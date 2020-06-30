Стриминги удалили серии «Офиса» и «Клиники» из-за блэкфейса. Что это такое и как связано с Black Lives Matter?

В последнее время стриминг-сервисы стали убирать из каталогов сериалы с блэкфейсом — гримом, с помощью которого белые актеры изображают чернокожих героев. В индустрии считают, что это оскорбляет афроамериканцев и создает негативные стереотипы о чернокожих. Сейчас зрителям недоступны некоторые эпизоды «Сообщества», «Офиса», «Студии 30», «Золотых девочек» и других шоу с блэкфейсом.

Мода на блэкфейс возникла в США в начале XIX века. Первыми артистами, изображавшими чернокожих людей, были европейские эмигранты, выступавшие в портовых зонах на северо-востоке страны. Вскоре такой тип представлений стал широко популярен, и из него вырос отдельный жанр — менестрель-шоу, театральные выступления, где исполнители пародировали жизнь и манеры черных людей. Белые артисты наносили грим с помощью крема для обуви, угля и жженой пробки.

На популярность менестрель-шоу сильно повлиял эмигрант из Англии Томас Райс, в частности его номер «Джим Кроу». Райс гастролировал по Англии и США, в сатирической манере изображая слугу в рваной одежде, трудно поддающегося обучению. Позднее имя Джима Кроу стало нарицательным — сначала так называли чернокожих бедняков, а ближе к XX веку появились «законы Джима Кроу», ограничивавшие права бывших рабов.



Сценические номера усиливали стереотипы — чернокожих изображали невежественными, трусливыми и суеверными.

В начале XX века блэкфейс перекочевал в кино. В скандальном «Рождении нации» многих темнокожих героев играли белые актеры в гриме. Их показывали не только глупыми, но склонными к насилию над белыми женщинами. При этом ку-клукс-клан был героической ячейкой, сохраняющей американские ценности и превосходство белых. После выхода фильм активно бойкотировало чернокожее население, но это не помешало ему стать кассовых хитом.

Мода на блэкфейс сошла на нет к концу 1930-х на фоне движений за гражданские права, но некоторые режиссеры по-прежнему использовали черный грим. Один из самых известных примеров — «Поют все» 1938 года, в котором героиня Джуди Гарлэнд выступает в музыкальном шоу в образе чернокожей девушки.

Сегодня блэкфейс часто связывают с неуважением к другой расе. «Из-за этого грима общество считает афроамериканцев неполноценными людьми. Это служит оправданием насилия и сегрегации Джима Кроу», — считает профессор Дэвид Леонард. При этом Ребекка Ванзо, преподающая в Университете Вашингтона в Сент-Луисе, убеждена, что блэкфейс, напротив, иногда подчеркивает проблемы расизма и даже высмеивает их, а в Голливуде есть более опасные примеры ксенофобии.

Вот некоторые серии, которые исчезли из онлайн-сервисов после критики блэкфейса.

«Сообщество»

Netflix и Hulu удалили четырнадцатую серию второго сезона «Сообщества». В одной из сцен лицо Бена Ченга, одного из студентов колледжа, покрыто черной краской — по сюжету он появляется в образе Темного эльфа. В ответ однокурсница, темнокожая Ширли, сравнивает его образ с преступлением на почве ненависти.

«Клиника»

В «My Chopped Liver», семнадцатой серии пятого сезона, есть флешбэк, в котором Джей Ди в блэкфейсе знакомится с группой чернокожих людей, после чего его, предположительно, избивают. Помимо этого эпизода, Hulu отказался показывать две другие серии ситкома — «My Friend the Doctor» и «My Jiggly Ball».

«Офис»

В «Dwight Christmas», девятом эпизоде девятого сезона «Офиса», Нейт появляется в черном гриме в образе Черного Пита — помощника Синтаклааса, который, по легендам, доставляет через трубу подарки послушным детям в День святого Николая. Netflix не стал убирать всю серию и вырезал лишь эту сцену.

«Золотые девочки»

В серии «Mixed Blessings», которую также удалил Hulu, лицо главных героинь Роуз и Бланш покрыто грязевыми масками.

«В Филадельфии всегда солнечно»

Девятая серия шестого сезона, «Dee Reynolds: Shaping America’s Youth», пародирует франшизу «Смертельное оружие». В частности, Мак появляется в темном гриме, изображая чернокожего полицейского Роджера Мерта (в оригинальных фильмах его играл Дэнни Гловер). Hulu объявил, что этой серии больше не будет в каталоге.