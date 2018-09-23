Назад в прошлое: 7 любимых фильмов Джоны Хилла

В прокат выходит режиссерский дебют Джоны Хилла «Середина 90-х» о мальчике, который обрел семью среди уличных скейтеров. Мы нашли фильмы, повлиявшие на Джону в выборе темы для первой картины. Вы удивитесь, но в основном это истории про спорт и подростков.

«Самородок» (1984)

Спортивная драма Барри Левинсона о бейсболе. Прирожденный талант Рой Хоббс (Роберт Редфорд) в 19 лет получает травму — таинственная незнакомка стреляет ему в живот. Позже выясняется, что она охотится на звезд-спортсменов. Спустя 15 лет главный герой снова пробует попасть в бейсбольную команду (на этот раз успешно) и в составе «Нью-йоркских рыцарей» выигрывает несколько важных матчей. Почему: «Вероятно, самый прекрасный и важный спортивный фильм в истории. Мощные актерские перформансы и прекрасная операторская работа», — так отзывается о картине Джона. Он настолько любит фильмы на спортивную тему, что даже сам снялся в одном из них. «Человек, который изменил все» показывает оборотную сторону бейсбола, которая касается денег и управления. Хилл сыграл здесь гениального экономиста, придумавшего схему расчета эффективности игроков. Именно этот фильм привлек внимание киноакадемиков, и актер получил свою первую номинацию на «Оскар».

«Высшая лига» (1989)

Владелица «Кливлендских индейцев» решает продать свою баскетбольную команду и переехать. Дело лишь за малым — позволить ей сокрушительно проиграть. Для этого в состав набирают отпетых лузеров. Может ли вообще победить команда, в которой даже у питчера плохое зрение? Другие игроки не лучше: проблемы с суставами, законом, любовь к странным религиозным обрядам. Однако случается чудо: объединившись, они становятся чемпионами. Почему: «Это кино истерически смешное, я сгибаюсь пополам от хохота каждый раз, когда его пересматриваю. Уэсли Снайпс, Джеймс Гэммон и Деннис Хейсбёрт выдают уморительные номера в этой комедии с самым прекрасным актерским составом». Да, Джона Хилл очень любит спортивные фильмы! Даже если это не духоподъемные драмы, а незамысловатые ретрокомедии.

«Славные парни» (1990)

Один из ключевых гангстерских фильмов, классика калибра «Крестного отца» и просто одна из лучших картин Мартина Скорсезе. Мелкая сошка Генри Хилл (Рэй Лиотта) мечтает стать уважаемым бандитом, поэтому начинает работать мальчиком на побегушках у состоявшихся авторитетов криминального мира. Тогда же он знакомится с двумя подельниками — Джимми Конвэем (Роберт Де Ниро) и Томми ДеВито (Джо Пеши). Эту троицу ждет почти 30 лет взлетов и падений, а закончится все очень плохо. Почему: «Это жестокое и серьезное кино, но в нем есть и веселые моменты. Комедийные сцены здесь гениальны», — считает Джона Хилл. Речь идет, конечно, о персонаже Джо Пеши. Томми ДеВито карикатурно выходит из себя, когда его называют забавным, и вообще с трудом себя контролирует. За эту роль Пеши получил заслуженный «Оскар». Самому Джоне Хиллу выпала честь поработать с любимым режиссером — он играл кудрявого афериста Донни в «Волке с Уолл-стрит». Хилл снимался почти бесплатно: гонорар в 60 тыс. долларов для звезды такого уровня кажется просто копейками, но вот настолько актер хотел сыграть у Скорсезе и поработать в паре с Леонардо ДиКаприо. Зато получил свою вторую оскаровскую номинацию!

«Под кайфом и в смятении» (1993)

Культовое кино про американских подростков Ричарда Линклейтера. Скоро прозвенит последний звонок, и бывшие школьники будут выпущены во взрослую жизнь. «Под кайфом и в смятении» предъявляет зрителю галерею узнаваемых типажей: школьные хулиганы, инфантильные переростки, хиппи и задроты. Атмосфера — застойные 70-е, пришедшие на смену свободолюбивым 60-м. Секс, наркотики и рок-н-ролл, плюс страх вступления во взрослую жизнь. В главных ролях — молодые Бен Аффлек, Милла Йовович, Рене Зеллвегер. И, конечно же, неотразимый Мэттью МакКонахи с коронным «Alright, alright, alright!». Почему: Как-то особенно свою любовь Джона Хилл не обосновывает, но нетрудно предположить, чем ему нравится этот фильм. Он сам не раз играл инфантилов, которым жизненно необходимо повзрослеть. К тому же «Под кайфом и в смятении» — идеальная по духу зарисовка из жизни подростков 1970-х, и Хилл в своем режиссерском дебюте пытается сделать то же самое с 1990-ми. Впрочем, по картинке «Середина 90-х» больше похожа на «Бездельника» (дебют Линклейтера), который тоже снят на 16-миллиметровую пленку.

«Детки» (1995)

Нью-йоркские подростки 1990-х — много мата, наркотики, алкоголь, бездумный секс. Последнее наказуемо. Вскоре несовершеннолетние обнаруживают у себя ВИЧ. Скандальный фильм Ларри Кларка снимался на улицах Манхэттена в псевдодокументальной эстетике (не все актеры знали, что фильм задуман как художественный). Почему: Хилл, отвечая на вопрос о том, какие фильм повлияли на его режиссерский дебют, называет два — «Это — Англия» и «Детки». С картиной Ларри Кларка его роднит то, что это тоже попытка без прикрас описать подростковый быт и не выглядеть при этом как Стив Бушеми в меме «How Do You Do, Fellow Kids?». Кстати, в режиссерском дебюте Хилла, как и в «Детках», играют настоящие скейтбордисты. Сценарист «Деток» Хармони Корин появляется у Хилла в небольшой сцене — играет любовника мамы главного героя. Сам Хилл сыграл одну из ролей в грядущем фильме Корина «Пляжный бездельник».

«Ночи в стиле буги» (1997)

Эпический по масштабу фильм Пола Томаса Андерсона разворачивается в 1970—1980-е и рассказывает про становление молодого порноактера Дирка Дигглера (Марк Уолберг). Бывший официант ночного клуба превращается в одну из главных звезд индустрии благодаря своим исключительным физическим данным, а затем так же стремительно катится по наклонной. Старое порно сдается под натиском любительских видео, а Дирка губит самомнение, кокаиновая зависимость и, как результат, импотенция. Почему: Без понятия! Зато известно, что Джона Хилл регулярно пересматривает фильмы Пола Томаса Андерсона. «Ночи в стиле буги», должно быть, приглянулись ему ретроатмосферой — по крайней мере, такой вывод можно сделать исходя из других предпочтений Хилла.

«Слон» (2003)

Нелинейная хроника массового убийства в американской школе. Режиссер Гас Ван Сент вначале задумал сделать документальный фильм про «Колумбайн», но затем все же снял похожую историю в игровом формате, пусть почти все актеры в «Слоне» — непрофессионалы, а большинство диалогов были сымпровизированы. Почему: Опять же Хилл не вдавался в подробности. Но нетрудно найти определенные сходства между «Слоном» и «Серединой 90-х»: они стараются избежать актерской фальши (Джона обходится без больших звезд и тоже не чурается задействовать непрофессионалов). Оба сняты в олдскульном формате 4:3, который отсылает к VHS-эпохе. Оператор Крис Бловелт, который снимал дебютный фильм Хилла, был первым ассистентом на съемках «Слона». Да и сам Хилл дружит с Гасом Ван Сентом, недавно играл в его картине «Не волнуйся, он далеко не уйдет». До этого Ван Сент появлялся в психоделическом клипе «Ain’t It Funny» рэпера Дэнни Брауна, который снял Джона Хилл.