Экранизация «Акиры» Тайки Вайтити выйдет весной 2021 года

Полнометражная экранизация манги Кацухиро Отомо «Акира», которая уже более 10 лет не может добраться до кинотеатров, увидит свет 21 мая 2021 года. Тайка Вайтити занимает режиссерское кресло картины. Леонардо ДиКаприо спродюсирует проект через свою компанию Appian Way.

«Акира» Отомо считается одним из ключевых произведений японской манги и впервые увидел свет в 1982-м. По сюжету в 2019 году, после Третьей мировой войны, люди выживают в огромном мегаполисе Нью-Токио. Байкер Тэцуо во время гонки сталкивается с Акирой, ребенком-мутантом, над которым долгое время экспериментировало правительство. Эта встреча и попытка правительства контролировать сверхъестественные способности Акиры могут привести к разрушительным результатам. В 1988 году вышла анимационная экранизация манги.

Экранизация несколько раз давала о себе знать, прежде чем вновь исчезнуть с радаров. К проекту подступались разные сценаристы и режиссеры, но каждый в итоге отказывался. По слухам, к «Акире» проявлял интерес даже Кристофер Нолан.

Вайтити сейчас заканчивает работу над своей «сатирой против ненависти» «Кролик Джоджо», где он играет воображаемого Адольфа Гитлера. На днях режиссер отказался от работы над кукольным мультфильмом «Баблз» о ручной обезьяне Майкла Джексона, сославшись на загруженный рабочий график. Вероятно, в ближайшее время Вайтити предстоит занять режиссерское кресло «Акиры».

Источник: THR

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