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Крупным планом

ПодкастПромежуточные итоги: главные тенденции в индустрии и лучшие фильмы 2023 года

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Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

В новом выпуске «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают ключевые события в киноиндустрии с начала 2023-го года, вспоминают свои любимые фильмы из выпусков подкаста и без спойлеров рассказывают о лучших фильмах, которые успели выйти за это время (и находят гастрономические аналогии к каждому из них).

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Фильмы 2023 года, которые ведущие посоветовали в этом выпуске

«Хищники» (реж. Родриго Сорогойен) — испанский триллер из каннской программы. Французская семья переезжает на природу, но сталкивается с безжалостным террором от новых соседей — испанских фермеров.

«Земля Алькаррас» (реж. Карла Симон, Соня Кастело) — испанская драма о маленьких людях. Фермеры, которых вынуждают переехать из родного дома, пытаются спасти свой сад от вырубки.

«Аir: Большой прыжок» (реж. Бен Аффлек) — корпоративная драма об американском спорте и истории создания легендарных именных кроссовок в честь Майкла Джордана.

«Тетрис» (реж. Джон С. Бейрд) — биографическая драма Apple TV+ о создании «Тетриса» советским инженером Алексеем Пажитновым и о развитии игры в Nintendo. В ролях — Никита Ефремов и Софья Лебедева.

«Кто убил BlackBerry» (реж. Мэтт Джонсон) — канадский комедийный офисный байопик об айтишниках, которые решили совместить пейджер, телефон и компьютер и создали BlackBerry.

«Мое преступление» (реж. Франсуа Озон) — плутовская комедия с Изабель Юппер о начинающей актрисе, которая присваивает себе чужое преступление, чтобы добиться славы и успеха.

«Тихий садовник» (реж. Пол Шредер) — сдержанная криминальная драма о загадочном садовнике с темным прошлым. В главных ролях — Джоэл Эджертон и Сигурни Уивер.

«Снегирь» (реж. Борис Хлебников) — фильм-катастрофа о двух студентах морского училища, которые проходят практику на рыболовецком судне и сталкиваются с суровыми нравами старших моряков. Конфликт отцов и детей с Александром Робаком, Тимофеем Трибунцевым и Евгением Сытым в главных ролях.

«Поехавшая» (реж. Антон Маслов) — российское драмеди, основанное на реальной истории Ани Смолиной — девушки, которая отправляется в путешествие на велосипеде через всю страну. Роуд-муви о пути к себе и судьбоносных встречах.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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Режиссер:Гай Ричи
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