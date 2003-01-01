Джон Фавро объяснил, почему Гвинет Пэлтроу забыла о съемках в «Человеке-пауке»

3 часа назадОбсудить0

Джон Фавро признался, что из-за особенностей киновселенной Marvel он, как и Гвинет Пэлтроу, порой плохо представляет, в каком именно фильме снимается.

«С проектами Marvel такое бывает, у них столько фильмов снимается одновременно, и многие пересекаются друг с другом, — рассказал Фавро на лос-анджелесской премьере картины «Человек-паук: Вдали от дома». — Зачастую просто не понимаешь, что происходит, даже я. Я исполнительный продюсер „Финала“ и не всегда знал, что происходит».

По словам Фавро, режиссеру «Человека-паука» Джону Уоттсу пришлось даже рассказать актерам фильма о сюжете «Финала», так как съемки проектов проходили параллельно друг с другом.

В начале июня в сети появился клип из кулинарной передачи Фавро «Шоу поваров», где он готовит вместе с Пэлтроу. В ходе беседы выяснилось: актриса не подозревала, что снималась в фильме «Человек-паук: Возвращение домой». Исполнитель роли Человека-паук Том Холланд впоследствии пошутил, что ее слова ему «разбивают сердце по сей день».

Источник: Variety

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