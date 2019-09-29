Что смотреть дома: «Стэн против сил зла», хоррор с Маккензи Дэвис и док о домашнем насилии

Рассказываем о новинках на российских и зарубежных стримингах: биография великого голливудского композитора, экранизация эротической прозы Анаис Нин и финал телевизионной трилогии Гильермо дель Торо.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Удивительная миссис Мэй»
Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi, Wink
Напряженная экранизация романа Иэна Макьюэна — автора бестселлера «Искупление» и одного из самых знаменитых британских прозаиков наших дней. Фиона Мэй (Эмма Томпсон) сутками напролет работает в суде и все меньше времени проводит с мужем Джеком (Стэнли Туччи). Но личные проблемы отходят на второй план, когда Фиона начинает разбирать дело несовершеннолетнего Адама (Финн Уайтхед из «Дюнкерка»): у него лейкемия, но его религия запрещает переливание крови.
«Стэн против сил зла»
Где смотреть: КиноПоиск HD
Одного Эша Уильямса на всех зловещих мертвецов не хватит, поэтому в Нью-Гэмпшире с демонами борется экс-шериф Стэн (Джон К. МакГинли), вызвавшийся помочь новой стражнице порядка Эви Баррет (Джанет Вэрни). Формула та же, что в «Эше»: любимый артист, у которого одна роль (в данном случае — доктора Кокса из «Клиники») заслоняет остальную фильмографию, плюс интонации старой школы — бюджетных, высмеивающих провинцию хорроров с их карикатурными страхами.
«Няня»
Где смотреть: Okko, ivi, Wink
Стильный хоррор Флории Сиджизмонди — новое прочтение повести Генри Джеймса «Поворот винта», которая оказала огромное влияние на мировую литературу и кино: именно в ней на сугубо жанровом вроде бы материале была впервые представлена фигура ненадежного рассказчика, точнее, рассказчицы. Историю о няне, которая то ли сталкивается со злыми духами особняка, то ли сходит с ума на фоне семейной трагедии, в 1961-м блистательно экранизировал Джек Клейтон. Его «Невинные» участвовали в каннском конкурсе. Противопоставить операторской работе Фредди Фрэнсиса и диалогам Трумэна Капоте «Няня» может разве что сочную красно-зеленую гамму и ансамбль из Маккензи Дэвис, Финна Вулфарда и Бруклин Принс («Проект „Флорида“»).
«Ховард»
Где смотреть: Disney+
Документальный фильм о композиторе и либретисте Ховарде Эшмане выглядит беспроигрышно. С одной стороны, это биография человека, придумавшего песни к главным диснеевским хитам — «Русалочке», «Красавице и чудовищу» и (частично) «Аладдину». С другой — портрет талантливого автора, который оказался в тени соратника-композитора Алана Менкена. С третьей — трагическая история о смерти от СПИДа. То, что 30 лет назад было табу, теперь становится одной из центральных тем массовой культуры.
«Маленькие пташки»
Где смотреть: more.tv
Основанный на цикле эротических рассказов Анаис Нин сериал про роковые страсти в Танжере 1955-го — нейтральной зоне, которая скоро отойдет Марокко. В этом бурном городе несколько человек — раскованная американка Люси (Джуно Темпл), ее муж (английский лорд), его любовник и богачка Черифа Лам — пытаются разобраться с политикой и собственной сексуальностью и понять, как жить дальше. Автор — Стэйси Пассон, которая после дебютного «Сотрясения», отмеченного премией «Тедди» на Берлинале, ушла на телевидение, где снимала «Карточный домик», «Любовников» и «Миллиарды».
«Американский огурчик»
Где смотреть: HBO Max
Придумавший уморительные сериалы «Мужчина ищет женщину» и «Чудотворцы» сценарист Саймон Рич сочинил историю о Гершеле Гринбауме (Сет Роген), который перебрался в США в поисках лучшей жизни, а потом упал в чан с солеными огурцами. Через 100 лет он приходит в себя и встречает далекого потомка Бена (тоже Роген), который ведет одинокую жизнь программиста. Соленую комедию о конфликте поколений снял Брэндон Трост, постоянный оператор фильмов Рогена и Эвана Голдберга. В общем, фамилия главного артиста и продюсера говорит об интонации картины больше, чем любой синопсис.
«Беглец»
Где смотреть: Quibi
По сути, перепев классического «Беглеца» с Харрисоном Фордом и Томми Ли Джонсом, только вместо хирургии и убийства жены — подозрение в совершении теракта. Оказавшийся не в то время не в том месте Майк (Бойд Холбрук) спасается от спецслужб, которые возглавляет Клай (звезда сериала «24 часа» Кифер Сазерленд). За дух видеосалонов отвечает режиссер Стивен Хопкинс («Хищник 2» и «Кошмар на улице Вязов 5»).
«Хватит!»
Где смотреть: START
Обсуждение физического и психологического насилия над женщинами в России постепенно проникает из наэлектризованного пространства социальных сетей в фильмы и сериалы. Документальный цикл «Хватит!», который ведут журналистка Настя Красильникова и актер Владимир Мишуков, будет посвящен реальным историям насилия на работе и дома, в школе и роддоме. Возможно, это заставит тех, кто скептически относится к многочисленным попыткам такого разговора, усомниться, что современный мир абсолютно безопасен для женщин.
«Волшебники: История Аркадии»
Где смотреть: Netflix
Заключительная часть трилогии Гильермо дель Торо о разного рода фантастических злоключениях, которые сваливаются на провинциальный городок Аркадия в Калифорнии. Если «Охотники на троллей» тяготели к городскому фэнтези, а «Трое с небес» заигрывали с сай-фаем, то «Волшебники» обещают на полную использовать жанр путешествий во времени. И сеттинг, и персонажи ближе к пронзительным «Охотникам» (мультсериалу удалось почтить память Антона Ельчина, исполнявшего главную роль), чем к во всех отношениях посредственным «Троим».
Автор: Алексей Филиппов