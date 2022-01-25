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Netflix анонсировал четвертый российский проект. Это сериал Дарьи Жук о пропаже ребенка

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Новым российским проектом Netflix станет криминальный триллер «ЗАТО», над которым работают режиссеры Дарья Жук («Хрусталь») и Станислав Либин («Без следа»). Сценарий написали Михаил Шприц (один из авторов «Оптимистов», а также создатель аниме «Первый отряд», снятого в копродукции России, Канады и Японии), Илья Шеин и Ксения Мчедлидзе. События развернутся в постсоветский период в закрытом городе Лобачевске-4. Главные герои — журналистка Кристина и милиционер Дашкин, расследующие дело о ребенке. Официальный синопсис звучит так: «В переходный период неопределенности в стране, после распада СССР, амбициозная журналистка Кристина вместе с милиционером Дашкиным расследуют исчезновение ребенка в закрытом городе, где за разглашение секретной информации можно поплатиться жизнью».

«Как ребенок может пропасть в закрытом городе? Загадка нас заинтриговала, и мы попробовали ее решить сначала просто для себя, из любви к жанру. А потом вспомнили 1990-е и то, как сильно они на всех нас повлияли и влияют по сей день. Мы попытались рассказать историю о людях, которые не могут приспособиться к стремительным изменениям в обществе и всеми силами пытаются не потерять себя в ситуации, где никто больше ни во что не верит», — рассказал о создании сериала Михаил Шприц.

В главных ролях снимутся Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Иван Мулин, Полина Кутепова, Илья Исаев и Виктория Толстоганова. Дата выхода станет известна позже. Производством занимается кинокомпания «Русское», созданная продюсерами Ириной Смирновой и Александром Кушаевым.

Ранее Netflix объявил о трех других российских проектах: сериале «Анна К» со Светланой Ходченковой, где действие романа Льва Толстого перенесли в современный мир; психологической драме с Александром Петровым (название сериала пока не объявили, сценарий написал Эдуард Оганесян, автор «Чик»), а также сериале «Ничего особенного» с Юрой Борисовым и Дарьей Мельниковой про людей с особенностями развития.

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Он вернулся, все пропало. Только на Кинопоиске — 2-й сезон сериала о пришельце, который учится быть человеком
В главных ролях:Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:Роберт Данкан МакНил, Джей Чандрашекхар, Шеннон Коли
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