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Славянский киберпанк, майор Гром и звезда «Твин Пикс»: Что мы увидели на Comic Con Russia 2020

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3 и 4 октября состоялся фестиваль поп-культуры Comic Con Russia. В этом году мероприятие проходило онлайн из-за пандемии. Российские актеры, режиссеры и сценаристы представляли свои проекты во время прямых трансляций, а зарубежные звезды подключались к зрителям прямо из дома. На Comic Con Russia рассказали про российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор», «Охотника на монстров» с Миллой Йовович, славянский киберпанк «Киберслав» и другие фильмы и сериалы. Мы выбрали для вас самое главное.

Фильмы

«Охотник на монстров»

Адаптация одноименной серии видеоигр («Monster Hunter»), разработанной японской компанией Capcom. В центре истории — лейтенант Артемис, которая вместе с солдатами элитного отряда попадает в параллельный мир, населенный опасными существами. В конце короткого тизера, показанного на презентации, есть новая дата релиза — декабрь 2020-го.

Фильм станет шестым совместным проектом Миллы Йовович и ее мужа Пола У. С. Андерсона (оба работали над серией «Обитель зла»). Супруги признались, что любят «Monster Hunter». Андерсон не только провел в игре много часов, но и часто советовался с ее создателями, пока готовился к съемкам. Йовович активно помогала художникам, которые придумывали оружие и экипировку героев фильма (их дизайн вдохновлен игровым опытом актрисы).

Андерсон объяснил, что у фильма несколько ключевых тем. Среди них — экологические проблемы и единение людей.  Что касается дизайна, то режиссер вдохновлялся «Парком Юрского периода»: некоторые монстры в фильме напоминают динозавров. Йовович серьезно готовилась к роли Артемис. Актриса училась боевым приемам и обращению с оружием у настоящих военных и каждый день вставала в 4 утра ради тренировок в спортзале.

«Кольская сверхглубокая»

Кольская сверхглубокая — скважина, которую начали бурить в мае 1970 года в десяти километрах от города Заполярного. В 1990-е она попала в Книгу рекордов Гиннесса как «самое глубокое вторжение человека в земную кору» (12 километров). К концу 2010-х финансирование работ почти прекратилось, и скважину забросили. За последние 20 лет Кольская сверхглубокая обросла множеством легенд: кто-то утверждает, что однажды рабочие опустили в нее микрофон и услышали «крики тысячи людей».

Герои «Кольской сверхглубокой» попробуют раскрыть тайны загадочного места. По сюжету исследовательская группа спустится в скважину и обнаружит там источник глобальной угрозы.

На Comic Con Russia фильм представили сценарист Сергей Торчилин и актер Никита Дювбанов. Они считают, что истории вокруг Кольской имеют не меньшее значение, чем первый полет в космос. Перед съемками они посетили Мурманскую область и пообщались с местными жителями. Некоторые из них, особенно военные, делились разными, не всегда правдоподобными историями.

Что касается съемок, то создатели осознанно шли на трудности. Они работали во время 30-градусного мороза и сильного ветра, а также спускались на глубину 200 метров. Иногда Дювбанов отказывался от услуг дублера и выполнял трюки сам. Визуально фильм стилизован под кинематограф XX века. Оператор Хайк Киракосян использовал старые советские объективы, а художники-постановщики — аниматронику и пластический грим. Среди источников вдохновения авторов — «Чужой», «Нечто» и «Сквозь горизонт».

Торчилин сомневается, что у картины будет продолжение. У нее вполне законченная история, а сам автор не очень любит сиквелы.

«Майор Гром: Чумной Доктор»

Команда «Майора Грома», экранизации одноименного комикса издательства Bubble, представила много новых материалов. Зрители увидели эксклюзивный ролик, характерные постеры и кадры со съемок. Под конец презентации объявили дату премьеры — 8 апреля 2021 года (после проката фильм появится на КиноПоиск HD).

Среди продюсеров фильма — Артем Габрелянов и Роман Котков, соавторы комиксов о майоре Громе. В Bubble верят, что такой подход поможет привлечь сразу две аудитории — фанатов первоисточника и тех, кто с ним не был знаком. На вопрос о тональности фильма авторы заявили, что пытались соблюсти баланс между пафосом, присущим супергероям, и юмором. Кроме того, в «Майоре Громе» будет много музыки из 1990-х.

