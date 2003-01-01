Эдвард Нортон обвинил кинотеатры в оттоке зрителей из кинозалов

В связи с выходом картины «Сиротский Бруклин» режиссер и исполнитель главной роль Эдвард Нортон обсудил с Daily Beast состояние современной киноиндустрии. Нортон уверен, что в последнее время зрители начали отдавать предпочтение просмотру кино дома, потому что кинотеатры экономят на оборудовании и портят людям ощущение от фильма.

«Если называть главную причину того, почему зрители предпочитают смотреть все на Netflix, а не в кинотеатрах, то это попытка кинотеатров сэкономить на лампах, — говорит Нортон. — Люди не представляют, как часто это происходит. Многие знакомые кинематографисты, которые занялись этим вопросом, говорят, что более 60% американских кинотеатров показывают фильмы на яркости в половину меньше той, что требуется по контракту. Это кинотеатральные сети уничтожают кинопросмотр. Точка. Никто другой».

Нортон пожаловался, что изображение в большинстве современных кинотеатров приглушенное, а звук паршивый. Актер считает, что, если бы кинотеатры показывали фильмы так, как задумывали кинематографисты, зрители пришли бы в восторг.

«Я лично проверил качество показа в кинотеатре, где шла „Капитан Марвел“, — рассказал Нортон. — И, знаете, по правилам сила лампы проектора должна быть выставлена на 14, а там уровень был 6,2. Это значит, что показ шел на яркости в два раза меньше требуемой. Хочется научить людей, чтобы они требовали свои деньги за просмотр. Если фильм слишком темный, заберите свои деньги обратно! Думаю, нам всем надо заняться этой проблемой. Серьезно».

При этом Нортон уверен, что Netflix и другие стрим-сервисы не убивают кинопросмотр, а наоборот, активно вкладываются в развитие кинематографа и помогают режиссерам создавать самые разные истории.

«Как творческий человек, заинтересованный в создании историй, я бы сказал, что сейчас, как никогда, есть возможность показывать людям разнообразные и оригинальные истории, — заметил Нортон. — Такого еще никогда не было в истории американского кино или телевидения».

Нортон вспомнил, как в 1990-е благодаря Miramax началась новая волна малобюджетного авторского кино, когда выходили такие фильмы, как «Магнолия» и «Быть Джоном Малковичем». По сравнению в тем периодом сейчас существует в 10 раз больше возможностей для создания интересных историй, считает Нортон. Он и сам был готов снимать «Сиротский Бруклин» в сотрудничестве с каким-нибудь стримингом, но в итоге хотел сделать картину, которая была бы ближе к проектам, вдохновившим его заняться режиссурой.

Источник: Daily Beast

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