«Корона» — лучший драматический сериал. Объявлены победители «Эмми-2021»

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов телевизионной премии «Эмми». Лидером по количеству побед стал Netflix: проектам стриминга присудили 44 награды, включая призы за «Лучший драматический сериал» («Корона») и «Лучший мини-сериал» («Ход королевы»). Эти шоу получили больше всего статуэток: по 11 каждый. Следом расположились Saturday Night Live (восемь наград) и «Мандалорец» (семь наград).
Второе место среди стримингов занял HBO с 19 победами. В прошлом году он был лидером премии и забрал 30 статуэток. У Disney + — 14 побед, а у Apple TV+ количество наград увеличилось до 10 (на прошлой церемонии была всего одна). Проект сервиса «Тед Лассо» назвали лучшим комедийным сериалом, статуэтку также получил исполнитель главной роли Джейсон Судейкис.
Лучший драматический сериал
Лучший комедийный сериал
- «Тед Лассо»
- «Черная комедия»
- «Кобра Кай»
- «Эмили в Париже»
- «Хитрости»
- «Бортпроводница»
- «Метод Комински»
- «4лен»
Лучший мини-сериал
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Джош О’Коннор («Корона»)
- Стерлинг К. Браун («Это мы»)
- Джонатан Мэйджерс («Страна Лавкрафта»)
- Реге-Жан Пейдж («Бриджертоны»)
- Билли Портер («Поза»)
- Мэттью Риз («Перри Мейсон»)
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Оливия Колман («Корона»)
- Узо Адуба («Пациенты»)
- Эмма Коррин («Корона»)
- Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)
- ЭмДжей Родригес («Поза»)
- Джерни Смоллетт («Страна Лавкрафта»)
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале
- Тобайас Мензис («Корона»)
- Джанкарло Эспозито («Мандалорец»)
- О. Т. Фагбенли («Рассказ служанки»)
- Джон Литгоу («Перри Мейсон»)
- Макс Мингелла («Рассказ служанки»)
- Крис Салливан («Это мы»)
- Брэдли Уитфорд («Рассказ служанки»)
- Майкл Кеннет Уильямс («Рассказ служанки»)
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале
- Джиллиан Андерсон («Корона»)
- Хелена Бонем Картер («Корона»)
- Мадлен Брюэр («Рассказ служанки»)
- Энн Дауд («Рассказ служанки»)
- Онжаню Эллис («Страна Лавкрафта»)
- Эмиральд Феннел («Корона»)
- Ивонн Страховски («Рассказ служанки»)
- Самира Уайли («Рассказ служанки»)
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
- Энтони Андерсон («Черная комедия»)
- Майкл Дуглас («Метод Комински»)
- Уильям Х. Мэйси («Бесстыжие»)
- Кенан Томпсон («Шоу Кенана»)
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Джин Смарт («Хитрости»)
- Эйди Брайант («Выскочка»)
- Кейли Куоко («Бортпроводница»)
- Эллисон Дженни («Мамаша»)
- Трэйси Эллис Росс («Черная комедия»)
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале
- Бретт Голдстин («Тед Лассо»)
- Карл Клемонс-Хопкинс («Хитрости»)
- Брендан Хант («Тед Лассо»)
- Ник Мохаммед («Тед Лассо»)
- Пол Райзер («Метод Комински»)
- Джереми Свифт («Тед Лассо»)
- Кенан Томпсон (Saturday Night Live)
- Боуэн Янг (Saturday Night Live)
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале
- Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»)
- Айди Брайан (Saturday Night Live)
- Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)
- Кейт МакКиннон (Saturday Night Live)
- Рози Перес («Бортпроводница»)
- Сесили Стронг (Saturday Night Live)
- Джуно Темпл («Тед Лассо»)
Лучшая мужская роль в мини-сериале
- Юэн Макгрегор («Холстон»)
- Пол Беттани («Ванда/Вижн»)
- Хью Грант («Отыграть назад»)
- Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон»)
- Лесли Одом-мл. («Гамильтон»)
Лучшая женская роль в мини-сериале
- Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»)
- Михаэла Коэл («Я могу уничтожить тебя»)
- Синтия Эриво («Гений»)
- Элизабет Олсен («Ванда/Вижн»)
- Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»)
Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале
- Эван Питерс («Мейр из Исттауна»)
- Томас Сэнгстер («Ход королевы»)
- Давид Диггс («Гамильтон»)
- Паапа Эссьеду («Я могу уничтожить тебя»)
- Джонатан Грофф («Гамильтон»)
- Энтони Рамос («Гамильтон»)
Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале
- Джулианна Николсон («Мейр из Исттауна»)
- Рене Голдсберри («Гамильтон»)
- Кэтрин Хан («Ванда/Вижн»)
- Моусес Ингрэм («Ход королевы»)
- Джин Смарт («Мейр из Исттауна»)
- Филиппа Су («Гамильтон»)
Полный список победителей можно посмотреть здесь.
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Источник: Emmys