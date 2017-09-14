Что смотреть в кино: «Сиротский Бруклин», «Война токов», «Аэронавты»

Оформите абонемент КиноПоиск Go в приложении или на сайте и получите шесть походов в кино (один фильм каждый месяц) плюс шесть месяцев подписки на КиноПоиск HD.

«Сиротский Бруклин»

Лайонел Эссрог, частный детектив с синдромом Туретта ищет убийц своего босса и почти что приемного отца Фрэнка Минны. Сыщик едва может сладить с собственной речью и мимикой, зато ему помогает фотографическая память. Но город, полиция и организованная преступность, кажется, хотят ему помешать. Нити расследования тянутся слишком далеко, прямо к сердцевине коррупционных тайн Нью-Йорка.

Эдвард Нортон выступает в «Сиротском Бруклине» в трех ипостасях — сценариста, режиссера и исполнителя главной роли. Права на экранизацию одноименного детективного бестселлера Джонатана Летема он приобрел еще в 1999 году, но тогда вместо «Бруклина» поставил лирическую комедию «Сохраняя веру». К истории детектива Лайонела Эссрога, выросшего в приюте, он вернулся 20 лет спустя, перенеся действие фильма из 1999-го в 1957-й — время, которое куда лучше подходит для нуара.

В компании у Нортона такие актеры, как Уиллем Дефо, Брюс Уиллис и Алек Болдуин (последние уже играли вместе в «Меркурии в опасности»). Этот мощный состав филигранно отыгрывает историю о власти, коррупции и насилии, погружая зрителя в атмосферу ретродетектива с его темными улицами и прокуренными джазовыми клубами. Музыка занимает в фильме особое место: для саундтрека Нортон выбрал песню Тома Йорка и Фли «Daily Battles», которая отражает надломленное состояние героя, которому нужно собрать все свои силы, чтобы спасти от градостроителей-расистов афроамериканскую активистку.

«Война токов»

Томас Эдисон изобретает лампочку. Однако новый источник света в 1880 году еще надо постараться продать, тем более в отсутствие инфраструктуры. Эдисон считает, что электрические сети должны работать на постоянном токе. Бизнесмен и изобретатель Вестингауз пытается отговорить Эдисона, а затем начинает строить козни. На чью сторону встанет и кому поможет еще один гений-выскочка по имени Никола Тесла?

История создания «Войны токов» запутанна, как линия проводов. Режиссером хотел стать Тимур Бекмамбетов, но позже он ограничился функциями продюсера наравне с печально знаменитым Харви Вайнштейном. На главные роли пробовались многие известные актеры, включая Джейка Джилленхола и Сашу Барона Коэна, но в итоге Эдисоном стал Бенедикт Камбербэтч, Вестингаузом — Майкл Шэннон, а Теслой — Николас Холт. Режиссером назначили Альфонсо Гомеса-Рехона, до этого поставившего независимую драму «Я, Эрл и умирающая девушка». Исполнительным продюсером окончательной версии стал Мартин Скорсезе.

Все это отразилось на фильме, который обвиняют в невнятности, отсутствии энергии и недостаточном напряжении противостояния двух электрических гигантов. Отчасти спасает все действительно сильный актерский состав.

«Аэронавты»

Дуэт Эдди Редмэйна и Фелисити Джонс, памятный по «Вселенной Стивена Хокинга», воссоединяется вновь. В середине XIX века метеоролог Джеймс Глейшер собирается подняться на рекордную высоту на воздушном шаре, чтобы научиться прогнозировать погоду. Помогает ему аэронавтка Амелия Рен, которая летает лучше всех и спасает незадачливого ученого от кислородного голодания на высоте в 9 тысяч метров.

«Аэронавты» — чисто английское кино, с английской природой и юмором. Режиссер Том Харпер, работавший над «Отбросами» и «Острыми козырьками», скооперировался со сценаристом Джеком Торном (писал для «Молокососов», «Бесстыдников»). В фильме есть зрелищные спецэффекты, чью мощь оценили уже все критики: огромный воздушный шар, парящий над землей; герои на грани жизни и смерти, выпадающие из корзины; попытка Эмили взобраться на купол шара и выжить; наконец, эпическое приземление. Но в целом «Аэронавты» напоминают растянутую до полного метра короткометражку: на все приключения героев вполне хватило бы 20—30 минут.



