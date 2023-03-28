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В подкасте «Плюс-минус игры» кинокритик и куратор игрового направления Кинопоиска Марат Шабаев и шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса Вадим Елистратов обсуждают ключевые споры видеоигровой индустрии.
В новом выпуске ведущие спорят про культовую игру The Last of Us Part II и обсуждают ее достоинства и недостатки (да, разумеется, подкаст про главные видеоигровые холивары не мог обойтись без дискуссии про эту постапокалиптическую драму студии Naughty Dog).
Плохо это или хорошо, что у игроков, по сути, нет возможности влиять на сюжет? Подходит ли игре ее 30-часовой хронометраж? Что не так с геймплеем второй The Last of Us? И правда ли, что Naughty Dog сейчас переживает кризис?
Марат Шабаев
Ведущий подкаста «Плюс-минус игры»
«The Last of Us Part II — избыточно длинная игра для произведения, которое ориентировано в первую очередь на сюжет. Первая часть длилась ровно столько, сколько нужно — около 15 часов. Вторая по ощущениям длится бесконечно: для Assasin's Creed или Far Cry, в которых весь геймплей завязан на выполнении однотипных задач, 30 часов, может быть, и смешные цифры, но для серьезной, почти телевизионной драмы, какую задумывали Нил Дракманн и Хэлли Гросс, — это много (как три сезона „Во все тяжкие“, например!). А еще вторая The Last of Us страдает не только из-за длинного сюжета с постоянным смещением фокуса, но и из-за затянутого финала».
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Авторы: Марат Шабаев, Вадим Елистратов