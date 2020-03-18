Джуд Лоу: «В „Гнезде“ есть что-то от хорроров 1970-х»

24 сентября в кинотеатрах вышел второй фильм Шона Дуркина (его громким дебютом был психологический триллер «Марта, Марси Мэй, Марлен»), снятый американским режиссером после многолетнего перерыва. Герои «Гнезда» — семья О’Хара, которая переезжает в роскошный особняк в Суррее, когда отец, предприниматель Рори (Джуд Лоу), решает вернуться из Америки на родину, в Великобританию. Жена и дети не могут адаптироваться к новой жизни, однако ослепленный амбициями Рори предпочитает лгать себе и окружающим ради социального статуса, не замечая, что семья рушится.

Эдуард Журавлев расспросил Джуда Лоу о его работе над ролью эгоиста-самозванца.

— Рори не самый приятный тип в вашей фильмографии.

— В первой версии сценария Рори был еще более неприятным. Однако мне показалось, что не стоит его сразу дискредитировать. Важно соблазнить зрителей, так же как Рори соблазняет людей вокруг себя. Думаю, так в конце интереснее узнать правду о нем.

— Рори практиковал подход «fake it till you make it» («притворяйся, пока не добьешься успеха»), но тот в итоге не сработал, несмотря на все его обаяние. Плюс кажется, что у героя самый настоящий синдром самозванца.

— Ну, лично я верю в усердную работу и в то, что честность — лучшая политика. Забавно, но иногда теряешь себя в героях. Я предпочитаю работать над персонажем так: придумываю им прошлое, чтобы понять, как они оказались там, где оказались. Закончив фильм, скидываю кожу и переключаюсь на следующий проект. Иногда сложно возвращаться к герою и обсуждать его — собственно, моя игра и есть мое заявление о нем. Думаю вы правы, что у Рори синдром самозванца. Перед съемками я пытался представить, в каких условиях он вырос. Мы немножко узнаем об этом в сцене, где он навещает свою маму. Вероятно, он был умным, самоуверенным и амбициозным мальчиком, чьи достоинства постоянно умаляли. В какой-то момент он от этого устал.

— Действие же не просто так происходит в конце 1980-х?

— Мне кажется, 1986-й был своего рода поворотной точкой для консьюмеристской культуры. Люди начинали задаваться вопросами. Зачем мы работаем и на кого? Зачем покупать дорогие машины и более крупные дома?

— Строго говоря, «Гнездо» не фильм ужасов. Но все же это зловещее кино.

— В «Гнезде» действительно есть что-то от хорроров 1970-х — «Сияния» (фильм Кубрика вышел в 1980-м. — Прим. ред.) , «Кэрри», «Изгоняющего дьявола», «Ребенка Розмари». Все они были в том числе о семьях. Думаю, у нас получился немного готический фильм. Дом, в который переезжают герои, становится словно бы живым и дышащим организмом. Но в центре все равно остается драма.

— Пожалуй, главным вашим хоррором в этом году все-таки стало «Заражение».

— Да, когда началась пандемия, оно вновь обрело популярность. Было впечатление, что его смотрят все вокруг. Меня это удивило, если честно. Будто всем новостей не хватает. Знаете, Стивен Содерберг приглашал на съемки ученых и вирусологов в качестве консультантов, и все они уже тогда говорили нам, что рано или поздно нечто похожее на ковид случится. К сожалению, они оказались правы.

— Вернемся к «Гнезду». Что в большей степени повлияло на ваше решение сняться в этом фильме: имя режиссера, сценарий вообще или этот конкретный герой?

— Я видел предыдущие работы Шона и восхищался ими. И вот мне попадает сценарий его нового фильма — прекрасная история, где есть многоуровневый пристальный взгляд на семью. Обычно такие истории рассказывают от лица отца, но Шон раскрывает проблему, с которыми сталкивается семейство, с позиций всех ее членов. Линия жены и детей здесь не менее важна. Такой подход показался мне правдивым и правильным. К тому же я знаю, что для Шона это очень личная история. Он собрал отличную команду; я уже много лет восхищался работами оператора Матьяша Эрдея (венгерский оператор, работавший над фильмами Корнела Мундруцо и Ласло Немеша. — Прим. ред.).