Исполнитель главной роли Тихон Жизневский признался, что ему было трудно перевоплощаться в Грома, поскольку тот «далеко не идеальный человек». Актер часто размышлял о том, как вел бы себя герой в разных ситуациях. Любовь Аксенова исполнила роль Юли Пчелкиной, журналистки, которую Гром спас от бандитов в комиксах. Актриса описывает ее как «женщину с яйцами»: героиня храбро ведет расследования, копает и перепроверяет информацию.

В фильме Игорь Гром столкнется с Чумным Доктором — человеком в маске, который убивает тех, кто уходит от наказания с помощью денег и своего влияния. Художники хотели, чтобы костюм злодея был одновременно реалистичным и напоминал эстетику комиксов.

Недавно режиссер Олег Трофим начал досъемки, которые продлятся неделю. 

Подробнее о фильме

Сериалы

«Киберслав»

«Киберслав» — мультсериал, в котором сочетаются славянские мотивы и киберпанк. Действие развернется в Древней Руси, где люди серьезно продвинулись в технологиях: в их мире есть экзоскелеты, роботы и плазменное оружие. По сюжету главный герой, богатырь-полукровка, будет расследовать жестокое преступление в надежде понять, кому неугодна княжеская семья.

Режиссером «Киберслава» выступит Стас Дмитриев. Он же написал сценарий вместе с соавтором «Смешариков» Дмитрием Яковенко.

«Киберслав» разрабатывает независимая студия Evil Pirate. Проект анонсировали в 2018 году. Как авторы представляют себе задумку на экране, Evil Pirate показала в трехминутном ролике. С тех пор студия искала партнера — им стал КиноПоиск HD, где и выйдет «Киберслав». У Evil Pirate уже готовы сценарий, дизайн локаций и лор мультсериала.

«Топи»

«Топи» — первый сериал в карьере Дмитрия Глуховского, автора романов «Текст» и «Метро 2033». Идея возникла у него около восьми лет назад. На тот момент «Топи» задумывались как четырехсерийный проект. Сначала Глуховский искал инвесторов на телевидении, но везде встречал отказы — сериал считали слишком жестоким для эфира. В итоге автор договорился с КиноПоиск HD.

По сюжету пятеро молодых москвичей приезжают в монастырь в деревне Топи в надежде убежать от своих глубинных страхов. Кто-то пережил тяжелое расставание, кто-то не хочет насильно вступать в брак, а кому-то поставили смертельный диагноз. Герои верят, что загадочное место может им помочь.

Глуховский писал сценарий с верой в то, что «в каждой сказке должен быть некий смысл, метафорический слой». При этом он хотел, чтобы история была не только неглупой, но и увлекательной. Автор описывает «Топи» как «жесткий сериал с психоделической атмосферой». Работая над визуальным рядом, он и режиссер Владимир Мирзоев опирались на опыт зарубежных коллег.

Глуховский рассказал, что на съемках происходили странные вещи. Актерам снились кошмары, сотовая связь иногда не работала, а погода резко менялась — однажды внезапно начался снег. Одна история приключилась с самим писателем. Перед визитом на съемки ему приснилось, что он играет в «Топях» небольшую роль. Узнав об этом, Мирзоев предложил воплотить увиденное в жизнь. В итоге Глуховский появится в сериале в камео.

«Перевал Дятлова»

«Перевал Дятлова» — новый проект канала ТНТ, за который отвечают сценарист Илья Куликов («Полицейский с Рублевки») и режиссеры Валерий Федорович и Евгений Никишов (оба продюсировали «Измены» и «Колл-центр»).

Сериал основан на истории девяти студентов, которые в 1959 году отправились в поход по Северному Уралу. Группа молодых людей трагически погибла в окрестностях горы Холатчахль. Произошедшее признали несчастным случаем, но споры вокруг смерти дятловцев не утихают до сих пор. Так, BBC посвятила этой истории отдельный лендинг и выпуск подкаста, а BuzzFeed выпустил эпизод веб-сериала в жанре true crime. В интернете популярны теории про вмешательство НЛО и пещерного человека.

В сериале будет две параллельные линии. Первая, посвященная Игорю Дятлову и его товарищам, стилизована под советское кино: зрители увидят дятловцев в черно-белом изображении в формате 3:4. Другая, где гибель студентов расследует майор КГБ в исполнении Петра Федорова, показана в цвете и, по словам авторов, визуально напоминает нуар-фильмы. Операторы Глеб Филатов и Алексей Стрелов снимали сериал на 16-миллиметровую пленку. Они хотели, чтобы он был похож на кино 1950-х.

