Что смотреть в кино: «Вратарь Галактики», «Комната» и «Билл и Тед»

, который всерьез заинтересовался личностью изобретателя еще в подростковом возрасте.

— авторский и очень личный проект режиссера, продюсера и сценариста

Первому варианту сценария без малого 40 лет: Майкл Аймерейда написал его в самом начале 80-х (это был его полнометражный сценарный дебют). Тогда же он показал его режиссеру

, который согласился взять в работу этот проект, утвердив на главную роль

. Тем не менее по неизвестным причинам начать съемки так и не удалось.