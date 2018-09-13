«Декстер» или «Настоящий детектив»? Угадай сериал по заставке

Заставка сериала настраивает зрителя на нужный тон повествования и служит своеобразной визиткой. Во времена, когда еще не было стрим-сервисов, телепродюсеры также уделяли особое внимание музыкальной теме, потому что зритель, стоя в другой комнате, должен был услышать музыку из интро и бежать смотреть любимый сериал. Хорошая заставка сериала сразу запоминается за счет ярких образов и звуков.

Сейчас мы проверим, узнаете ли вы сериал по одному или нескольким кадрам из его заставки.