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В предыдущих сериях

ПодкастКак «Криминальное прошлое» с Питером Капальди совмещает нуар и острую социальность

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Лиза Сурганова и Иван Филиппов обсуждают (со всеми спойлерами!) детективный сериал Apple TV+ «Криминальное прошлое» о конфликтующих детективах, которые расследуют загадочное дело человека, попавшего в тюрьму по ошибке.

Иван Филиппов

Ведущий подкаста «В предыдущих сериях»

Очень важная вещь про героя Питера Капальди, Хэгарти: он не расист. Когда он слышит расистский бред от коллег, он реагирует однозначно — с раздражением, неприятием и осуждением.

Лиза Сурганова

Ведущая подкаста «В предыдущих сериях»

Тут более тонкая трактовка расизма, потому что есть и разные его полюса на спектре. Есть Тони — герой, который ненавидит людей другого цвета кожи, терпеть не может женщин и вообще обозлен на весь мир. А с Хэгарти чуть сложнее: он может раздражаться и говорить, что он против расизма, но в нем есть и мизогиния, и расизм, в которых он сам себе не признается.

В следующем выпуске ведущие обсудят несколько сериалов, которые смотрят прямо сейчас.

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А вы смотрели сериал «Криминальное прошлое»? Напомнил ли он вам «Прослушку» и «Настоящего детектива»?

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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