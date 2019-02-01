«Рэмбо 5: Последняя кровь» выйдет в сентябре 2019-го

Студия Lionsgate объявила дату релиза пятого фильма экшен-франшизы «Рэмбо» . Боевик с подзаголовком «Последняя кровь» появится в кинотеатрах 20 сентября 2019 года. Сильвестр Сталлоне вновь вернется в роли неудержимого ветерана войны во Вьетнаме, который в новой части отправится в Мексику разбираться с местной преступностью.

В пятом фильме Джон Рэмбо столкнулся с неожиданной проблемой — посттравматическим синдромом. В попытке справиться с демонами прошлого и забыть о бесчисленных убийствах он начинает работать на ранчо в Аризоне, где заботится о животных и старается не вспоминать о войне. Теперь его самые близкие друзья — девушка Габриэлла и ее бабушка Мария.

Габриэлла, несмотря на уговоры Джона и Марии, едет в Мексику, чтобы найти своего отца и выяснить у него, почему он оставил семью много лет назад. Но она не достигает цели и по пути исчезает без следа. Рэмбо отправляется на ее поиски и раскрывает деятельность преступной организации, промышляющей торговлей женщинами. Теперь Рэмбо ничего не остается, кроме как вновь взяться за оружие, спасти девочку и остановить злодеев.

Сталлоне написал сценарий «Рэмбо 5» совместно с Мэттью Сирюльником и Дэвидом Мореллом. Изначально сообщалось, что актер сам займет режиссерское кресло картины, но в итоге фильм поставит Адриан Грюнберг («„Веселые» каникулы»).

Источник: Deadline