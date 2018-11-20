У Фонда кино появится новый критерий для отбора проектов

Директор Фонда кино Вячеслав Тельнов рассказал на пресс-конференции ТАСС, что отныне при конкурсном отборе проектов будет оцениваться история успеха предыдущих работ кинокомпаний, претендующих на финансирование.

«Теперь при конкурсной оценке новых заявок мы обязательно будем учитывать историю успеха предыдущих фильмов компаний-производителей, то есть это такое нововведение, — говорит Тельнов. — Владимир Ростиславович применял это в министерстве культуры, теперь мы перенесем это в экспертизу Фонда кино. Потому что, конечно, история успеха коммерческого кино — это важный показатель».

Кроме этого, в будущем Фонд кино планирует больше внимания уделять проектам, нацеленным на семейную и детскую аудиторию.

«В зарубежном прокате лучший результат показали анимационный фильм „Снежная королева“ и „Смешарики“, — добавил Тельнов. — Фонд кино, так же как и министерство культуры, понимает важность развития детского кинематографа».

В 2018 году Дмитрий Медведев подписал новую версию устава фонда, по которой в организации появился дополнительный орган управления — совет фонда, также ограничивается срок полномочий руководителей организации. Отдельные полномочия учредителя организации, которым является правительство России, исполняет Минкультуры.

Ранее Владимир Мединский заявил, что на попечительский совет фонда будут возложены дополнительные надзорные функции, но не уточнил, какие именно.

Источник: ТАСС

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