Перед съемками создатели изучили закрытые материалы расследования и доследования, которое проводилось в 2000-е. Они искали реквизит с оглядкой на кадры с места событий. Например, чтобы найти грузовик, в точности похожий на тот, что вез группу Дятлова, режиссеры побывали в пяти селах. После того как им попалась похожая модель, ее немного изменили, добавив советские борта. Заполучить вертолет съемочной группе не удалось, поэтому на общих планах мы видим лишь боковой корпус — операторам пришлось выкручиваться, чтобы он выглядел как полноценная модель.

Дятловцев сыграли Мария Мацель, Ирина Лукина, Максим Костромыкин и Максим Емельянов. Часть съемок проходила на Алтае. Актеры жили в лесной местности и из-за холода постоянно носили термобелье. А поскольку световой день был коротким, им приходилось работать быстрее, чтобы успеть закончить смену до наступления темноты.

«Перевал Дятлова» выйдет этой осенью. Точную дату ТНТ объявит позже.

Q&A-сессии

Кайл МакЛоклен

Q&A-сессию МакЛоклена приурочили к релизу фильма «Капоне. Лицо со шрамом», где актер сыграл врача чикагского гангстера. О самой картине он почти ничего не сказал, зато назвал Тома Харди, сыгравшего Капоне, лучшим актером современности. Еще МакЛоклен похвалил Тимоти Шаламе и признался, что очень ждет «Дюну» Дени Вильнёва с его участием (в экранизации Дэвида Линча МакЛоклен играл роль, которая отошла Шаламе). Кроме того, актер верит, что Шаламе отлично смотрелся бы в роли агента Купера из сериала «Твин Пикс» или в фильме о рок-группе The Doors.

Александр Кэлверт

Кэлверт известен по сериалу «Сверхъестественное», где начиная с 12-го сезона играет нефилима (потомка ангела и человека) по имени Джек Клайн — это его любимая роль в своей карьере. Его любимый эпизод сериала — «Let the Good Times Roll», финал 13-го сезона, а из героев ему больше всего нравится Люцифер в исполнении Марка Пеллегрино за его непредсказуемость.

Еще Кэлверт назвал свои любимые фильмы — это «Бешеный бык» Мартина Скорсезе, «Она» Спайка Джонса и «Мастер» Пола Томаса Андерсона. Он также восхищается творчеством Дэвида Финчера и недавно пересматривал «Семь».

Дэйв Гиббонс

Художник «Хранителей» признался, что остался доволен одноименным сериалом Дэймона Линделофа. Ему понравилось, что авторы актуализировали первоисточник. При этом он не очень доволен сиквелами и приквелами «Хранителей» в виде комиксов.

На вопрос о том, какого героя он бы придумал для «Хранителей» с учетом актуальной повестки, Гиббонс не ответил, но выразил мнение, что в современном мире не хватает любви, понимания и мира.

Дэйв Гиббонс // Фото: Getty Images

В будущем Гиббонс хотел бы сделать комикс вместе с Брайаном Майклом Бендисом, сценаристом серии «Ultimate Spider-Man». Еще он очень ждет приквел франшизы «Kingsman» (Гиббонс рисовал комикс, по которому снят первый фильм; адаптация ему понравилась).

Дэйв Франко

Франко представил на Comic Con свой режиссерский дебют — триллер «Кто не спрятался», где сыграли его супруга Элисон Бри и звезда «Легиона» Дэн Стивенс. В фильме их герои арендуют загородный дом, не подозревая, что комнаты напичканы камерами наблюдения.

При написании сценария Франко вдохновлялся как современными хоррорами («Бабадук», «Реинкарнация», «Спокойной ночи, мамочка»), так и классикой («Ребенок Розмари», «Сияние»). Он также похвалил работы Ари Астера («Солнцестояние») и триллеры Джереми Солнье («Зеленая комната», «Руины прошлого») и подчеркнул, что главное в хорошем хорроре — то, как показаны отношения между героями. Среди героев фильмов ужасов Франко выделил Фредди Крюгера и добавил, что его друг живет в том самом доме, где снимали «Кошмар на улице Вязов».

Любимые фильмы Дэйва — «Останья со мной», «Быть Джоном Малковичем» и «Бойцовский клуб». В супергеройском кино он больше всего любит трилогию Кристофера Нолана о Бэтмене и «Дэдпула».

Сейчас Франко старается избегать соцсетей (он считает, что там много негатива) и вовсю работает над следующим режиссерским проектом. Это будет фильм по сценарию, который он написал вместе с Бри. Других подробностей пока нет.

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