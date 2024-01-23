«Ощущение, что все картины, номинированные в этом году, прекрасны, и среди них нет каких-то лишних случайных лент, которые кажутся неочевидными. Даже обязательная квота блокбастеров тут занята парой авторских фильмов — это „Оппенгеймер“ и „Барби“. Как известно, с 2009 года, когда количество фильмов в категории расширилось с пяти до десяти, один-два фильма оказываются блокбастерами, которые все видели и которые собрали сотни миллионов. Эти картины делают церемонию интересной для широкой аудитории. При этом, как и в 2019 году, когда в номинации не попали такие фильмы, как „Солнцестояние“ или „Прощание“, в этом году есть какое-то количество явно оскаровских картин, которые все смотрели, но которые тоже в число номинантов не попали. Причиной тому очень высокая конкуренция. Так что мне радостно будет смотреть церемонию этого года, хотя, кажется, там нет никакой интриги. Победит, судя по остальным кинопремиям вроде BAFTA или „Золотого глобуса“, „Оппенгеймер“».

