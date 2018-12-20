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«Праздник» Алексея Красовского выйдет 31 декабря на YouTube

20 декабря 2018
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«Праздник» Алексея Красовского выйдет 31 декабря на YouTube
«Праздник»

Режиссер Алексей Красовский решил не выпускать картину «Праздник» в кинотеатральный прокат и вместо этого выложит ее в открытый доступ. Премьера фильма, разделившего в начале октября российское общество, состоится 31 декабря на его YouTube-канале.

«В честь своего, а также по случаю дня рождения чрезвычайной комиссии хочу кое-чем порадовать, — пишет Красовский в Facebook. — Итак, 31 декабря вы увидите наш фильм вот здесь: www.youtube.com/user/alkrasss/. Ссылка будет открыта для всех, бегать по пиратам не нужно. Если фильм понравится и захотите нас потом поддержать, внизу будет указан номер счета. Лайк/перепост/отзыв, полный игнор — на ваш выбор. Одновременно „Праздник“ появится на других подобных площадках, так что наследникам ВЧК придется выбирать — праздновать самим или работать, пытаясь закрыть новогодний фильм».

«Нам с оператором-постановщиком Сергеем Астаховым будет, конечно, жаль, что вы не увидите „Праздник“ на широком экране, каким его увидели мы и монтажер Владимир Зимин (спасибо, дорогой, еще и еще раз!), но, думаю, это поправимо со временем».

«Да, мы понимаем, что премьера в интернете лишает фильм фестивальной судьбы, а отсутствие прокатного удостоверения делает невозможным выдвижение на профессиональные кинопремии. Что ж, иногда за свободу приходится переплачивать, считайте это нашим маленьким вкладом».

Красовский также добавил, что сегодня в 22:00 по Москве планирует провести прямой эфир и ответить на все вопросы.

Действие фильма разворачивается 31 декабря во время блокады Ленинграда. В загородном доме Воскресенских, живущих «на особом положении», собираются шесть человек и курица, которую некому приготовить. Раньше этим занималась кухарка, но ее у Воскресенских накануне забрали: снаружи наступили тяжелые времена, да и внутри ситуация тоже нелегкая. Младший сын привел голодную девушку, старшая дочь — незнакомого мужчину, за которого собирается замуж. До Нового года остались считанные минуты, а количество проблем растет снежным комом.

В СМИ «Праздник» нарекли «комедией о блокадном Ленинграде», что очень не понравилась политикам, чиновникам и прочим общественным деятелям. Проект называли «кощунством» и призывали ни в коем случае не допустить выхода картины. Подробнее о ситуации вокруг «Праздника» КиноПоиск рассказывал здесь.

Автор Александр Федоров
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российское кино
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Комментарии (52)

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  • Питон Капитон

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  • VargVickerssen 20 декабря 2018, 14:36 пожаловаться

    #

    Респект режиссеру. Смелый ход. Посмотрю обязательно. Хотя если бы не пиар со стороны МинКульта, даже бы внимания не обратил.

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  • SlayerM

    раскрыть комментарий 10
  • 5

    Randomize 20 декабря 2018, 15:24 пожаловаться

    #

    Надо же, с козырей зашел. И ведь теперь это может стать мейнстримом

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  • 24

    City 17 20 декабря 2018, 15:30 пожаловаться

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    Комедия про блокадный Ленинград это «кощунство». А прожиточный минимум в 3500 р. это абсолютно нормально!

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  • 3

    123go2000 20 декабря 2018, 16:51 пожаловаться

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    Поскорей бы выход. Не понимаю что такого вкомедии про блокадный Ленинград. Тогда всё -таки люди не до конца отчаивались, чтобы иногда не говорить шутки. Во все времена были шутки, антисоветское там вряд-ли что-то будет

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  • Да, голод — это ведь так смешно.

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  • Makleab

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  • 1

    123go2000 20 декабря 2018, 20:12 пожаловаться

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    Да, это же чёрный юмор

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  • iks_x 20 декабря 2018, 19:38 пожаловаться

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    Вместо новогоднего обращения чекист посмотрю

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  • wsad 20 декабря 2018, 20:36 пожаловаться

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    Можно (и наверное даже нужно) подкинуть режиссёру пару сотен за смелость. Глядишь это станет мейнстримом и может быть позволит подняться нашему кино.

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  • 2

    El_principe 20 декабря 2018, 19:44 пожаловаться

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    А минкульт поди страйками закидает.

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  • Иван Пупышев 20 декабря 2018, 20:09 пожаловаться

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    КНДР агрится на фильм «Интервью». Он не выходит в прокат. Россия агрится на фильм «Праздник». Он не выходит в прокат. Получается, Россия — это…

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  • wsad 20 декабря 2018, 20:21 пожаловаться

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    Отлично, будет что глянуть на новый год, не этот же блевотный голубой огонёк.

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