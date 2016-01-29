Сериалы февраля: «Охотники», «Кэти Кин» и возвращение Джима Керри

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Топ-5

«Кэти Кин», 1-й сезон

CW / Кинопоиск HD, 6 февраля

Молодая девушка Кэти Кин (Люси Хейл, звезда «Милых обманщиц») работает в роскошном универмаге Lacy’s персональным ассистентом покупателя, но ее призвание — дизайн одежды. За ночь на старенькой машинке она может соорудить настоящий шедевр, достойный внимания принцесс. Кэти всегда хотела стать модельером, но никак не может решиться на исполнение своей мечты. Помогут ей в этом друзья, старые и новые, которые вместе с Кэти будут пытаться покорить Нью-Йорк. Обаятельный сосед по квартире Хорхе (Джонни Бошан из «Страшных сказок») выступает в ночных клубах как дрэг-квин Джинджер, но мечтает о карьере в бродвейских мюзиклах. Подруга-феминистка Пеппер (Джулия Чан из «Готэма») хочет стать владелицей собственной модной империи. Бойфренд Кэти, боксер Ко Келли (Зейн Холц, «Под покровом ночи»), грезит о чемпионате в полусреднем весе в Медисон-сквер-гарден. Ну, а знакомая всем по «Ривердэйлу» Джози Маккой (Эшли Мюррэй) приехала в Нью-Йорк, чтобы стать знаменитой певицей, и остановилась пока в квартире Кэти. Разбитые сердца и карьерные трудности, восхитительные наряды и красивые песни — все это входит в программу долгожданного спин-оффа «Ривердэйла», также основанного на персонажах Archie Comics. Над «Кэти Кин» работает Роберто Агирре-Сакаса, шоураннер «Ривердэйла» и «Леденящих душу приключений Сабрины» (еще одна экранизация Archie Comics, которая пока не пересеклась с главным сериалом).

«Замок и ключ», 1-й сезон

Netflix, 7 февраля (премьера всех серий)

Главная фантастическая премьера месяца — сверхъестественный триллер про детей, которые после чудовищной смерти главы семейства переезжают в таинственный дом в городе Лавкрафт (!). За ними следует убийца их отца, а помочь в противостоянии помогут найденные ключи, которые наделяют носителей суперспособностями. Сериал не может похвастаться звездным актерским составом, но зато это адаптация готического комикса Джо Хилла, сына Стивена Кинга. Трейлер обещает динамику «Очень странных дел», атмосферу «Лемони Сникет: 33 несчастья» и назидательность «Оно». Из последнего в шоу перекочевал актер Джексон Роберт Скотт, сыгравший роль мертвого мальчика Джорджи.

«Шучу», 2-й сезон

Showtime / «Амедиатека», 10 февраля

Новый сезон одного из хитов 2018 года. Главный герой «Шучу» — популярный ведущий кукольного шоу Джефф Пиччирилло (он же Мистер Пиклз), который почти сходит с ума после смерти сына, бреется налысо и начинает совершать странные поступки. Главную роль исполнил Джим Керри, давно пропавший с радаров и недавно сам переживший подобный экзистенциальный кризис. Курс на депрессивную драму пополам с абсурдной комедией продолжится — трейлер обещает развитие сюрреалистических фантазий главного героя (напомним, что над проектом работает режиссер Мишель Гондри). В одной из серий должна появиться певица Ариана Гранде, давняя фанатка Джима Керри.

Сериал доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека»

«НольНольНоль», 1-й сезон

Sky Italia / Amazon Prime / «Амедиатека», 15 февраля

Сложносочиненная история про нелегкий бизнес наркоторговцев. Мафиозный босс дон Муно прячется в бункере в Италии и ведет свои дела оттуда, но пока не знает, что его внук Стефано планирует предательство. Параллельно разворачивается мексиканская сюжетная линия про спецслужбы по борьбе с наркотиками. В их рядах находится двойной агент, который работает на дона Муно. Напряженная история с кучей неожиданных поворотов основана на романе журналиста Роберто Савиано, автора легендарной «Гоморры». За убойный экшен отвечает шоураннер сериальной «Гоморры», режиссер Стефано Соллима (он же поставил «Убийца 2. Против всех»). Только эти два имени могут сделать «НольНольНоль» самым ожидаемым сериалом месяца, но шоу козыряет еще и привлекательным актерским составом: центральные роли исполнили Андреа Райзборо, Дэйн ДеХаан и Гэбриел Бирн. Если вы обожаете итальянские криминальные истории в духе той же «Гоморры» или «Клана», то мы точно знаем, что вы будете смотреть в феврале.

