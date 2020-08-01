Сет Роген рассказал про неснятый сиквел «Ананасового экспресса». Студия не хотела выделять деньги

Сет Роген стал гостем шоу Говарда Стерна, где рассказал о несостоявшемся сиквеле комедии «Ананасовый экспресс: Сижу, курю». По его словам, создатели планировали второй фильм, но переговоры со студией зашли в тупик.

«Мы пытались, и благодаря взлому Sony можно найти письмо, согласно которому студия решила отказаться от фильма и не снимать его. Мы были открыты к предложению несколько лет назад, но Sony не было интересно, — объяснил Роген. — Скорее всего, мы хотели слишком большой бюджет, а студии не любят сорить деньгами».

Переписка, о которой идет речь, состоялась в январе 2014 года. В ней участвовали глава студии Эми Паскаль и сопрезидент Columbia Pictures, дочерней компании Sony, Майкл Де Лука. Судя по их письмам, стороны не сошлись в финансовых вопросах. Паскаль предлагала 45 млн долларов на производство фильма и 37 миллионов на маркетинг, а Джадд Апатоу, соавтор и продюсер первой части, считал, что первая цифра должна быть не меньше 50 миллионов.

Переписка сотрудников Sony попала в открытый доступ в ноябре 2014 года после взлома серверов студии.

«Ананасовый экспресс» вышел в 2008 году и заработал в прокате 101 млн долларов при бюджете в 27 миллионов. Комедия рассказывает о двух друзьях — наркодиллере Соле Сильвере (Джеймс Франко) и его приятеле Дэйле Дентоне (его сыграл Роген). Когда Дэйл становится свидетелем убийства, на них начинается охотиться наркобарон.