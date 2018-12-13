Майкл Бэй спродюсирует триллер о пандемии и изоляции «Певчая птица»

Режиссер Майкл Бэй в сотрудничестве с кинокомпанией Адама Гудмана Invisible Narratives выступит продюсером фильма «Певчая птицы» (Songbird) — триллера о последствиях глобальной пандемии. Адам Мэйсон («Навстречу тьме») написал сценарий картины совместно с Саймоном Бойесом и занимает режиссерское кресло проекта.

Действие триллера, который сравнивают с «Паранормальным явлением» и «Монстро», развернется спустя два года после начала пандемии, которая так и не завершилась. Требования к изоляции убрали и вернули, пока вирус продолжал распространяться и мутировать. Согласно источнику, в центре сюжета окажутся герои, чьи жизни изменились из-за карантина. Фильм покажет, как пандемия сказалась на людях, как они справляются с паранойей и одиночеством.

Сейчас идет поиск актеров, а производство планируется начать в ближайший месяц в Лос-Анджелесе, где по-прежнему действует карантин. Утверждается, что работа над картиной пройдет с соблюдением всех норм безопасности: актеры и члены съемочной группы будут придерживаться социальной дистанции, в фильме не будет сцен, где персонажи находятся лицом к лицу.

Отмечается, что кинематографисты обсудили съемки с разными киногильдиями, которые сейчас работают над сводами правил безопасного производства, и получили их одобрение.

Источник: Deadline

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