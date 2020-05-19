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Стивен Содерберг планирует сиквел «Секс, ложь и видео». Он написал сценарий на карантине

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Стивен Содерберг рассказал, что во время самоизоляции написал три новых сценария. Среди них есть продолжение его картины «Секс, ложь, видео», вышедшей в 1989 году.

«С лета 1985 года я не писал так усидчиво, как делал это во время изоляции, — рассказал режиссер в эфире YouTube-шоу NightCap Live. — Когда в Нью-Йорке объявили карантин, то, чтобы не потерять самообладание и не сойти с ума, я решил вновь писать. В течение первых шести-семи недель я закончил три сценария: первый — новый вариант старого текста, второй — оригинальная история, а третий — адаптация романа. Оригинальный — это сиквел "Секс, ложь, видео"».

Режиссер отметил, что планирует не ограничиваться сценарием и в будущем снять по нему фильм.

«Секс, ложь и видео» — первый полнометражный фильм Содерберга. Он был представлен в 1989 году на кинофестивале «Сандэнс», после чего его показали в Каннах. Главный герой картины — Грэм Далтон, который приезжает в родной город и вскоре сближается с женой своего приятеля по колледжу. Последний изменяет супруге с ее же сестрой.

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Источник: IndieWire

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