«В ожидании варваров» Сиро Герры: Диктатура Джонни Деппа

В пограничном городе-крепости на южной окраине Империи все спокойно. Овцы, урожай, размеренная жизнь под управлением магистрата (Марк Райлэнс), деликатного интеллигентного человека. Если на него пойдет медведь, он просто отойдет в сторону — так он себя описывает. Но внезапно с проверкой из центра прибывает полковник Джолл (Джонни Депп). Его задача — выяснить, что стоит за слухами о готовящемся нападении местных племен, которых имперцы считают варварами. Полковник с пристрастием допрашивает заключенных, вызывая оторопь у магистрата, собирает экспедицию в земли за границей Империи, берет пленных, жестоко пытает и убивает их. После отъезда военных магистрат находит искалеченную варварку (Гана Баярсайкан), за помощь которой в итоге придется поплатиться. Все эти события, особенно действия имперских солдат, меняют жизнь кроткого человека. Теперь он уже готов пойти на медведя сам.

Персонажи Деппа и Райлэнса — два моральных полюса картины. Полковник Джолл — вкрадчивый, в застегнутом на все пуговицы камзоле садист в стимпанковских очочках (кстати, их придумал не Депп, известный умелец находить для своих персонажей крутые детали, а сам режиссер). Джолл (актер играет его невероятно сдержанно, на полутонах) описывает свои методы работы с пленниками сладострастным шепотом: сначала терпение, потом давление, потом боль и после нее — правда. Акт насилия чаще остается за кадром, но нам показывают результат. Вот запытанный маленьким полковничьим ножичком подросток, вот пленники, связанные между собой проволокой, продетой через щеки, вот — перебитые щиколотки героини.

А солдаты на все расспросы о ходе допроса молчат, отводят глаза.

На съемках фильма «В ожидании варваров»

«Я не играл полковника как социопата, — объясняет Депп. — Наоборот, я начал размышлять, что сделало его таким человеком. И решил, что в нем должно быть что-то от маленького сломленного ребенка, который делает все, для того чтобы ничего не чувствовать, и надевает броню, чтобы защититься от внешнего мира». Одежда будто из гардероба Дарта Вейдера отлично работает на это: плащ, перчатки, в которых полковник остается даже за завтраком, черные очки.

В противовес ему герой Райлэнса — мягкий, улыбчивый, вежливый человек в помятом белом костюме; он внезапно ощущает потребность дать отпор злу, потому что у него есть совесть. Совсем не случайно оба героя — очень тихие люди. Райлэнс настаивает, что на самом деле полковник и магистрат — две стороны одной медали. «[Магистрат] пытается быть хорошим человеком, но в любом случае представляет еще одну форму власти».

То, как это власть развращает и превращает людей в полковников Джоллов, показывает персонаж Роберта Паттинсона. Его герой — помощник Джолла — тоже ублюдок, он пытает, избивает, унижает. Но у него пока нет брони, он понимает, какое зло творит, и готов наброситься на магистрата с кулаками за вопрос «Как вы можете есть после такой работы с людьми?». Кстати, и персонаж Райлэнса меняется не в одно мгновение – режиссер дробит историю на главы, показывая этапы его превращения из наивного идеалиста в бунтаря.

На съемках фильма «В ожидании варваров»

Несмотря на яркость голубого неба и теплоту песка в кадре (съемки велись в Марокко), у Герры получился очень мрачный фильм о непомерных амбициях белого человека. Колумбиец уверяет, что, приступая к экранизации романа Кутзее (южноафриканский писатель сам написал сценарий), он собирался рассказать историю, которая произошла давным-давно где-то в далекой галактике. Но псевдоисторические декорации не должны вводить зрителя в заблуждение (в Империи легко угадывается колониальная Британия, местное население похоже на арабов, а варвары — на азиатов). В фильме поднимаются вечные темы. Разделение людей на цивилизованных и не очень, монополия власти на насилие, колониализм — время и география не сильно влияют на пороки империй.