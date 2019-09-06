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Что смотреть в кино: «Неистовый», «В ожидании варваров» и «Незваный гость»

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Рассел Кроу борется с агрессивными водителями, Джонни Депп — с аборигенами, а Тильда Суинтон читает грустные послания человечества.

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«В ожидании варваров»

Джонни Депп и Роберт Паттинсон играют имперских злодеев в стильной униформе.

Деликатный интеллигент магистрат (Марк Райлэнс) расслабленно управляет форпостом на южной окраине Империи. Однажды с проверкой из центра приезжает застегнутый на все пуговицы полковник Джолл (Джонни Депп в стильных очочках). Причиной стали слухи о том, что местные племена готовят восстание, и Джолл должен провести расследование и предотвратить нападение варваров. Методы дознания полковника — пытки и насилие, что приводит магистрата в ужас. Последней каплей для него становится судьба искалеченной местной девушки (Гана Баярсайкан), к которой магистрат начинает испытывать нежные чувства.

Факты о фильме

  • «В ожидании варваров» — экранизация романа Джона М. Кутзее 1980 года, за который писатель получил Нобелевскую премию.
  • Для колумбийского режиссера Сиро Герры (сериал «Зеленая граница») этот фильм стал англоязычным дебютом.
  • Джонни Депп традиционно участвовал в создании образа полковника, но стимпанковские очки придумал не он, а режиссер Сиро Герра вместе с художником по костюмам Карло Поджиоли («Молодой Папа»). Зато Депп решил, что полковник практически не снимает черных перчаток.
  • Еще одну отрицательную роль сыграл Роберт Паттинсон — помощника полковника Джолла, не меньшего садиста.
  • «В ожидании варваров» завершал конкурсную программу Венецианского кинофестиваля — 2019 и получил приз Всемирной католической ассоциации по коммуникациям.

«Неистовый»

Рассел Кроу предупреждает о последствиях агрессивного вождения.

День Рэйчел (Карен Писториус) не задался: она проспала, не успела отвезти сына в школу вовремя, ей отказал клиент, а сама она попала в жуткую пробку. Рэйчел на взводе и отчаянно гудит стоящему впереди джипу, а когда позже водитель просит извиниться, кричит на него в ответ. Зря. Очень зря. Потому что у незнакомца (Рассел Кроу) тоже был день не из легких, и он решил преподать Рэйчел несколько смертельных уроков. Уж теперь-то она узнает, что такое по-настоящему плохой день!

Факты о фильме

  • Для Рассела Кроу эта роль стала одной из немногих отрицательных в карьере. Он признается, что когда прочитал сценарий, то подумал, что ни в коем случае не будет сниматься — настолько страшным показался ему персонаж.
  • Режиссер Деррик Борте сравнивает героя Кроу с акулой из «Челюстей»: «Он такой же смертоносный, незаметный и оставляющий неизгладимое впечатление».
  • Персонаж Кроу олицетворяет некую страшную силу, и поэтому у него в фильме нет имени — он просто Мужчина.
  • Сценарий изначально писался под Николаса Кейджа, но актер отказался от этой роли.

«Незваный гость»

Южнокорейский триллер о подменыше.

Молодой архитектор Со-джин (Ким Му-ёль) страдает сразу от двух психологических травм: полгода назад погибла его жена, а 25 лет назад потерялась младшая сестра Ю-джин, и от этого удара бедняге никак не оправиться. Внезапно Ю-джин (Сон Джи-хё) находится, но Со-джин не разделяет всеобщего счастья и подозревает, что девушка не та, за кого себя выдает.

Факты о фильме

  • «Незваный гость» — экранизация бестселлера Сон Вон-пхён, которая сама адаптировала книгу в сценарий и сняла по ней фильм. Картина стала ее режиссерским дебютом в полном метре. До этого Вон-пхён сняла лишь короткометражку «Помните ли вы меня?».
  • Фильм стал первой в Южной Корее кинотеатральной премьерой после снятия ограничений — она состоялась в начале июня. В первый уик-энд мистический триллер лидировал в мировом прокате, собрав чуть больше 2 млн долларов. На сегодня у картины уже 4 млн долларов сборов.
  • Ким Му-ёль — большая звезда корейского кино, знакомый нам по криминальному боевику «Гангстер, коп и дьявол». Для роли Со-джина ему пришлось сильно похудеть с помощью строгой диеты и физических упражнений.

«Последние и первые люди»

Исландская черно-белая фантастика о закате человеческой расы.

Два миллиарда лет спустя человечество оказалось на грани вымирания. Все, что оно может, — передавать миру грустные послания с помощью величественных монументов.

Факты о фильме

  • В основе фильма — научно-фантастический роман Олафа Стэплдона «Последние и первые люди: История близлежащего и далекого будущего».
  • Закадровый голос в картине принадлежит Тильде Суинтон — она как раз читает выдержки из романа.
  • Адаптировал книгу исландский композитор Йохан Йоханнссон, написавший музыку к фильмам «Пленницы», «Прибытие», «Вселенная Стивена Хокинга». Он же стал режиссером картины.
  • Йоханнссон хотел сделать мультимедийный проект: изображения заброшенных брутальных монументов в Югославии, снятые на 16-миллиметровую пленку, должны были сопровождаться живым оркестром. Но композитор умер в 2018 году, и картина была смонтирована после его смерти.

«Любовь между строк»

Романтическая история переписки, превратившейся в настоящую любовь.

Лео (Александр Фелинг) — успешный лингвист с проблемами в личной жизни. Однажды он по ошибке получает письмо от Эми (Нора Чирнер), и колкая переписка постепенно превращается в откровенную и личную. Между Лео и Эми возникает настоящая близость, но беда в том, что она замужем, а у него есть девушка. Герои пытаются оставаться разумными, но все больше задумываются, какие из их чувств и жизней больше считать настоящими.

Факты о фильме

Автор: Ольга Белик

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