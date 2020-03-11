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Сценаристка «Офиса» и «Проекта Минди» напишет продолжение комедии «Блондинка в законе»

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Студия MGM подключила Минди Кейлинг («Офис») и Дэниэла Дж. Гура («Бруклин 9-9») к работе над третьей частью комедии «Блондинка в законе». Они напишут сценарий продолжения хита 2001 года, а Риз Уизерспун вновь вернется в образе жизнерадостной и элегантной Эль Вудс. Актриса также спродюсирует проект совместно с Марком Э. Платтом и Адамом Сигелом.

Комедия «Блондинка в законе», основанная на одноименном романе Аманды Браун, рассказывает о лучезарной красавице Эль Вудс, которая отправляется в Гарвардский университет с целью вернуть своего парня и доказать, что она не пустышка. Критики и зрители тепло приняли картину, и она смогла собрать в мировом прокате 141 млн долларов при бюджете в 18 млн долларов.

Спустя два года на свет появился сиквел «Блондинка в законе 2: Красное, белое и блондинка», где главная героиня, не растерявшая оптимизма, отправляется в Вашингтон, чтобы выступать за права животных. Бюджет продолжения вырос до 45 млн долларов, а общие сборы составили 124 млн долларов.

На данный момент какие-либо подробности сюжета продолжения отсутствуют.

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Источник: Deadline

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