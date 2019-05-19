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Джейсон Момоа и Питер Динклэйдж снимутся в экшен-комедии «Хороший, плохой, неживой»

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Звезды «Игры престолов» Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа исполнят главные роли в приключенческой картине «Хороший, плохой, неживой» (Good Bad & Undead). Актеры сейчас заканчивают переговоры со студией Legendary и планируют не только сняться в фильме, но и взять на себя функции продюсеров. Макс Барбаков («Палм-Спрингс») занимает режиссерское кресло проекта и поставит ленту по сценарию Марка Свифта и Дэмиэна Шеннона.

Согласно источнику, создатели планируют сделать «Успеть до полуночи» в мире Брэма Стокера, автора «Дракулы». В центре сюжета — Ван Хельсинг (Динклэйдж), последний представитель легендарной семьи охотников на вампиров. Только он не занимается истреблением нежити и вместо этого заключил сделку с вампиром (Момоа), который поклялся больше не убивать. Вместе они путешествуют по городам, проворачивая одну и ту же аферу — устраивают представление, где Ван Хельсинг убивает вампира, и обирают местное население.

Все меняется, когда за голову вампиру назначают крупную награду, которую мечтают заполучить разные опасные люди и существа.

17 декабря 2020-го зрители увидят Момоа в фантастической картине «Дюна». Динклэйдж недавно озвучил персонажа в мультфильме «Семейка Крудс 2» и готовился приступить к съемкам в нескольких проектах, включая комедию «Братья» с Джошем Бролином.

Источник: Deadline

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