Сериал доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека»

«Охотники», 1-й сезон

Amazon Prime, 21 февраля

Группа охотников за нацистами исправляет ошибки правительства и отлавливает военных преступников, которые остались безнаказанными. Действие происходит в Нью-Йорке 1970-х, где бывшие деятели Третьего рейха замыслили коварный план, его-то и планируют сорвать главные герои. Разношерстную компанию возглавляет колоритный предводитель, переживший Освенцим (Аль Пачино). Другие звезды «Охотников» — Логан Лерман, Тиффани Бун и Джош Рэднор. Шоураннером выступает актер Дэвид Вейл, парочку эпизодов поставит Альфонсо Гомес-Рехон («Я, Эрл и умирающая девушка»), а среди продюсеров — Джордан Пил. Ждем бодрый ретробоевик об альтернативной истории США, которая отсылает к актуальной политической повестке страны.

Основные премьеры

«Филатов», 1-й сезон

more.tv, 3 февраля / СТС, 17 февраля

На съемках сериала

Федор Бондарчук освоил модную нынче у кинодеятелей профессию гинеколога. Его герой — первоклассный доктор Андрей Филатов, любимец женщин и примерный при этом семьянин. Внезапно от гинеколога уходит жена Алиса (Олеся Судзиловская): она устала быть бледной тенью гениального врача. Поначалу Филатов ищет себе новую любовь, чтобы заполнить возникшую в душе пустоту, но чем дальше поиски, тем больше он понимает: никто не может быть для него лучше Алисы, и нужно сделать все, чтобы ее вернуть. Эммануил Виторган и Галина Польских сыграли родителей чудо-доктора, а роль единственной женщины, не попавшей под филатовские чары, досталась Марине Ароновой. Ее Лора Пална — секретарь Филатова, и она воспринимает его не как красавца мужчину, а как друга и брата. Лучшего друга главного героя традиционно сыграл Максим Лагашкин. Премьера сериала состоится сначала онлайн на сервисе more.tv, а спустя две недели — в эфире канала СТС.

«МакМиллионы», 1-й сезон

HBO / «Амедиатека», 4 февраля

Документальный сериал про крупное мошенничество, в результате которого «Макдоналдс» лишился десятков миллионов долларов. В 1987 году гигант фастфуда запустил промоакцию «Монополия», в которой мог выиграть каждый. Это обернулось неприятной криминальной схемой: в 1990-е глава службы безопасности (работал в фирме, которую «Макдоналдс» нанял для проведения розыгрыша) начал воровать призовые стикеры и продавать их через собственную сеть. Преступная группировка была остановлена только в 2001 году, а историей заинтересовались в Голливуде (какое-то время к проекту был прикреплен Бен Аффлек). Однако документалисты (и продюсер Марк Уолберг) его опередили, поэтому теперь зритель сможет посмотреть на реальных героев этого скандала.

Сериал доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека»

«Фармацевт», 1-й сезон

Netflix, 5 февраля (премьера всех серий)

Обычный фармацевт из маленького городка в Луизиане начинает борьбу против фармацевтического лобби. В 1999 году его сын погиб в перестрелке местных наркодилеров, после чего мужчина вышел на тропу возмездия. Но вскоре он замечает опиоидную эпидемию, охватившую США, и его цель становится глобальнее. Увлекательная документалка Netflix, выстроенная как фирменные true-crime-шоу стриминга, как нельзя актуальна: недавно опиоидный кризис в США был объявлен национальным бедствием.

«Допрос», 1-й сезон

CBS, 6 февраля (премьера всех серий, кроме финала)

Новый true crime, основанный на реальных событиях. Молодой человек был осужден за жестокое убийство матери, которое, возможно, не совершал. На протяжении 20 лет он борется за свою невиновность. Каждый эпизод будет воспроизводить один из полицейских допросов (а зритель как бы станет детективом). Впрочем, сериал интересен не сюжетом, а оригинальным концептом: первые девять серий выйдут одновременно, и их можно смотреть в любом порядке, а вот финал будет доступен чуть позже. В сериале снялись Коди Смит-Макфи, Питер Сарсгаард и Винсент Д’Онофрио.

