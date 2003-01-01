Паучок и новичок: Кто такой Мистерио и чего от него ждать Питеру Паркеру

После душераздирающих событий фильма «Мстители: Финал» опустошенный Питер Паркер отправляется в Европу на каникулы с одноклассниками, но по всем канонам супергеройского жанра каникулы срываются. В разных концах света появляются огромные чудовища-элементали, в номер к Паркеру проникает великий шпион Ник Фьюри, и вместо ухаживания за девушками Питеру приходится идти знакомиться с новым супергероем Мистерио (его играет Джейк Джилленхол) и снова спасать мир, но уже без поддержки Железного человека, Тора и Капитана Америка.

Раскручивая фильм, Marvel пытается провернуть довольно простой фокус, разгадку которого прекрасно знают все, кто хотя бы поверхностно знаком с мифом о Человеке-пауке — если не по комиксам, то по мультфильмам или видеоиграм. Это своеобразная игра, в рамках которой студия делает вид, что ориентируется главным образом на тех зрителей, кто с супергероями встречается только в кинотеатрах (нечто подобное проделали в фильме «Первый мститель: Другая война», когда на экран вывели Зимнего Солдата). Сыграем в эту игру и мы: если вы собираетесь пойти на фильм «Вдали от дома» и ровным счетом ничего не знаете про Мистерио, лучше вернитесь к этому тексту после просмотра (дальше в тексте будут спойлеры про этого персонажа, но не про фильм).

«Человек-паук: Вдали от дома»

Если же вы читаете эти строки, то, вероятно, уже знаете, в чем секрет Мистерио — таинственного супергероя, который, судя по трейлерам и промокампании фильма, собирается принять вахту у Мстителей первого созыва. Дело в том, что Мистерио никакой не герой, а совсем наоборот, злодей, причем со стажем. Это один из персонажей, придуманных сценаристом Стэном Ли и художником Стивом Дитко, «родителями» Человека-паука; они работали вместе до 1966 года, пока Дитко не ушел из Marvel по неизвестным причинам.

Мистерио дебютировал в июне 1964 года в тринадцатом выпуске серии «Удивительный Человек-паук»; с тех пор он не покидает страницы комиксов Marvel и остается одним из самых постоянных и упорных противников супергероя. Помехой в его борьбе с Питером Паркером не стала даже смерть.

Как и в случае со многими ранними суперзлодеями Marvel, сначала биография Мистерио была довольно лаконичной: авторы тратили хорошо если пару страниц на экспозицию и затем приступали к действию; подробностями и нюансами жизнеописание Квентина Бека (таково настоящее имя Мистерио) обрастало в следующие десятилетия, его додумывали другие авторы. Это привело к тому, что разные сюжеты с участием Мистерио иногда противоречат друг другу, но общая канва истории примерно следующая.

Квентин Бек работал в Голливуде каскадером и художником по спецэффектам, но никак не мог добиться славы и признания в своем ремесле, даром что овладел им в совершенстве. Бек мастерски умел создавать иллюзии, работал с лазерами, дымом, голограммами, роботами, газами и постоянно изобретал новые приспособления, но все было тщетно. Тогда он превратил свои разработки в оружие, придумал себе альтер эго «Мистерио», скрыл лицо под непрозрачным шлемом, похожим на аквариум, и решил, что будет добиваться славы и богатства другим, нелегальным путем.

Первым делом Мистерио решил подставить Человека-паука. В поздних комиксах это объяснили тем, что супергерой, сам того не ведая, сыграл роль в увольнении Бека. Выдавая себя за Паука, Бек совершил несколько ограблений, а затем уже в образе Мистерио предложил жителям Нью-Йорка свои услуги по поимке вора, провозгласив себя новым защитником справедливости. Человек-паук оперативно раскрыл обман Бека и отправил его в тюрьму, не помогло даже то, что многие гаджеты Мистерио были созданы специально для противодействия способностям Паука.

Однако тюрьмы в комиксах Marvel не очень хорошо справляются со своей задачей, поэтому Мистерио многократно оказывался на свободе и продолжал мстить Пауку — как лично, так и в компании отряда «Зловещая шестерка», объединившего злейших недругов супергероя (его состав периодически меняется). Но каждое столкновение заканчивалось для Квентина одинаково — проигрышем.

