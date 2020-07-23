Что смотреть в кино: «Вратарь Галактики», «Комната» и «Билл и Тед»

Подростки спасают мир под руководством Евгения Миронова, Бри Ларсон сбегает из плена, а Киану Ривз путешествует сквозь пространство и время в обшарпанной телефонной будке.
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«Вратарь Галактики»
Амбициозный отечественный блокбастер, в котором судьба Вселенной решается на космическом стадионе.
2071 год. Из-за галактических войн Земля превратилась в руины с измененным климатом — в Москве, например, на улицах растут пальмы, под ногами шмыгают змеи и ящерицы, а люди часами стоят в очереди за водой. Чтобы как-то отвлечь народ от тяжких будней, в Галактике придумывают новое развлечение — космобол. Правда играть в него могут лишь избранные с даром телепортации. Среди землян таких счастливчиков всего трое, остальные же каждый вечер бросают работу и часами глазеют на зависший в небе огромный космический стадион «Одуванчик» (он и правда похож на причудливое растение). И лишь один человек на планете ненавидит космический футбол. Его зовут Антон, ему 20 лет, и он хронический неудачник. Впрочем, именно ему придется выйти на поле в качестве игрока-землянина под чутким руководством загадочного Бело (Евгений Миронов), чья миссия на самом деле не дать злодеям уничтожить Землю.
Факты о фильме
- «Вратаря Галактики» режиссер и продюсер Джаник Файзиев впервые презентовал еще в 2014 году. Тогда предполагалось, что работа над проектом займет три года. К тому же Файзиев надеялся, что фильм выйдет в прокат незадолго до чемпионата мира по футболу 2018 года, который подстегнет интерес аудитории.
- Продюсеры настаивают, что в отечественной киноиндустрии еще не было фильма, который мог бы сравниться с «Вратарем Галактики» по степени сложности CGI-эффектов.
- Масштаб съемок также был беспрецедентным: съемочная площадка занимала площадь в 3500 кв. м, на которой было занято более 500 актеров массовых сцен. Для каждого из них был сшит уникальный костюм.
- Много работы было и у художников по гриму — к примеру, чтобы подготовить к съемкам Марию Лисовую, сыгравшую дочку главного злодея, гримерам требовалось не менее семи часов.
- Файзиев сделал ставку на молодых и малоизвестных актеров. А чтобы привлечь в кино аудиторию постарше, не забыл и про тяжелую артиллерию: в фильме снялись Евгений Миронов, Елена Яковлева и Михаил Ефремов, а Дмитрий Назаров и Гоша Куценко появляются в небольших, но колоритных ролях.
«Билл и Тед»
Треш-комедия о том, что наш мир могут спасти только музыка и чудаки.
Билл (Алекс Уинтер) и Тед (Киану Ривз) — неудачники со стажем. 25 лет они занимались музыкой, однако единственное их достижение — редкие концерты в дешевых закусочных. Каково же было их удивление, когда внезапно к ним заявилась гостья из будущего и поставила перед фактом: через час с небольшим они обязаны спеть песню, которая спасет человечество и вернет в мир гармонию. Но где же взять такую песню? Ведь за всю свою жизнь Билл и Тед ничего путного так и не написали. Главным эстрадным достижением дуэта был экзамен по истории из первого фильма, который они сдавали на школьной сцене в компании Наполеона и прочих исторических личностей. Пока эти раздолбаи ломают голову над проблемой, их дочери (Бригитт Ланди-Пейн из «Иррационального человека» и Самара Уивинг из сериала «Голливуд») решают помочь своим бестолковым отцам и собирают группу из самых гениальных музыкантов в истории музыки.
Факты о фильме
- «Билл и Тед» (оригинальное название — Bill & Ted Face the Music) — третий фильм франшизы, запуск которой состоялся в 1989 году. Чуть позже появились мультсериал, компьютерные игры и серия комиксов, а в конце 90-х был поставлен мюзикл «Музыкальные приключения Билла и Теда».
- Новые приключения Билла и Теда придумала проверенная временем команда сценаристов — Эд Соломон и Крис Мэтисон, написавшие сценарии для первых фильмов.
- Среди огромного числа продюсеров картины есть Стивен Содерберг.
- Помимо Ривза и Уинтера, в триквеле появятся Уильям Сэдлер в роли Смерти (долгожданное возвращение полюбившегося и важного персонажа второй части) и даже покойный стендап-комик Джордж Карлин (его оживят с помощью монтажа архивных материалов).
- Самара Уивинг получила роль после того, как Киану Ривз узнал, что она племянница Хьюго Уивинга, с которым Ривз работал над франшизой «Матрица».
«Комната»
История пленницы, сумевшей перехитрить своего мучителя.