«Терновый куст», 1-й сезон

USA Network, 6 февраля

Новый драматический сериал по мотивам романа Росса Томаса. Детектив Аллегра Дилл (Розарио Доусон) возвращается в родной городок после убийства сестры. Ее личная вендетта и поиск убийцы прерывается противостоянием с местным коррумпированными лидерами. Сериал создан актером и сценаристом Энди Гринвальдом вместе с исполнительным продюсером Сэмом Эсмейлом («Мистер Робот»). Пилотную серию сняла Ана Лили Амирпур (создательница иранского хоррора «Девушка возвращается одна ночью домой»).

«Легендарный квест», 1-й сезон

Apple TV+, 7 февраля (премьера всех серий)

Комедия про эксцентричного разработчика игр Иэна Гримма, который решил создать крутое фэнтези с собой в главной роли. С его странностями и откровенно эгоистическими причудами вынуждена мириться небольшая команда программистов. «Легендарный квест» придумали создатели маргинального ситкома «В Филадельфии всегда солнечно» Чарли Дэй и Роб МакЭлхенни (последний также сыграл центральную роль). Второплановых персонажей сыграли Дэнни Пуди («Сообщество») и Эшли Берч (сценаристка «Времени приключений»). Ну и, как всегда, Apple TV+ продлил шоу на второй сезон, не дожидаясь премьеры первого.

«Я влюбилась в голограмму», 1-й сезон

Netflix, 7 февраля (премьера всех серий)

Южнокорейский ромком Netflix. Девушка Хан Со-йон (Ко Сон-хи) страдает от прозопагнозии (невозможность узнавать лица) и поэтому решает стать затворницей. Однако ее жизнь меняется, когда Хан Со-йон начинает использовать голографического помощника Холо, чья внешность основана на разработчике Го Нан-до (Юн Хен-мин). Вскоре сам разработчик влюбляется в девушку, однако та предпочитает его цифровую копию. Идеальный сериал для любителей азиатских дорам.

«Цени каждый день», 1-й сезон

Oprah Winfrey Network, 11 февраля

Ава ДюВерней продолжает работать на малом экране. В прошлом году на Netflix вышел ее сериал «Когда они нас увидят», теперь же она создала антологию, первый сезон которой будет посвящен хроникам романтических отношений одной пары (Алано Миллер и Зоша Рокемор). В восемь эпизодов уложатся пять лет их совместной жизни — такой афроамериканский ответ «Сценам из супружеской жизни» Ингмара Бергмана.

«Hi-Fi», 1-й сезон

Hulu, 14 февраля (премьера всех серий)

Роб тяжело даются личные перемены: она рассталась с бойфрендом и теперь владеет магазином пластинок в Бруклине, который переживает не лучшие времена. Девушка анализирует свои предыдущие отношения, и в этом ей поможет знание музыки. Если описание показалось вам слишком знакомым, то неспроста: это еще одна экранизация романа Ника Хорнби; предыдущую, с Джоном Кьюсаком в главной роли («Фанатик»), снял Стивен Фрирз, и вышла она в 2000 году. Новая версия от Hulu осовременила время действия и поменяла пол герою — теперь Роб играет Зои Кравиц, которая после «Большой маленькой лжи» находится на новом витке популярности. Любопытный факт: в фильме Фрирза снималась Лиза Боне, мать Кравиц.

«Крушение утопии», 1-й сезон

Hulu, 14 февраля (премьера всех серий)

Фантастический сериал про группу подростков, решивших поучаствовать в музыкальном соревновании постапокалиптической колонии Новый Вавилон. Зарывшись в архивы, они обнаруживают, что власти от них многое скрывают, и рассказать правду героям помогает сила музыки. За проект отвечают Рэндолл Торн («Слепая зона») и Джозеф Маллоцци («Черная материя»). Главными фишками должны стать танцевальные перформансы от хореографа Таниши Скотт, отделенный от тела голос Снуп Догга и использование музыки Кендрика Ламара.

«Дунканвиль», 1-й сезон

FOX, 16 февраля

Анимационная комедия про 15-летнего Дункана, который живет в самой обычной семье (мать работает на парковке, в наличии заботливый растяпа-отец и две сестры). За визуальный стиль отвечает Bento Box Entertainment («Закусочная Боба»), а само шоу делают сценаристы «Парков и зон отдыха» Эми Полер и Майк Скалли совместно с Джули Такер, работавшей над «Симпсонами». Именно последних «Дунканвиль» пока больше всего и напоминает. Центральную роль озвучила сама Полер, среди основного актерского состава также будут звучать голоса Тая Бурелла, Рашиды Джонс и рэпера Уиза Халифы.

