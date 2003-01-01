Евротур Питера Паркера: Что мы увидели на съемках нового «Человека-паука»

Август 2018 года. Вся Британия уже месяц плавится от тридцатиградусной жары, но это не смущает Тома Холланда. Он бодро бегает по набережным и мостам фальшивой Венеции, бережно отстроенной специально на студии «Ливсден», неподалеку от Лондона. А все потому, что его щедро обдает водой из канала (на самом деле это огромный бассейн).

Идет шестая неделя съемок совместного фильма студий Marvel и Sony Pictures «Человек-паук: Вдали от дома». Второй сольник франшизы про Человека-паука, перезапущенной в киновселенной Marvel, пятое появление Холланда в роли Питера Паркера.

Дело происходит за много месяцев до выхода последних «Мстителей», поэтому все создатели блюдут обет молчания. Исполнительный продюсер Эрик Хосерман Кэрролл не может даже сказать о месте фильма в хронологии MCU. На самом деле он не хочет спойлерить «Финал», потому что его события (в том числе и безвременная кончина Тони Старка) напрямую предшествуют «Вдали от дома».

«Это будет легкая летняя комедия со школьниками, и она идет в противовес масштабному серьезному эпосу, — говорит Кэрролл. — Это же „Человек-паук“, тут не будет особой мрачности и гнетущей безнадеги».

Мрачность все же будет: Питеру придется как-то пережить смерть Тони.

На долю Питера Паркера выпало столько всего со времен «Первый мститель: Противостояние», когда он стремительно втянулся в супергеройство, что сейчас ему просто необходимо отдохнуть и перевести дух. Поэтому Питер отправляется на каникулы с лучшими друзьями — Недом, Мишель и примкнувшей к ним Бетти. Режиссер Джон Уоттс описывает это кино как «романтическую комедию про школьников на каникулах, в которую постоянно вмешивается бондиана».

И, как в любом фильме бондианы, действие тут тоже перескакивает с одной локации на другую. История начинается в Нью-Йорке, продолжается в Мексике, потом следуют Венеция, Прага, Берлин, маленький голландский городок, и венчается все это бурным экшеном в Лондоне, где под угрозой разрушения оказывается Тауэрский мост.

«Мы поедем в Венецию и будем там снимать целую неделю, — хвастается Кэрролл. — Но огромную часть Венеции мы построили здесь, на студии, потому что тут легче контролировать трюки и снимать экшен-сцены. Хотя власти Венеции в принципе очень дружелюбны к кинематографистам, они даже разрешают использовать дроны при съемках. Британцы этому точно не рады». Также съемочная группа готовится на целый месяц оккупировать город Либерец под Прагой. Там в их распоряжение на четыре недели предоставили площадь с ратушей.

Но зачем героям понадобилось скакать по всей Европе? Питер ведь даже не стал паковать свой костюм Человека-паука, он просто хотел отдохнуть — имеет право. Но тут вмешались Ник Фьюри, Мария Хилл и персонаж Джейка Джилленхола, Мистерио (знатоки комиксов, не удивляйтесь!). Им очень нужна помощь в борьбе с монстрами стихий — четырьмя зловредными существами, появляющимися в разных местах планеты. Монстры эти основаны на образах злодеев из комиксов о Спайди. Например, водное существо, которое громит Венецию. Его прототипом послужил Гидромен. Помимо этого, будет также Расплавленный человек — еще один злодей из вселенной комиксов, которого решили ввести в MCU. В комиксе он сделан из расплавленного металла золотого цвета, а тут, судя по концепт-арту, будет похож на Балрога из «Властелина колец». Как раз с ним и будут драться на чешской площади. Про монстров, воплощающих воздух и землю, нам никто ничего не рассказывает.

В Венеции Питеру придется не только иметь дело с Гидроменом, но и разбираться со своей внутренней дилеммой. Он один из немногих супергероев, кто все еще умудряется скрывать свою суперсилу в обыденной жизни. Но в Венеции не получится спрятаться под маской: костюма с собой нет, а мир в опасности. Что он сделает? Выдаст свой секрет? Найдет способ спасти мир инкогнито? Или просто решит, что ни один водный монстр не стоит каминг-аута?

Решать проблемы Спайдермену поможет Мистерио, вообще-то один из классических суперзлодеев в комиксах о Человеке-пауке. Но здесь он сугубо положительный герой. Хотя Кэрролл намекает на потенциальный переход Мистерио к злодейству в последующих фильмах франшизы. «Мы хотели, чтобы он, как и Мордо в „Докторе Стрэндже“, начал другом главного героя. Тогда потом его переход на темную сторону будет восприниматься как настоящее предательство», — говорит продюсер, оправдывая смелые сценарные решения.

