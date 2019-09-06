Что смотреть в кино: «Неистовый», «В ожидании варваров» и «Незваный гость»

1980 года, за который писатель получил Нобелевскую премию.

) этот фильм стал англоязычным дебютом.

Джонни Депп традиционно участвовал в создании образа полковника, но стимпанковские очки придумал не он, а режиссер Сиро Герра вместе с художником по костюмам

(

). Зато Депп решил, что полковник практически не снимает черных перчаток.