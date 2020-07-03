Трейлер комедии «Билл и Тед»: Киану Ривз и Алекс Уинтерс спасают вселенную с помощью музыки

Вышел новый трейлер комедии «Билл и Тед». Спустя 30 лет герои Киану Ривза и Алекса Уинтерс вновь вместе на экране и отправляются в очередное путешествие по времени в попытке найти песню, которая объединит мир и спасет реальность. Помочь им в этом непростом деле берутся их дочери — Теа (Самара Уивинг) и Билли (Бригитт Ланди-Пейн).



Билл и Тед всю жизнь верили в пророчество, что их музыка спасет вселенную от гибели. И вот, глобальная катастрофа уже на носу, и на спасение мира у парней остается чуть больше часа. И тогда они решают отправиться в будущее, чтобы украсть заветную песню у самих себя.

На фоне ситуации с коронавирусом 1 сентября «Билл и Тед» выйдут на платных видеосервисах и в отдельных кинотеатрах. В России релиз комедии запланирован на 27 августа.