У Мистерио будет шлем, похожий на аквариум. Его добавят потом на компьютере, а на съемках голова Джилленхола ничем не покрыта. Одет он будет в роскошный костюм из полипропилена, снабженный 400 светодиодными лампочками. «Мистерио похож на помесь Тора и Железного человека, — смеется Кэрролл. — Если ты крадешь у самого себя, это ведь не плагиат?»

Sony Pictures не поскупилась и арендовала себе достаточно места на «Ливсдене», чтобы вместить съемки двух крупных проектов. Пока павильоны заняты «Людьми в черном» (о том, как мы их посетили, можно прочитать тут), «Человек-паук» проводит время под палящим солнцем на огромнейшем заднем дворе студии, где и отгрохали Венецию во всех подробностях и с беспощадным размахом.

На съемках фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Пока мы идем к месту основного действия, на пути нам попадаются разные декорации поменьше. Например, ряд венецианских черепичных крыш — еще один привет бондиане с ее непременными эпизодами погонь среди труб и телеантенн . Поодаль подвижная конструкция на платформе, которую вовсю тестируют каскадеры. Это вершина колокольни. В фильме она окажется задета при битве с Гидроменом, и Человек-паук должен будет спасти ее от разрушения. Вокруг колокольни лежат маты — на них кто-то явно будет падать. Внезапно башня начинает поворачиваться, и каскадер, прицепленный к ней тросами, в какой-то момент просто бьется головой в колокол. Видимо, то же самое будет происходить с Человеком-пауком. Остается надеяться, что этот огромный медный колокол с зеленой патиной сделан из чего-то мягкого и безопасного.

Рядом широко раскинулась декорация, снаружи ничего особенного не предвещающая — какие-то невыразительные леса и стены. У входа статисты и съемочная группа соревнуются, кто больше подтянется на турнике. Если пройти внутрь по деревянному мостику, открывается невероятный вид — огромнейший бассейн, к которому прилегает детально воспроизведенный исторический квартал Венеции. Нас туда заводят чуть ли не за ручку, потому что есть неплохой шанс свалиться в один из каналов. По правую руку лежит легендарный рыбный рынок Риальто с рядами столов и бутафорскими морепродуктами, аккуратно сложенными в ящики с не менее бутафорским льдом. Если прогуляться среди его колонн, можно и вправду почувствовать запах свежей рыбы, и это не сила самовнушения. Умелые реквизиторы добавили аромат для лучшего перевоплощения актеров и статистов. Слева мирно плещется Гранд-канал с бирюзовой водой. Из вод торчат деревянные сваи, к которым привязаны гондолы, а над резервуаром висят два гигантских рассеивателя, подвешенных к кранам.

Здесь снимают сцену с водным монстром. Пока Питер Паркер бегает по мокрой мостовой, пытаясь увести массовку подальше от опасности, несчастные статисты стоят вдоль стены, пытаясь спрятаться от жары в узкой полоске тени. В перерыве подходят три парня с зелеными лейками, зачерпывают воду в бассейне и начинают поливать все ступеньки мостика. В кадре нужна вода, но она испаряется за считанные минуты. «Мне ужасно повезло: почти всю сцену я провожу в мокрой одежде», — радостно говорит Том Холланд, ничуть не сочувствуя коллегам. Остальная группа плавится на глазах. После очередного неудачного дубля Зендея принялась совершенно искренне орать на Холланда и Джейкоба Баталона: «Да вы озверели, чуваки! Давайте уже, соберитесь!» Ей явно хочется побыстрее в тенек.

На съемках фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Героиня Зендеи, Мишель — теперь главный романтический интерес Питера Паркера, и к ней тут все прислушиваются, даже продюсеры. Примерно так же продюсеры прислушиваются и к фанатам. «Нам очень нравится читать фанатские теории, — признается Кэрролл. — Мы слушаем отзывы людей о персонажах и их историях, пытаемся понять, что аудитории нравится, а что нет, и уже только потом вводим такого персонажа, как Мистерио, в фильм. У нас лучшие фанаты на свете, и они очень громко высказывают свое мнение. Например, первое, что мы сделали после реакции зрителей на «Возвращение домой», — это начали думать, как бы расширить роль Зендеи в сиквеле. И дали ей больше полномочий на площадке, как видите».