«Расширяющаяся вселенная Эшли Гарсиа», 1-й сезон

Netflix, 17 февраля (премьера всех серий)

15-летняя фанатка робототехники и начинающая инженерка Эшли Гарсиа (Паулина Чавес) мечтает работать в НАСА. Для этого ей придется отправиться через всю страну и поселиться с дядей Виктором (Жанкарлос Канела), балагуром и школьным тренером по футболу. Нехитрая завязка для нового латиноамериканского шоу, сделанного по лекалам традиционных ситкомов с нетрадиционными героями. Режиссером нескольких эпизодов стала Джоди Марголин («Ханна Монтана»), так что шоу стоит воспринимать как попытку Netflix сделать аналог диснеевских подростковых сериалов из нулевых.

«Спектрос», 1-й сезон

Netflix, 20 февраля (премьера всех серий)

Бразильский сверхъестественный сериал, основанный на национальном фольклоре с элементами японских историй о призраках. Последнее объясняется местом действия: сюжет «Спектрос» разворачивается в округе Либердади бразильского Сан-Паулу, где проживает большое количество японских эмигрантов. Местные подростки становятся свидетелями мистических явлений, которые намекают на некие события, случившиеся еще в 1908 году. В попытках спастись они будут вынуждены столкнуться с травмами из прошлого города и его жителей. Создатель шоу — Дуглас Петри (продюсер «Баффи — истребительница вампиров» и сценарист «Американской истории ужасов»), что, определенно, внушает доверие.

«Лучше звоните Солу», 5-й сезон

AMC, 23 февраля

Еще один сезон спин-оффа «Во все тяжкие» про личностные и профессиональные трансформации адвоката-неудачника Джимми Макгилла (Боб Оденкёрк). В новых сериях он должен сделать решающий шаг, который превратит его в криминального прохвоста Сола Гудмана — такого, каким мы помним героя по «Во все тяжкие». К новому сезону будет приковано большое внимание: в конце прошлого года на Netflix выходил полнометражный фильм про Джесси Пинкмана (прочитайте нашу рецензию), который подогрел интерес к сериальной вселенной. К тому же впервые в «Лучше звоните Солу» появятся культовые герои из «Во все тяжкие» — легендарный дуэт оперативников Хэнка Шрейдера и Стива Гомеса (Дин Норрис и Стивен Майкл Квезада вернутся к своим ролям) и Эд Галбрэйт (Роберт Форстер успел сняться в новом сезоне до своей смерти в прошлом году). Следующий, шестой сезон точно будет последним, поэтому сейчас должно происходить самое интересное.

«Мне это не нравится», 1-й сезон

Netflix, 26 февраля (премьера всех серий)

Адаптация одноименного комикса Чарльза Форсмана. Главная героиня шоу, девочка-подросток Сидни, пытается совладать с ужасами старшей школы, проблемами в семье и собственной сексуальностью. Но это не полный набор проблем: вскоре она начинает чувствовать пробуждение сверхъестественных способностей. Роль Сидни досталась Софии Лиллис (молодая Беверли Марш из недавней экранизации «Оно»). За режиссуру эпизодов отвечает Джонатан Энтвистл (создатель хита «Конец ***го мира»), среди продюсеров — Шон Леви («Очень странные дела»). Стриминг явно бросил на это шоу свою тяжелую артиллерию, так что ждем выдающихся результатов.

«Видоизмененный углерод», 2-й сезон

Netflix, 27 февраля (премьера всех серий)

Один из самых популярных сериалов Netflix, экранизация фантастического бестселлера Ричарда Моргана, возвращается со вторым сезоном. Действие происходит в будущем (конец XXIV века), когда люди научились переселять свое сознание в новые тела-носители. В первом сезоне наемник Такеши Ковач проснулся спустя пару столетий после собственной смерти, его обязали расследовать убийство тела влиятельного бизнесмена. Во втором сезоне Ковач продолжит поиски своей возлюбленной, а заодно и сам поменяет физическую оболочку — актера Юэля Киннамана сменит Энтони Маки, звезда киновселенной Marvel.

«Королева Соно», 1-й сезон

Netflix, 28 февраля (премьера всех серий)

Первый африканский проект Netflix, созданный стендап-комиком из ЮАР Кагисо Ледигой (ранее он срежиссировал для стримингового сервиса ромком «В погоне за чувствами»). Сюжетных подробностей пока немного: главная героиня участвует в секретных операциях и параллельно переживает романтический кризис. Ее сыграет Перл Туси, актриса и модель из ЮАР, уже работавшая с режиссером в том же «В погоне за чувствами». Ждем стильный фембоевик с национальным колоритом.