Годы унизительных поражений в битвах с Человеком-пауком и его коллегами привели Бека к депрессии, а эксперименты с химикатами — к диагнозу «рак мозга и легких». Тюремные врачи, вынесшие этот вердикт, заявили, что Беку осталось жить не больше года, и в связи с этим выпустили его на свободу. Мистерио, понимая, что жизнь прожита зря, решил провернуть последнее, громкое и масштабное дело. Сперва он планировал окончательно разобраться с Человеком-пауком, но отказался от этой идеи, прочитав в газетах, что место оригинального Паука занял его клон. Так что жертвой Мистерио выбрал Сорвиголову, другого защитника Нью-Йорка.

Бек узнал все подробности личной жизни Сорвиголовы и разыграл для него зловещий спектакль, который привел к гибели нескольких людей (в том числе возлюбленной супергероя, Карен Пейдж). Целью спектакля было свести Сорвиголову с ума и спровоцировать его на убийство Мистерио, чтобы превратить из благородного защитника в банального киллера. Однако герой смог взять свои эмоции под контроль и назвал Мистерио вечным имитатором более удачливых суперзлодеев. Этого психика Бека вынести не смогла, и он совершил самоубийство — так завершался лихой сюжет «Дьявола-хранителя» (1999), сценаристом которого был любитель шок-контента Кевин Смит.

Смерть супергероя или суперзлодея в комиксах редко бывает необратимой, но Смит задал непростую задачку своим последователям. Сцена гибели Мистерио была выполнена достаточно однозначно, пространства для маневра сценаристам почти не оставалось. Однако через пять лет в комиксе «Дружелюбный сосед Человек-паук», после того как костюм и шлем Мистерио уже начали носить другие персонажи, Квентин Бек внезапно вернулся в обличье призрака с дырой в голове. Бек утверждал, что его послали на Землю некие сверхъестественные силы, но последующие появления и заявления Мистерио в комиксах окончательно запутывали читателей.

По одной теории, после возвращения в образе призрака Бека воскресил во плоти демон по имени Киндред — ему был нужен слуга на Земле для наблюдения за Человеком-пауком. Но сюжет с участием Киндреда разворачивается в комиксах прямо сейчас, и чего хочет демон, пока точно не знает никто. По другой версии, Мистерио попросту имитировал свою смерть — по крайней мере, так он сам говорил на страницах комиксов. Впрочем, в вышедшем в июне 2019 года выпуске серии «Удивительный Человек-паук» Киндред предлагает свою трактовку событий, заявляя, что Мистерио почему-то попросту забыл об их первоначальной сделке, и убивает Бека во второй раз.

Где-то в промежутке между двумя своими смертями Мистерио стал центральной фигурой сюжета, которым отчасти вдохновляются и недавний мультфильм «Через вселенные», и грядущий фильм «Вдали от дома». Бывший художник спецэффектов неожиданно совершил прорыв в области физики и случайно открыл портал в другое измерение — в параллельный мир, где вместо Питера Паркера Человеком-пауком был Майлз Моралес. Мистерио долго наблюдал за вселенной, в которой все супергерои Marvel были моложе, и пытался влиять на ход ее истории. Любопытно, что у самого Мистерио двойника в параллельном мире не было — его роль играл робот, которым Бек управлял дистанционно, находясь в своем измерении. В резонансном комиксе «Люди-пауки» Майлз раскрыл махинации Мистерио при поддержке Питера Паркера из основной вселенной — это была первая встреча двух Пауков из разных линеек комиксов.

«Человек-паук: Вдали от дома»

В общем, для злодея, которому в 2019 году исполнилось 55 лет, Мистерио отлично удается оставаться современным. Сценаристы любят использовать его в сюжетах: способность героя создавать иллюзии и миражи оправдывает появление в комиксах абсолютно любых сцен; косплееры любят шить костюм Мистерио, потому что его облик выделяется на фоне многих современных поп-культурных персонажей, затянутых в черный латекс; мало сомнений, что после выхода фильма «Вдали от дома» новое поколение полюбит этого персонажа, так же как это сделали фанаты комиксов в 1960-е — за то, что он хитер, расчетлив и носит на голове мистический шар.

Другие знаменитые враги Человека-паука

После дебюта на киноэкране Мистерио окончательно переходит в высшую лигу марвеловских суперзлодеев. Кто на очереди и каковы их шансы попасть в MCU?

Зеленый Гоблин

«Человек-паук»

Один из двух главных врагов Паука — обезумевший промышленник Норман Озборн — отличался от прочих суперзлодеев тем, что у него тоже была тайна личности, как у большинства супергероев. Днем он занимался бизнесом и заключал госконтракты, а вечером надевал жутковатую маску и держал город в страхе; к тому же Озборн был в числе немногих людей, знавших настоящее имя Паука. Гоблин стал причиной смерти нескольких близких Питера Паркера, поэтому их вражда носит особенно ожесточенный характер.

