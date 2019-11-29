Что смотреть дома: «Достать ножи», «Разведка» и «Охотники»

«Невероятная»

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Писательница Франческа (Джулианна Мур), дочь известной художницы, на одном из званых приемов в Нью-Йорке случайно замечает картину своей матери, давно переставшей писать. Франческу захватывают воспоминания, и она устремляется в Рим, чтобы забрать мать. Короткометражный фильм Луки Гуаданьино, автора эстетской «Суспирии» и чувственного «Назови меня своим именем», вдохновлен коллекцией Valentino, а автором идеи стал креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччьоли. Сюжет здесь не так важен; впечатляют красота (свет, цвет, изгибы линий) и изящество воплощения.

«Охотники»

Amazon Prime

Нью-Йорк, конец 1970-х. Группа мстителей разыскивает нацистов, которые избежали суда после Второй мировой войны, и стремится предотвратить создание в городе Четвертого рейха. Возглавляет горстку «бесславных ублюдков» харизматичный Мейер Офферман (Аль Пачино). В одной из ролей — Джош Рэднор, о котором мы мало что слышали со времен финального сезона «Как я встретил вашу маму». Продюсирует Джордан Пил.

«Достать ножи»

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Частный сыщик Бенуа Блан (Дэниэл Крэйг) подключается к расследованию смерти пожилого автора детективов Харлана Тромби. Накануне писатель отметил 85-летие, а утром его нашли мертвым. Вообще-то все указывает на изысканное самоубийство, но Блан не торопится с выводами. В помощницы он берет сиделку старика, Марту (Ана де Армас), у которой физиологическая непереносимость лжи — девушку натурально тошнит. Уморительная пародия на фильмы про убийство в английском особняке. А еще тут очень смешной Крэйг.

«Дунканвилль»

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Мама 15-летнего Дункана работает на парковке, папа — раздолбай, еще есть две сестры, одна из которых планирует выйти за брата замуж. Обычная американская семья. Сам Дункан не прочь уже повзрослеть, но до этого еще далеко. Одним из идеологов «Дунканвилля» выступает актриса Эми Полер («Парки и зоны отдыха»). Если смотреть сериал в оригинале, то можно услышать, как она озвучивает здесь и главного героя, и его маму. Не успел сериал разогнаться, а критики уже называют его новыми «Симпсонами», тем более что оба анимационных проекта Fox создавали одни и те же авторы — Майк Скалли и Джули Такер. Собственно, работая над «Симпсонами», эти двое поженились и создали семью, из которой, судя по всему, многое подчерпнули для «Дунканвилля».

«Разведка»

«Амедиатека»

Сотрудник американского Агентства национальной безопасности Джерри переезжает в Великобританию, чтобы бороться с киберпреступностью. То, что он ни черта в этом деле не смыслит, вовсе не проблема. Собственную некомпетентность Джерри легко компенсирует уверенностью в себе. Смешной сериал о том, что в госструктурах и спецслужбах опыт не нужен. В главной роли — звезда «Друзей» Дэвид Швиммер, герой которого совсем не похож на скромного и неуверенного Росса.

«Лучшие в Лос-Анджелесе»

ivi

Спин-офф и продолжение комедийного боевика 2003 года «Плохие парни 2». Спустя 13 лет после событий фильма агент отдела по борьбе с наркотиками, Сидни (Гэбриэл Юнион), переезжает из Майами в Лос-Анджелес и устраивается простым полицейским. Ее напарницей становится мать-одиночка Нэнси (Джессика Альба). Сначала девушки никак не могут поладить, но потом оказывается, что они будто созданы друг для друга. Комедийный боевик в жанре бади-муви, только герои здесь девушки. Продюсером сериала выступил Джерри Брукхаймер, поэтому эпизоды названы в честь его фильмов: «Воздушная тюрьма», «Дежавю», «Враг государства» и «Армагеддон». Есть даже «Плохие девчонки» — реверанс тем самым «Плохим парням».

«Расширяющаяся вселенная Эшли Гарсиа»

Netflix

Эшли всего пятнадцать, но она поглощена робототехникой и мечтает работать в НАСА. Для того чтобы стать ближе к мечте, ей придется переехать жить к своему дяде Виктору. Дядя — кутила и весельчак, но именно он тот редкий человек, кто поддержит Эшли в ее не по возрасту смелых желаниях. Комедийный сериал для подростков сделан как ситком, но населен совершенно неожиданными характерами. Один из постановщиков — Джоди Марголин, автор «Ханны Монтаны».