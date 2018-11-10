Шей Уигэм в новой «Миссия: невыполнима» и еще 7 новостей выходных

Мариса Томей получила роль в триллере «Милашка»

В центре сюжета — вдовец (Джейсон Момоа), оставшийся с дочкой после убийства жены неизвестными. Не в силах ждать, пока полиция найдет убийц, он клянется сам найти и покарать преступников. Брайан Мендоза поставит картину.

Источник: Deadline

Канал Starz закрыл сериал «Сладкая горечь» после второго сезона

В центре истории — молодая Тесс, которая по приезде в Нью-Йорк получает работу в одном из самых престижных ресторанов. Секс, наркотики и алкоголь мгновенно затягивают девушку в безумный водоворот. Элла Пернелл исполнила в проекте главную роль.

Источник: THR

Шей Уигэм присоединился к актерскому составу франшизы «Миссия: невыполнима»

Режиссер Кристофер МакКуорри объявил об этом в Twitter, опубликовав черно-белую фотографию актера.

МакКуорри сейчас работает над седьмым и восьмым фильмами франшизы. Оба продолжения будут сняты одновременно и выйдут летом 2021-го и летом 2022-го соответственно. На данный момент неизвестно, кого может сыграть Уигэм.

Главная героиня проекта — жена миллиардера, которая узнает, что тот вживил ей в мозг высокотехнологичный прибор слежения. Он позволяет мужу отслеживать ее местоположение, наблюдать за ней и даже рассказывает о ее чувствах. Будучи не в силах больше жить с ним, женщина отправляется в бега. Патрик Сомервилль разработает для стрим-сервиса HBO Max экранизацию одноименного романа Эмили Сент-Джон Мандел.

Источник: Deadline

«Кэрри» Стивена Кинга станет основой для мини-сериала канала FX

В центе сюжета первоисточника — тихая, замкнутая старшеклассница Кэрри, которая с рождения обладает способностями телекинеза. Давление со стороны фанатично религиозной мамочки и постоянные издевки сверстников лишь способствует развитию ее сверхъестественных способностей. На выпускном одноклассники решают жестоко подшутить над ней, что приводит к фатальным последствиям. На данный момент неизвестно, кто напишет сценарий многосерийной адаптации.

Источник: Collider

Трейлер фильма «Эмма»

Новая экранизация одноименного романа Джейн Остин ожидается в российских кинотеатрах 16 апреля 2020 года.

Аника Нони Роуз исполнит главную роль в хорроре «Лимбо» (Limbo)

Сюжет картины вращается вокруг молодой матери, чье тело захватывает нечто зловещее. Сама она становится призраком в собственном доме, вынужденным бессильно наблюдать, пока демонический двойник угрожает сохранности ее семьи. Во что бы то ни стало она должна найти способ защитить родных и вернуть себе тело. Режиссер — Крис Пековер.

Источник: Deadline

Тизер сериала «Фанатик»

Главная героиня проекта — девушка Роб, хозяйка бруклинского магазина пластинок. Фанатка музыки и поп-культуры, с их помощью она разбирается с прошлыми отношениями и пытается пережить расставание с любимым человеком. Премьера сериала, основанного на романе Ника Хорнби, состоится 14 февраля 2020 года.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.