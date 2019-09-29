Что смотреть дома: «Стэн против сил зла», хоррор с Маккензи Дэвис и док о домашнем насилии

Придумавший уморительные сериалы «Мужчина ищет женщину» и «Чудотворцы» сценарист Саймон Рич сочинил историю о Гершеле Гринбауме (Сет Роген), который перебрался в США в поисках лучшей жизни, а потом упал в чан с солеными огурцами. Через 100 лет он приходит в себя и встречает далекого потомка Бена (тоже Роген), который ведет одинокую жизнь программиста. Соленую комедию о конфликте поколений снял Брэндон Трост, постоянный оператор фильмов Рогена и Эвана Голдберга. В общем, фамилия главного артиста и продюсера говорит об интонации картины больше, чем любой синопсис.

