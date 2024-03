В подкасте «Плюс-минус игры» кинокритик и куратор игрового направления Кинопоиска Марат Шабаев и шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса Вадим Елистратов обсуждают ключевые споры видеоигровой индустрии.

В новом выпуске ведущие спорят про культовую игру The Last of Us Part II и обсуждают ее достоинства и недостатки (да, разумеется, подкаст про главные видеоигровые холивары не мог обойтись без дискуссии про эту постапокалиптическую драму студии Naughty Dog).

Плохо это или хорошо, что у игроков, по сути, нет возможности влиять на сюжет? Подходит ли игре ее 30-часовой хронометраж? Что не так с геймплеем второй The Last of Us? И правда ли, что Naughty Dog сейчас переживает кризис?