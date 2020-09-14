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Вышел трейлер российского фильма «Китобой», получившего приз на фестивале в Венеции

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«Китобой» — полнометражный дебют Филиппа Юрьева, спродюсированный режиссером Алексеем Учителем. Картина рассказывает о чукотском охотнике, чья жизнь меняется, когда в его поселке появляется интернет. Он влюбляется — впервые и сильно — в молчаливую девушку из видеочата. Узнав, что она живет в Детройте, герой решается на самый отчаянный поступок в своей жизни.

В фильме сыграли Владимир Онохов, Кристина Асмус, Владимир Любимцев, Мария Чупринская, Арье Вортхальтер и Лазиза Увайдуллаева.

По словам режиссера, идея «Китобоя» возникла у него почти шесть лет назад, а первая версия сценария была готова в 2015 году. Проект запускался несколько раз, но завершить его удалось только недавно.

Премьера «Китобоя» прошла на Венецианском кинофестивале, где фильм получил приз в параллельной программе «Дни Венеции». Позднее его наградили на «Кинотавре» — за режиссуру и лучшую мужскую роль. О своих впечатлениях от картины КиноПоиск рассказывал здесь.

«Китобой» выйдет в России 8 октября. После проката он будет доступен эксклюзвно на КиноПоиск HD.

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