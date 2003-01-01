Измены, рэперы, война: 8 фильмов, которые мы ждем на «Кинотавре»

«Большая поэзия»

Жители Некрасовки Виктор и Леха, вернувшиеся с боевых действий под Луганском, работают охранниками-инкассаторами, а в свободное время посещают поэтический кружок. Но мир чересчур прозаичен, поэтому однажды они сами решают пойти на ограбление банка. Первая самостоятельная режиссерская работа сценариста «Братства» и «Черной воды» Александра Лунгина (до этого он снимал лишь «Явление природы» в компании Сергея Осипьяна). У «Большой поэзии» мощный и актуальный каст (Александр Кузнецов, Алексей Филимонов, Федор Лавров). Музыка от Фэйса и Грубого Ниоткуда, эпизодическая роль рэпера Obe 1 Kanobe. Стихи поэта Андрея Родионова, фрагменты которых, например с фразой «Леха я или не Леха», хочется еще долго повторять.

«Выше неба»

Юная Нина приезжает в загородный пансионат вместе с семьей, у девушки порок сердца, поэтому присмотр и опека в отношении нее тщательные. Однако и сама Нина, и ее родители быстро понимают, что сердцу не прикажешь. Новая картина Оксаны Карас, победившей на «Кинотавре» 2016 года с лирической комедией «Хороший мальчик», на этот раз рассказывает о распаде семьи. Драма взросления, первой любви не лишена и фоновой детективной сюжетной линии: в самом начале идиллическая картина летнего отдыха разрушается выплывшим у берега трупом. Отличные актерские работы Полины Виторган, Таисии Вилковой, Дарьи Жовнер, Филиппа Авдеева, а также Алексея Аграновича и Виктории Толстогановой — супруги в жизни здесь играют родителей.

«Сторож»

В заброшенный санаторий, где Влад работает сторожем, врывается пара и просит укрыться там от преследователей. Влад решает им помочь, но навлекает лишь несчастья. Новая картина Юрия Быкова, снятая им после «Завода», снова рассказывает историю о благородстве, романтике и сильных духом людях. В главной роли сам Быков. Режиссер четырежды участвовал в конкурсе «Кинотавра», получал призы за лучший короткометражный фильм «Начальник» и за лучший сценарий к фильму «Дурак».

«Дылда»

Единственный фильм подборки, который не входит в основной конкурс.

Ленинград 1946 года. Высокая, нелепая, белобрысая Ия работает в ленинградском госпитале, выхаживает раненых, несмотря на припадки после контузии, и воспитывает мальчика Пашку. Однажды на пороге появляется боевая подруга Машка — темненький мальчик на самом деле ее сын. Две бывшие зенитчицы пытаются устроить свою жизнь, но внешняя сторона дела никак не вяжется с их внутренним мироощущением. Война поменяла все. Экранизация книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», новый фильм Кантемира Балагова, ученика Александра Сокурова, уже принес ему приз за режиссуру Каннского фестиваля, где «Дылда» участвовала в программе «Особый взгляд». На «Кинотавре» фильм показывают вне конкурса, поэтому наград ему не видать, но зрительские восторги — непременно.

«Мальчик русский»

Оказавшись на Первой мировой и потеряв зрение в газовой атаке, паренек Алеша становится слухачом — он сидит у специальной установки и пытается услышать приближающиеся вражеские самолеты. Истрия Алеши снята, как будто это раннее немое кино, но в цвете, вылинявшем как на старых фотографиях. Стилизованная военная драма миксуется с репетицией реального симфонического оркестра, исполняющего музыку Рахманинова, что создает довольно отстраняющий эффект и подчеркивает условность происходящего на экране. Экспериментальная картина Александра Золотухина, выпускника мастерской Александра Сокурова в Нальчике, из которой уже вышли Кантемир Балагов, Кира Коваленко и Владимир Битоков, побывала в программе «Форум» февральского Берлинале (обзор с фестиваля читайте здесь ). Уже тогда критики отметили, как эффектно Золотухин перенял манеру своего наставника, не увлекаясь подражанием.

«Верность»

В фильме, который изначально назывался «Ревность», акушер-гинеколог Лена и ее муж актер Сергей живут вместе и прекрасно ладят в быту, но чувства друг к другу давно охладели, а секс окончательно и бесповоротно ушел из семейной жизни. Вместо того чтобы поговорить, Лена решается на адюльтер, но измена быстро становится не такой рядовой, как казалось сначала. Второй полнометражный фильм Нигины Сайфуллаевой, которую мы полюбили за короткометражку «Шиповник», драму «Как меня зовут», новеллу из альманаха «Про любовь. Только для взрослых» и пилот к сериалу «Детки». Соавтором сценария снова стала Любовь Мульменко. В главных ролях — очень чуткая актриса Евгения Громова и Александр Паль, который давно уже доказал, что умеет быть невероятно разным.

«Мысленный волк»

Дочь (Юлия Высоцкая) приехала из Питера вместе со своим ребенком к матери в деревню после долгой разлуки, но встреча получилась не такой, на которую она рассчитывала. Мать, дочь и маленький ребенок идут через реки скованными страхами, раздираемыми спорами и сомнениями.

Новая картина Валерии Гай Германики по сценарию Юрия Арабова снималась долго и мучительно. Поменялся оператор — Морад Абдель Фаттах («Непрощенный») сменил Олега Лукичева («Garpastum», «Юрьев день») и отвечает за главные хоррор-сцены — эксгумацию, воскрешение, разборку на сельской дискотеке (репортаж с досъемок читайте здесь). Фильм сильно отличается от прежних работ Германики, здесь нет проблем субкультурной молодежи, зато много философских смыслов (спасибо Арабову, из текста которого, по словам режиссера, не получалось выкинуть ни строчки), образы из Ветхого Завета и святоотеческой литературы. А название фильма — отсылка к песне группы «Смысловые галлюцинации».

«Троица»

У Марго есть муж-священник и любовник-художник. Перед ней стоит непростой выбор — сохранить семью, важность которой ей втолковывали с детства, или поддаться чувством, изменить мужу, зато не обманывать себя. Снятый полностью на английском языке в совершенно неузнаваемых экстерьерах Москвы фильм рассуждает о честности, верности традициям и, разумеется, сталкивает западную и азиатскую культуры. Второй фильм китаянки Ян Гэ (она же играет главную героиню), ученицы Сергея Соловьева, актрисы «Гоголь-центра», участницы шоу «Голос», актрисы с десятком эпизодических ролей. Небольшая, но заметная роль Одина Байрона в роли психотерапевта — вы его точно запомните.