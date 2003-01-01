4 июля в прокат выходит «Человек-паук: Вдали от дома». События разворачиваются через некоторое время после событий последних «Мстителей». Питер Паркер (Том Холланд) отправляется с классом на каникулы в Европу, где планирует признаться в любви ЭмДжей (Зендея). Но нет ему покоя: Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) находит Питера в Венеции, заставляет надеть костюм Человека-паука и спасать мир. Вместе с пришельцем из параллельной вселенной, Мистерио (Джейк Джилленхол), Паучок сражается с Элементалями — духами четырех стихий. Но так ли проста эта миссия, как обещает мистер Фьюри?