Что смотреть дома: «Первая корова», альтернатива «Нарко» и док про Чарльза Мэнсона

Рассказываем о новинках российских и зарубежных стримингов: как спецслужбы боролись с нью-йоркской мафией, исследование снов и новый сезон недооцененной антологии братьев Дюпласс.
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«Первая корова»
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Тактильная и пронзительная инди-драма о корове и печеньках обычно строгой Келли Райхардт. Ее герои и героини уже оказывались на территории фронтира 10 лет назад («Обход Мика»), но новый фильм предлагает не тягучесть прерий и спутанность поверий. «Корова» ищет человеческое тепло в жестокой, только заселяемой Америке, а царящий здесь броманс (Джон Магаро и Орион Ли) — еще и повод вспомнить, на чьих костях стоят США. В частности, мечтателей, воровавших молоко, чтобы и самим заработать, и сделать окружающих чуть счастливее.
«Беглецы»
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На заре фестивальной карьеры статусный режиссер Пабло Ларраин («Нет», «Джеки», «Эма: Танец страсти») спродюсировал чилийский криминальный сериал. Квартет незнакомцев с мутным прошлым перевозит кокаин из Боливии в Чили и попадает в засаду. Теперь они в бегах, и каждого может потопить или подорвать прошлое — от родственников-мафиози до смертельной болезни. «Беглецы» — хорошая возможность увидеть, как страны Латинской Америки, демонизируемые американскими сериалами, эксплуатируют собственную криминогенную обстановку.
«Я знаю, что это был ты: Возвращение Джона Казале»
Где смотреть: Nonfiction.film
Невероятная история Джона Казале давно требует байопика. Он поздно пришел в кино (помог сосед по коммунальному дому и товарищ по пьесе Аль Пачино) и снялся всего в пяти полнометражных картинах — двух «Крестных отцах», «Разговоре», «Собачьем полудне» и «Охотнике на оленей», в котором актер играл, уже будучи тяжело больным (рак легких). Все пять были номинированы на «Оскар», а сам Казале — один раз на «Золотой глобус». Аль Пачино признается, что регулярно у него учился, а трейлер кричит: «Актер, которого вы знаете только по его работам».
«Сомнилоги»
Где смотреть: Mubi
Гипнотизирующий док Люсьен Кастен-Тэйлор и Вирины Паравел, которые несколько лет назад сняли оглушительный фильм «Левиафан». Лента о рыболовецком траулере предлагала посмотреть на мир глазами то ли рыбы, то ли стихии, то ли левиафана цивилизации. «Сомнилоги» — более скромные и лапидарные — пытаются зафиксировать на камеру саму сущность сна. За кадром — шестидесятнические записи снов певца Диона Макгрегора, которые он бормотал в ночной дреме. Непосредственно на экране — расфокусированные человеческие фигуры, которые могут казаться и планетой Солярис, и тенями в сюрреалистическом парке Мариенбада.
«Крепкий Харт»
Где смотреть: Quibi
Популярный комедиант и стендапер Кевин Харт снялся в комедии для сервиса Quibi, где играет самого себя, уставшего от юмористических ролей. Альтернативный Харт мечтает быть героем боевика, но этот орешек оказывается ему не по зубам. Уровень юмора и визуальных решений «Харта» мало чем отличается от игровых прологов и эпилогов к его концертам, но ситуацию могут выправить харизма комика и группа поддержки — Джон Траволта, Натали Эммануэль, Жан Рено и Джош Хартнетт.
«Город страха: Нью-Йорк против мафии»
Где смотреть: Netflix
Мафия держит город в ужасе, но группа честных парней бросает вызов ее вседозволенности и наводит порядок. Таков сюжет каждой второй криминальной драмы и трехчастного дока Netflix о том, как несколько сотрудников ФБР противостояли организованной преступности в 1970–1980-е. Вероятно, сейчас не лучшее время прославлять американские правоохранительные органы, но «Город страха» также разоблачает связи Дональда Трампа с криминалом.
«Опасный элемент»
Где смотреть: Amazon
Франко-иранская комиксистка Маржан Сатрапи, которая в начале 2000-х прославилась автобиографическим «Персеполисом», снова покоряет смежный медиум. Ее пятый фильм «Опасный элемент» — байопик Марии Кюри с Розамунд Пайк в главной роли — продолжает линию, начатую художницей и постановщицей в знаменитом графическом романе. История польской эмигрантки, которая оказалась в Париже на пороге нового тысячелетия и научного прорыва, рифмуется с биографией Сатрапи, приехавшей туда же во время иранской революции.
«Комната 104», 4-й сезон
Где смотреть: КиноПоиск HD, «Амедиатека», с 25 июля
Одна из самых недооцененных антологий десятилетия — шоу, придуманное мамблкорщиками братьями Дюпласс. Они активно привлекали к работе над проектом молодых амбициозных сценаристов и режиссеров, а последние два сезона практически дали им на откуп. «Комната 104» — территория экспериментов; главное, чтобы они не покидали номер захолустного отеля. Мистика, убийства, запретные страсти, трагедия увядания и прочие пронзительные и поразительные сюжеты разыгрываются здесь регулярно.
Смотрите этот сериал на КиноПоиск HD по подписке КиноПоиск + Амедиатека.
«Helter Skelter: Американский миф»
Где смотреть: Epix
В прошлом году многие вспомнили 1969-й и преступления «Семьи» Чарльза Мэнсона — от «Однажды в… Голливуде» и «Охотника за разумом» до хоррора «Призраки Шэрон Тейт». Пропустив мрачный юбилей, стриминг Epix выпускает шестисерийный документальный фильм о Мэнсоне и его банде. Обещают ранее нигде не демонстрировавшиеся интервью с участниками секты и новые подробности в истории, которая, казалось, изучена вдоль и поперек.
Jim Gaffigan: The Pale Tourist
Где смотреть: Amazon
За время мирового турне Джим Гэффиган побывал в разных странах и собрал множество впечатлений. Правда, в основном он продолжает высмеивать себя — типичного обывателя, который любит поесть и слишком ленив, чтобы разбираться в чужой культуре. Гэффиган — комик без острых углов, он не матерится и старается шутить над собой, а не над окружающими. Большую часть шуток он строит на интонировании, поэтому их сложно пересказать, но вспомнить, что есть и другие страны, сегодня может быть утешительно и весело.
Автор: Алексей Филиппов