венеции», посвященные молодому кино, особенно важны для нас: тут победил полнометражный дебют российского режиссера Филиппа Юрьева «Китобой» — смешная мелодрама о парне с Чукотки, влюбившемся в вебкам-модель из Детройта (подробнее о картине и другом российском участнике «Дней», «Конференции» Ивана И. Твердовского, читайте тут).

«Пустоши»

Но самый важный альтернативный конкурс — «Горизонты», президентом жюри которых была Клер Дени. Две главные награды «Горизонтов» получили иранец Ахмад Бахрами («Пустошь» — лучший фильм) и филиппинец Лав Диас («Шимпанзе», приз за режиссуру).

Бахрами — ученик Аббаса Киаростами. Но его фильм вовсе не похож на медитативно-живописные фильмы-полотна ментора. «Пустошь» — это черно-белое, снятое в квадратном, академическом формате кадра социальное кино, где классовая и национальная напряженность словно разлита в мрачном ландшафте. Фильм рассказывает о работниках кирпичной фабрики, затерянной где-то в пустынном захолустье. Они принадлежат к трем народностям: турки, курды и иранцы. Три языка, звучащие в фильме, словно рассекают его монотонное, выморочное пространство, выстраивая непроходимые границы между героями. «Пустошь» не похожа на привычное нам иранское кино; ближайшая аналогия тут — фильмы поляка Павликовского. Или даже второй фаворит «Горизонтов» — такая же медленная и монохромная драма Диаса.

«Шимпанзе»

Лав (сокращенное от Лаврентия — родители режиссера были коммунистами) Диас, в последнее время снимающий многочасовые монументальные полотна о кровавой филиппинской истории, уже получал главный приз Венеции в 2016-м за медленную социальную драму «Женщина, которая ушла». «Шимпанзе» — это размышление о том, является ли человек животным. Да, у большинства людей мозг так и остается обезьяньим — к такому неутешительному выводу приходит режиссер, снимая зарисовку из жизни филиппинской деревни.

По меркам Диаса «Шимпанзе» — очень короткий фильм, он длится всего 157 минут. Авторский стиль узнается сразу. Камера минут пять держит статичный монохромный кадр: человек лежит в гамаке среди высокой травы. Три героя картины, живущих невыносимо тяжелой жизнью, попытаются пересечь остров в поисках лучшей доли. Всякому постоянному зрителю Диаса ясно, что облегчение герои не обретут. Это богоборческий и одновременно самый религиозный из фильмов режиссера: главный герой, золотоискатель Андреш, спрашивает у своего верующего товарища Паоло, зачем Бог так несправедливо обустроил Землю. Библейские аллюзии перемешиваются тут с местными суевериями и магическими практиками. Заунывно поют знахарки, и мистическая черная лошадь приносит несчастье всякому повстречавшемуся с нею.