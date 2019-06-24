Режиссер «Человека-паука» боялся проспойлерить четвертых «Мстителей»

Джон Уоттс, постановщик фильма «Человек-паук: Вдали от дома», заранее узнал о судьбе Тони Старка в четвертых «Мстителях». После этого он долгое время переживал, что случайно взболтнет лишнее и братья Руссо его убьют.

«Когда они все запланировали, понимаете, я знал, когда выходит мой фильм, со мной поговорили, — рассказал Уоттс в интервью ComicBook.com. — Мы сели, и мне рассказали все основные моменты будущей истории. Меня держали в курсе, по мере того как что-то менялось».

«Чувствуешь себя очень странно, — продолжает режиссер. — Постоянно переживаешь, что ошибешься и расскажешь что-то, после чего Джо и Энтони Руссо тебя прикончат. Так что да, было непросто».

Тони Старк стал важной частью фильма «Человек-паук: Возвращение домой», где он выступает в качестве наставника для Питера. В результате Уоттс быстро понял, что события «Финала» окажут сильное влияние на «Вдали от дома».

«Заканчивая работу над „Возвращением домой“, я ни о чем не подозревал, — признался Уоттс. — Когда обо всем узнал, то понял: „Нельзя это упомянуть вскользь и двинуться дальше. Об этом и должен быть фильм. Иначе и быть не может“. Если на то пошло, это помогло сфокусироваться на истории, которую я хотел рассказать».

По словам главного продюсера франшизы Кевина Файги, именно отношения Питера и Тони в итоге помогут «Вдали от дома» стать финальной главой «саги Бесконечности» — глобальной истории, связанной с Камнями Бесконечности и Таносом.

«Мы много лет работали над „Войной бесконечности“, „Финалом“ и „Вдали от дома“. Эти фильмы — кульминация всей „саги Бесконечности“ киновселенной Marvel, — говорит Файги. — И во время работы над „Финалом“ мы поняли, что настоящим окончанием саги, последним фильмом третьей фазы должен стать „Человек-паук: Вдали от дома“, потому что — спойлер — в „Финале“ мы лишились Тони Старка. Отношения между Питером Паркером и Тони Старком очень особенные».

В российский прокат «Человек-паук: Вдали от дома» выйдет 4 июля. Предпродажа билетов уже открыта.

Источник: ComicBook.com, 1 и 2