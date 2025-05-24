Режиссер «Логана» снимет «Индиану Джонса 5». Это подтвердил продюсер франшизы

Продюсер «Индианы Джонса» Фрэнк Маршалл в разговоре с Collider подтвердил, что пятый фильм франшизы снимет Джеймс Мэнголд, постановщик «Логана» и «Поезда на Юму». Он заменит Стивена Спилберга, покинувшего проект в конце февраля.

Маршалл отметил, что Мэнголд — идеальный выбор для проекта: «Он замечательный режиссер и любит франшизу. Думаю, он нашел общий язык с Харрисоном Фордом. Все звезды сошлись в нужное время». Спилберг при этом будет помогать Мэнголду в качестве продюсера.

По словам Маршалла, работа над сценарием только началась, и съемки стартуют нескоро. Одна из причин — пандемия коронавируса.

«Безусловно, сейчас в приоритете безопасность каждого — актеров, съемочной группы и всех остальных. Поэтому мы ждем рекомендации, которые постепенно приходят от экспертов по здравоохранению и студий. Мы пытаемся учесть все необходимое, чтобы продолжить работу и оставаться в безопасности. Это явно замедлит процесс, поэтому мы попытаемся приспособиться. Например, какое-то время вы не увидите сцен с большим количеством массовки. На площадках больше не будет общей еды, и это, наверное, к лучшему, люди смогут поддерживать себя в форме».

Также Маршалл рассказал, что хочет продолжить франшизу о Джейсоне Борне: «Надеюсь, мы сможем придумать новую историю и найти нового постановщика». Последний фильм вышел в 2016 году и собрал в прокате 415 млн долларов при бюджете в 120 миллионов.

Релиз «Индианы Джонса 5» намечен на 22 июля 2022 года.

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Источник: Collider