В XXI веке сценаристы комиксов Marvel расширили сферу интересов Нормана, и он стал одним из самых влиятельных злодеев издательства; довольно долго с ним не могли справиться даже Мстители. Зеленый Гоблин фигурировал в трилогии Сэма Рэйми (сначала лично, затем в виде галлюцинаций), где его играл Уиллем Дефо. В фильме «Высокое напряжение» Озборна играет Крис Купер, но персонаж умирает почти в самом начале. Вернется ли Гоблин в фильмах студии Marvel, пока не ясно: с одной стороны, он играет слишком важную роль в комиксах про Человека-паука и других героев, с другой — Кевин Файги, очевидно, старается как можно меньше использовать персонажей, фигурировавших у Рэйми и Уэбба.

Доктор Осьминог

«Человек-паук 2»

Доктор Отто Октавиус — едва ли не самый эффектный суперзлодей из тех, с кем приходилось сражаться Пауку; ему также повезло быть сыгранным Альфредом Молиной в фильме «Человек-паук 2», который до сих пор числится в списке самых любимых зрителями супергеройских картин. Но действительно зловещим Осьминога сделал сценарист комиксов Дэн Слотт: в его интерпретации Отто смертельно болен, в отчаянии пытается уничтожить всю планету (прежде его планы были не столь амбициозны), а затем реализует коварный план и переселяет свой разум в тело Человека-паука. Отто достаточно долго прожил в теле Паркера, чтобы оспаривать первенство Гоблина в рейтинге главных врагов Спайдермена, но его будущее в киновселенной Marvel туманно по тем же самым причинам, что и будущее Озборна.

Морлан

Большинство врагов Человека-паука вписываются в научно-фантастическую парадигму: они получают свои способности в результате неудачных (или удачных) экспериментов, пользуются гаджетами собственного изобретения либо манипулируют генами. Энергетический вампир Морлан рядом с ними выглядит пришельцем из фэнтези — бессмертный охотник за людьми с паучьими суперспособностями, прибывший из параллельной вселенной. Тем не менее именно Морлан становится угрозой, ради борьбы с которой Человек-паук собирает армию своих двойников из других измерений в комиксе «Паучьи миры». «Паучьи миры» лежат в основе мультфильма «Через вселенные», сценаристы которого, впрочем, решили обойтись без Морлана, но вряд ли им удастся сделать это в грядущем сиквеле. Во всяком случае, появление Морлана там гораздо более вероятно, чем в фильмах Marvel, где «паучья» мифология гораздо менее глобальна.

Мистер Негатив

В 2008 году в комиксах про Человека-паука случилась локальная перезагрузка: задним числом были аннулированы события некоторых прошлых сюжетов, были воскрешены многие погибшие персонажи, введено немало новых суперзлодеев. Сделано это было для того, чтобы «омолодить» Паука и привлечь в комиксы новую аудиторию, которую смущала почти полувековая история супергероя. Дебют Мистера Негатива был частью этой операции.

В лучших традициях Зеленого Гоблина Негатив ведет двойную жизнь и совмещает суперзлодейство с благотворительностью, одновременно управляя кухней для бездомных и гангстерской бандой. Знакомство широкой аудитории с Негативом случилось в 2018 году, когда он стал одним из антагонистов популярной игры «Человек-паук» для консоли PlayStation 4 и органично вписался в ряды злодеев, проверенных временем. Интересный визуально персонаж азиатского происхождения, вдобавок переживающий внутренний конфликт, — отличный кандидат на появление в киновселенной.

Шакал

Невероятно сильно навредивший Человеку-пауку (в комиксах) сумасшедший генетик Майлз Уоррен крайне редко появляется в мультфильмах и видеоиграх. Этому есть логичное объяснение: Шакал напрямую связан с одним из самых громоздких, запутанных, неудачных, но все-таки резонансных сюжетов комиксов под названием «Сага о клонах», адаптировать который в Marvel попросту побаиваются. В «Саге» Шакал создает несколько клонов Человека-паука, внушая каждому из них, что он единственный настоящий Питер Паркер. Аудиторию же убеждали в том, что клон действительно заменил настоящего Паука в одном из старых сюжетов и что последние пятнадцать лет все читали комиксы про самозванца. После волны недовольства со стороны фанатов сценаристы срочно додумали сюжет, заявив, что в реальности Паркера никто не подменял, но нервные клетки читателей было не восстановить.

Кроме того, Шакал регулярно клонировал сам себя и часто инсценировал свою гибель с помощью клонов, но всегда возвращался целым и невредимым. В общем, если его историю рассказать сжато и без ненужных ответвлений, может получиться достойный кинозлодей, однако, похоже, пока никто рисковать не планирует.