«Птичка господа милосердного», 1-й сезон

Showtime, февраль

Молодой раб Онион (Джошуа Калеб Джонсон) присоединяется к отряду знаменитого аболициониста Джона Брауна (Итан Хоук) во время гражданской войны в Канзасе (1854—1858). Если вы хорошо знаете историю США, то предугадаете дальнейшее развитие событий — неудачное восстание рабов под предводительством Брауна и начало войны Севера и Юга. Итан Хоук не только сыграл одну из главных ролей, но и написал сценарий, а также стал продюсером мини-сериала. «Птичка господа милосердного» должна переосмыслить фигуру самого Брауна, который заработал репутацию сумасшедшего.

«Война семей», 1-й сезон

ТНТ, февраль

Свой первый сериал про семейные отношения канал ТНТ называет «Кланом Сопрано» без криминала и «Ромео и Джульеттой» без трагедии. В центре событий — закадычные друзья детства Миша и Дима (Александр Робак и Егор Бероев). У них общий бизнес и два дома на общем участке, где мужики дружат семьями. Но однажды на общем празднике вскрылись старые тайны, которые превратили лучших друзей в злейших врагов. Жен героев сыграли Светлана Колпакова и Ольга Медынич, а одним из продюсеров сериала стал режиссер суперхита «Холоп» Клим Шипенко.

Кроме того

«Бруклин 9-9», 7-й сезон (NBC, 6 февраля). Популярный коповский ситком продолжает свою новую жизнь на NBC, восьмой сезон тоже заказан.

«В долгах как в шелках», 1-й сезон (NBC, 6 февраля). Очередной ситком про тяготы семейной жизни и банкротство; среди звезд проекта — Адам Палли («Проект Минди»).

«Грешница», 3-й сезон (USA Network, 6 февраля). Криминальная антология возвращается с новым сезоном, ключевую роль в котором исполнит Мэтт Бомер.

«Новый агент МакГайвер», 4-й сезон (CBS, 7 февраля). Суперагент снова спасает мир и попадает в комичные ситуации.

«Кайф с доставкой», 4-й сезон (HBO / «Кинопоиск + Амедиатека», 8 февраля). Нью-йоркский дилер продолжает выслушивать странные и смешные истории клиентов.

«Родина», 8-й сезон (Showtime / «Кинопоиск + Амедиатека», 10 февраля). Последний сезон геополитического триллера завершит историю Кэрри Мэтисон и Сола Беренсона.

«Моя гениальная подруга», 2-й сезон (HBO / more.tv, 11 февраля). Первое неанглоязычное шоу HBO, экранизация бестселлера Элены Ферранте, возвращается с продолжением истории двух девочек из голодной когда-то Италии.

«Нарко: Мексика», 2-й сезон (Netflix, 13 февраля, премьера всех серий). Спин-офф криминального хита Netflix обзавелся вторым сезоном, в котором вновь столкнутся мексиканские наркобароны и правительственные агенты.

«Ответный удар», 8-й сезон (Sky One / Cinemax, 14 февраля). Долгоиграющий боевик с подвижным актерским составом (сейчас главная звезда шоу — Дэниэл МакФерсон) возвращается с финальным сезоном.

«Телефонистки», 5-й сезон (Netflix, 14 февраля, премьера всех серий). Производственная драма из жизни испанских телефонисток в 1920-е завершится в этом году; в феврале на Netflix выйдет первая половина финального сезона.

«Чужестранка», 5-й сезон (Starz, 16 февраля). Новые приключения медсестры, которая из ХХ века перебралась на два столетия в прошлое ради любимого. Впереди еще как минимум один сезон.

«Хорошие девчонки», 3-й сезон (NBC, 16 февраля). Продолжение криминальной комедии про трех матерей из пригорода Мичигана, промышляющих ограблениями.

«Священная ложь», 2-й сезон (Facebook Watch, 20 февраля). Второй и последний сезон драматического сериала про девушку, которая стала жертвой религиозного культа.

«Звездные войны: Войны клонов», 7-й сезон (Disney+, 21 февраля). Завершение анимационного сериала про эпоху клонических войн выходит спустя шесть лет на новом стриминге Disney+.