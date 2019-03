Назад в прошлое: 7 любимых фильмов Джоны Хилла

В прокат выходит режиссерский дебют Джоны Хилла «Середина 90-х» о мальчике, который обрел семью среди уличных скейтеров. Мы нашли фильмы, повлиявшие на Джону в выборе темы для первой картины. Вы удивитесь, но в основном это истории про спорт и подростков.

«Самородок» (1984)

«Высшая лига» (1989)

«Славные парни» (1990)

«Под кайфом и в смятении» (1993)

«Детки» (1995)

Нью-йоркские подростки 1990-х — много мата, наркотики, алкоголь, бездумный секс. Последнее наказуемо. Вскоре несовершеннолетние обнаруживают у себя ВИЧ. Скандальный фильм Ларри Кларка снимался на улицах Манхэттена в псевдодокументальной эстетике (не все актеры знали, что фильм задуман как художественный).

Почему: Хилл, отвечая на вопрос о том, какие фильм повлияли на его режиссерский дебют, называет два — «Это — Англия» и «Детки». С картиной Ларри Кларка его роднит то, что это тоже попытка без прикрас описать подростковый быт и не выглядеть при этом как Стив Бушеми в меме «How Do You Do, Fellow Kids?». Кстати, в режиссерском дебюте Хилла, как и в «Детках», играют настоящие скейтбордисты.

Сценарист «Деток» Хармони Корин появляется у Хилла в небольшой сцене — играет любовника мамы главного героя. Сам Хилл сыграл одну из ролей в грядущем фильме Корина «Пляжный бездельник».