Стервятник

Один из самых старых врагов Паука (второй по счету суперзлодей, который появлялся в комиксе «Amazing Spider-Man»), летающий грабитель Стервятник долго ждал своего звездного часа, вплоть до премьеры фильма «Возвращение домой». Правда, киноверсия Стервятника подозрительно похожа на Зеленого Гоблина: бизнесмен, ведущий двойную жизнь, надевающий высокотехнологичный костюм для расправы с врагами по ночам и знающий, кто именно прячется под маской Человека-паука. От Гоблина Стервятнику досталась даже сюжетная линия с его ребенком, с которым дружит Питер Паркер, что дополнительно осложняет противостояние. С другой стороны, финал фильма Джона Уоттса оставлял надежду на возвращение антигероя в будущих фильмах.

Крэйвен-охотник

Довольно безумный персонаж — легко одетый охотник на диких зверей, который почему-то твердо решил добавить к списку своих трофеев голову Паука — не выглядел как злодей, способный пройти проверку временем. Он так и остался бы одним из самых нелепых ранних врагов Человека-паука, если бы не сюжет 1987 года «Последняя охота Крэйвена». Оказалось, что даже про такого суперзлодея-пустышку можно сочинить крепкий психологический триллер, где Паука в буквальном смысле слова хоронят заживо, а сам Крэйвен совершает самоубийство. Впрочем, поскольку «Охота» заставила читателей уважать Крэйвена, его воскресили в комиксах спустя пару десятков лет.

Существует и другая интерпретация персонажа, созданная для линейки «Современный Человек-паук», своеобразного ремейка оригинальной серии. В ней Крэйвен является звездой собственного реалити-шоу. В общем, простор для трактовок открывается широкий — немудрено, что у Марка Уэбба были большие (и несбыточные) планы на охотника. Но Крэйвен наверняка появится в одном из будущих фильмов про Человека-паука, и для российских зрителей это будет прямо-таки праздник, поскольку настоящее имя охотника — Сергей Николаевич Кравинов.

Веном и Карнаж

Список злейших противников Человека-паука был бы неполным без этой парочки, однако рассчитывать на то, что мы увидим их столкновение с супергероем в кино в ближайшие годы, не приходится. Веном — результат симбиоза инопланетного монстра и неудачливого журналиста, которых объединяет ненависть к Человеку-пауку — стал жертвой сложных юридических коллизий. Он входит в число персонажей Marvel, права на которых остались у студии Sony. При этом Sony не стала им делиться с Кевином Файги и сняла собственный фильм с Томом Харди в главной роли. Несмотря на противоречивые заявления руководства Sony, это означает, что в киновселенную Marvel Веному путь пока что закрыт, как и его отпрыску, маньяку Карнажу, которого мы, вероятно, увидим в сиквеле «Венома» (там его играет Вуди Харрельсон). Сборы «Венома» доказали Sony, что даже если они уберут из истории персонажа упоминания Питера Паркера, то он все равно может полюбиться зрителям (это один из самых кассовых фильмов 2018 года в российском прокате), поэтому едва ли стоит ждать компромисса сродни тому, что был достигнут насчет самого Паука (Sony разрешила Marvel самостоятельно снимать фильмы про героя, не возвращая при этом издательству права).

Хамелеон

Хамелеона нельзя назвать одним из самых важных врагов Паука, но есть две причины помнить о нем. Во-первых, Хамелеон в числе самых постоянных соперников супергероя — как сольно, так и в составе «Зловещей шестерки». Он сражался с Пауком почти так же часто, как Ящер, Электро, Носорог, Шокер и Песочный Человек — злодеи, которые уже появлялись в прошлых фильмах.

Во-вторых, формально Хамелеон — самый первый суперзлодей, с которым Человек-паук сражается в комиксах! Именно он противостоит Паркеру в первом выпуске серии «Amazing Spider-Man», увидевшем свет в марте 1963 года. Этот персонаж тоже допускает различные интерпретации: задумывался он как коммунистический шпион, способный моментально менять внешность а-ля Фантомас, а позднее стал маньяком, с особой жестокостью убивающим своих жертв и занимающим их место в обществе. Наконец, имя у него тоже близкое российскому зрителю — Дмитрий Смердяков. Фанатские теории и вовсе предсказывают, что Хамелеон появится уже в фильме «Вдали от дома», и кто-то из его персонажей не тот, за кого себя выдает. Проверить теорию можно будет совсем скоро.