Джеку (Джейкоб Тремблей) всего пять лет, но всю свою короткую жизнь он провел в четырех стенах: вместе с матерью мальчик заперт в убогой комнате и даже не догадывается о том, что за дверью может быть какой-то другой мир. Более того, мальчишка уверен, что люди, собаки, деревья и все остальное существуют лишь в телевизоре. Правда Джой, мать Джека (Бри Ларсон), пытается уговорить сына попробовать выбраться наружу. Потому что на самом деле несколько лет назад Джой похитил маньяк, и все эти годы она вынашивала план побега. Проблема в том, что сынишка не торопится убегать: он привык к своей клетке и не хочет с ней расставаться.
Факты о фильме
- Мировая премьера «Комнаты» состоялась в 2015 году, однако до российских экранов фильм Ленни Абрахамсона добрался только сейчас. Его не было ни в прокате, ни в онлайн-кинотеатрах.
- «Комната» стала актерским триумфом Бри Ларсон, получившей за фильм «Оскар», «Золотой глобус», а также премии Гильдии актеров США, «Сезар» и BAFTA.
- Чтобы лучше понять свою героиню, Бри Ларсон согласилась на добровольную самоизоляцию — провела месяц под замком без телефона и интернета. В первое время ей было легко, однако к концу испытания она плакала целыми сутками.
- Фильм снят по одноименному роману Эммы Донахью, который стал финалистом Букеровской премии. События книги реальны: автор взяла за основу дело Йозефа Фритцля, который много лет держал в звукоизоляционном бункере свою дочь, родившую от него семерых детей.
«Магия зверя»
Драма-детектив о том, что череда милых случайностей может закончиться большой бедой.
В тихой альпийской деревушке случилось нечто ужасное: пропала богатая парижанка. Она зачем-то выехала из дома ночью в метель, а утром ее машину нашли на обочине. Сама женщина бесследно исчезла. С ее исчезновением могут быть связаны пять человек: странный парень с явными психическими отклонениями; влюбленная в него сердобольная фермерша Алиса; муж Алисы, у которого начался бурный виртуальный роман с пышногрудой блондинкой; официантка, страдающая от большой, но неразделенной любви; и симпатичный мулат, живущий где-то в Африке и подрабатывающий на сайтах знакомств.
Факты о фильме
- Оригинальное название фильма — «Только звери» (Seules les bêtes).
- Он снят по одноименной книге Колина Нила, которая в 2017 году стала бестселлером и получила несколько литературных премий.
- За право экранизировать роман боролись сразу несколько крупных кинокомпаний. Однако почти все они планировали превратить «Зверей» в сериал, чего Колин Нил категорически не хотел. Единственным исключением стала студия Haut et Court, заявившая о своем намерении снимать полный метр. Поэтому права были переданы именно ей, причем без каких-либо дополнительных условий и требований.
- Колин Нил не только принял участие в адаптации собственного детектива, но и появился на экране в небольшом эпизоде — в крошечной роли продавца.
- Дени Меноше был приглашен на роль влюбленного фермера без кастинга и проб: режиссер Доминик Молль запомнил актера по фильму «Опекунство» и полностью ему доверял.
- «Магия зверя» участвовала в крупных международных киносмотрах, включая фестивали в Токио, Венеции и Монпелье. Также фильм был дважды номинирован на премию «Сезар».
«Тесла»
История знаменитой вражды молодого гения Николы Теслы и его бывшего наставника Томаса Эдисона.
Для Томаса Эдисона (Кайл МакЛоклен) молодой амбициозный инженер Никола Тесла (Итан Хоук) был как кость в горле. Во-первых, этот выскочка верил в перспективы переменного тока, тогда как Эдисон давно уже сделал ставку на ток постоянный. Во-вторых, Тесла все время пытался продать компании Эдисона собственные разработки. Эдисон в шутку предлагает Тесле 50 тыс. долларов, если тот улучшит его машины. Тесла не только выполняет задание, но и озвучивает своему начальнику 24 варианта его решения. Когда же Эдисон отказался выплачивать гонорар, Тесла уволился в тот же день и основал собственную компанию. Дальше в лучших традициях «Билла и Теда» он конфликтует с Эдисоном, изобретает переменный ток, пытается внедрить в производство электрический стул (первая попытка закончилась неудачей) и в целом становится лидером в развитии современных технологий в пику старикану Эдисону.
Факты о фильме
- «Тесла» — авторский и очень личный проект режиссера, продюсера и сценариста Майкла Аймерейды, который всерьез заинтересовался личностью изобретателя еще в подростковом возрасте.
- Первому варианту сценария без малого 40 лет: Майкл Аймерейда написал его в самом начале 80-х (это был его полнометражный сценарный дебют). Тогда же он показал его режиссеру Ежи Сколимовскому, который согласился взять в работу этот проект, утвердив на главную роль Джека Николсона. Тем не менее по неизвестным причинам начать съемки так и не удалось.
- Премьера «Теслы» состоялась на кинофестивале «Сандэнс», где фильм получил специальный приз имени Альфреда Слоуна.
Автор: Вера Аленушкина