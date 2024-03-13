Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
Лиза Сурганова и Иван Филиппов обсуждают (со всеми спойлерами!) детективный сериал Apple TV+ «Криминальное прошлое» о конфликтующих детективах, которые расследуют загадочное дело человека, попавшего в тюрьму по ошибке.
Иван Филиппов
Ведущий подкаста «В предыдущих сериях»
Очень важная вещь про героя Питера Капальди, Хэгарти: он не расист. Когда он слышит расистский бред от коллег, он реагирует однозначно — с раздражением, неприятием и осуждением.
Лиза Сурганова
Ведущая подкаста «В предыдущих сериях»
Тут более тонкая трактовка расизма, потому что есть и разные его полюса на спектре. Есть Тони — герой, который ненавидит людей другого цвета кожи, терпеть не может женщин и вообще обозлен на весь мир. А с Хэгарти чуть сложнее: он может раздражаться и говорить, что он против расизма, но в нем есть и мизогиния, и расизм, в которых он сам себе не признается.
В следующем выпуске ведущие обсудят несколько сериалов, которые смотрят прямо сейчас.
А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал с очень активным чатом! Называется «В предыдущих сериях» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Отзывы и пожелания можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
А вы смотрели сериал «Криминальное прошлое»? Напомнил ли он вам «Прослушку» и «Настоящего детектива»?
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов