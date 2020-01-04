Что смотреть дома: «Первая корова», альтернатива «Нарко» и док про Чарльза Мэнсона

За время мирового турне Джим Гэффиган побывал в разных странах и собрал множество впечатлений. Правда, в основном он продолжает высмеивать себя — типичного обывателя, который любит поесть и слишком ленив, чтобы разбираться в чужой культуре. Гэффиган — комик без острых углов, он не матерится и старается шутить над собой, а не над окружающими. Большую часть шуток он строит на интонировании, поэтому их сложно пересказать, но вспомнить, что есть и другие страны, сегодня может быть утешительно и весело.