«Корона» — лучший драматический сериал. Объявлены победители «Эмми-2021»

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов телевизионной премии «Эмми». Лидером по количеству побед стал Netflix: проектам стриминга присудили 44 награды, включая призы за «Лучший драматический сериал» («Корона») и «Лучший мини-сериал» («Ход королевы»). Эти шоу получили больше всего статуэток: по 11 каждый. Следом расположились Saturday Night Live (восемь наград) и «Мандалорец» (семь наград).

Второе место среди стримингов занял HBO с 19 победами. В прошлом году он был лидером премии и забрал 30 статуэток. У Disney + — 14 побед, а у Apple TV+ количество наград увеличилось до 10 (на прошлой церемонии была всего одна). Проект сервиса «Тед Лассо» назвали лучшим комедийным сериалом, статуэтку также получил исполнитель главной роли Джейсон Судейкис.

Лучший драматический сериал

Лучший комедийный сериал

Лучший мини-сериал

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

Лучшая мужская роль в мини-сериале

Лучшая женская роль в мини-сериале

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале

Полный список победителей можно посмотреть здесь.

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