«Рождество на двоих»

Разочаровавшись в жизни, Кейт устраивается работать рождественским эльфом, вернее, ряженой в магазинчике. С отношениями у нее плохо, жилья нет, мама действует на нервы, перспективы яркой жизни все более сомнительны. Как раз в этот момент, конечно же, появляется идеальный молодой человек по имени Том. Он не станет соблазнять Кейт с порога, но внушит девушке: та может стать лучше и решить свои проблемы. Так будет продолжаться вплоть до слегка шокирующего сюжетного поворота.

В оригинале фильм называется «Прошлым Рождеством», потому что так называлась известная песня Джорджа Майкла. В значительной степени саундтрек картины состоит из его музыки, включая неизданные песни. Сценарий писала Эмма Томпсон, сыгравшая мать героини, вместе со своим мужем Грегом Уайзом; режиссером взяли создателя недавней перезагрузки «Охотников за привидениями» Пола Фига. В роли Кейт — Эмилия Кларк. Также здесь играют Генри Голдинг и Мишель Йео, перекочевавшие в рождественскую мелодраму из ромкома «Безумно богатые азиаты», американского хита прошлого года (при бюджете в 30 млн долларов сборы картины составили более 238 миллионов). Авторы «Рождества на двоих», очевидно, делали ставку на комбо кхалиси и звезд недавнего короля бокс-офиса, но в Штатах картина стартовала лишь на четвертом месте. Критики громят фильм, утверждая, что хорошенькие главные герои и культовая песня не делают историю сносной. Зрителям же плевать на их мнение: рейтинг картины на Rotten Tomatoes — 81%.



«Встреча с Горбачевым»

Документальный фильм режиссера Вернера Херцога, в основу которого легло три интервью с единственным президентом Советского Союза, а также общение с бывшим президентом Польши Лехом Валенсой, экс-премьером Венгрии Миклошем Неметом и бывшим госсекретарем США Джорджем Шульцем. Начинает свою встречу Херцог в привычно-бодрой манере: «Должно быть, первый немец, которого вы встретили, хотел убить вас, товарищ Горбачев?» На это благообразный пожилой человек говорит, что ничего такого не было, первой в Берлине он увидел милую семейную пару, которая пекла печенье. В таком духе беседа идет и дальше. Горбачев рассказывает об идеалах перестройки, чуть огорчается неверным решениям. Разведя руками, сообщает, какую эпитафию хотел бы на свою могилу: «Мы пытались».

Горбачев оказался тяжелым собеседником для Херцога, который никак не может спровоцировать и растормошить политика. Говорит он настолько ни о чем, что явно раздражает Херцога. И это само по себе превращает фильм в интересное свидетельство эпохи. Кстати, сорежиссером Херцога выступил Андре Сингер, восстановивший и смонтировавший хроники освобождения нацистских концлагерей в фильме «Наступит ночь».

«Простой карандаш»

Учительница рисования с именем Антонина (Надежда Горелова) переезжает из Петербурга в маленький депрессивный городок, половина населения которого работает на карандашной фабрике. Вторая половина сидит в тюрьме, там же отбывает срок и муж Антонины, художник, осужденный на 8 лет по сфабрикованному делу. В классе у Антонины как раз есть парень, который держит школу, а его старший брат, сидящий в тюрьме рецидивист, держит вообще всех. Интеллигентка из большого города должна бросить вызов этой системе, вооружившись карандашом и бумагой.

Фильм Натальи Назаровой выглядит как школьная повесть, переделанная в социальную психодраму — не то инверсия «Географ глобус пропил», не то вариация «Уроков французского» или даже «Доживем до понедельника». А к маленьким криминальным городкам автор тяготеет еще с режиссерского дебюта «Дочь», где школьница противостояла серийному убийце. Сама Назарова считает, что ее картина о том, как одиночка может многое изменить.

