«Праздник» Алексея Красовского выйдет 31 декабря на YouTube

Режиссер Алексей Красовский решил не выпускать картину «Праздник» в кинотеатральный прокат и вместо этого выложит ее в открытый доступ. Премьера фильма, разделившего в начале октября российское общество, состоится 31 декабря на его YouTube-канале.

«В честь своего, а также по случаю дня рождения чрезвычайной комиссии хочу кое-чем порадовать, — пишет Красовский в Facebook. — Итак, 31 декабря вы увидите наш фильм вот здесь: www.youtube.com/user/alkrasss/. Ссылка будет открыта для всех, бегать по пиратам не нужно. Если фильм понравится и захотите нас потом поддержать, внизу будет указан номер счета. Лайк/перепост/отзыв, полный игнор — на ваш выбор. Одновременно „Праздник“ появится на других подобных площадках, так что наследникам ВЧК придется выбирать — праздновать самим или работать, пытаясь закрыть новогодний фильм».

«Нам с оператором-постановщиком Сергеем Астаховым будет, конечно, жаль, что вы не увидите „Праздник“ на широком экране, каким его увидели мы и монтажер Владимир Зимин (спасибо, дорогой, еще и еще раз!), но, думаю, это поправимо со временем».

«Да, мы понимаем, что премьера в интернете лишает фильм фестивальной судьбы, а отсутствие прокатного удостоверения делает невозможным выдвижение на профессиональные кинопремии. Что ж, иногда за свободу приходится переплачивать, считайте это нашим маленьким вкладом».

Красовский также добавил, что сегодня в 22:00 по Москве планирует провести прямой эфир и ответить на все вопросы.

Действие фильма разворачивается 31 декабря во время блокады Ленинграда. В загородном доме Воскресенских, живущих «на особом положении», собираются шесть человек и курица, которую некому приготовить. Раньше этим занималась кухарка, но ее у Воскресенских накануне забрали: снаружи наступили тяжелые времена, да и внутри ситуация тоже нелегкая. Младший сын привел голодную девушку, старшая дочь — незнакомого мужчину, за которого собирается замуж. До Нового года остались считанные минуты, а количество проблем растет снежным комом.

В СМИ «Праздник» нарекли «комедией о блокадном Ленинграде», что очень не понравилась политикам, чиновникам и прочим общественным деятелям. Проект называли «кощунством» и призывали ни в коем случае не допустить выхода картины. Подробнее о ситуации вокруг «Праздника» КиноПоиск рассказывал здесь.