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«Всё, никаких андроидов»: Вышел тизер-трейлер второго сезона сериала «Проект „Анна Николаевна“»

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Второй сезон народной сай-фай-комедии про андроида-полицейскую Анну Николаевну (Зоя Бербер) выйдет на КиноПоиск HD уже этой осенью. В продолжении полицейские из провинциального городка отправятся покорять Москву, куда переводят начальника отдела Виктора Сергеевича Галузо (Сергей Гармаш). Вместе с ним в столицу переезжает и его команда — оперативники Слава Ляпин (Федор Лавров) и Сережа Мокрый (Кузьма Сапрыкин). Тем временем в их отделе появляется настоящая, живая Анна Николаевна Королькевич. Вместе с ней герои возьмутся за дела федерального значения.

Авторы первого сезона популярной комедии — креативный продюсер Дмитрий Нелидов и сценарист Дмитрий Лемешев — продолжают работу над сериалом. Режиссером второго сезона выступит Александр Карпиловский («Ёлки новые»).

Сериал «Проект „Анна Николаевна“» вышел весной 2020 года и покорил зрителей КиноПоиск HD, а затем и телевизионный эфир. В первый месяц комедия попала в топ-3 сериалов сервиса, а по итогам года вошла в топ-5 проектов в подписке КиноПоиск HD.

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