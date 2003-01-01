Трейлер военной картины «1917»: Наперегонки с Первой мировой

ВчераОбсудить0

Оригинальный трейлер:

Работая над картиной «1917», режиссер Сэм Мендес надеялся заставить зрителя прочувствовать каждый вдох солдат, оказавшихся в окопах Первой мировой войны. Для этого он вместе с оператором Роджером Дикинсом создал иллюзию беспрерывного действия: картина неустанно движется вместе с героями вперед, не успевая отдышаться, ведь любое промедление может стоит жизни. Из-за этого съемки выдались чрезвычайно сложными, но Дикинс считает, что все было не зря. «Где-то через неделю после окончания съемок я посмотрел первую версию монтажа и не сразу понял, что вижу один непрерывный дубль», — признался он.

Фильм охватывает события одного дня весной 1917 года, когда английские войска получили известие, что немцы отступают за линию Гинденбурга. 1600 британских солдат начали готовиться к атаке, и никто не подозревал, что им уготована ловушка с минами и снайперами. Парочке молодых солдат (Джордж Маккэй и Дин-Чарльз Чепмен) поручают опасное задание — пробраться через линию фронта и доставить важное сообщение. В случае успешного выполнения миссии они смогут остановить атаку и спасти своих соратников.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

Смотрите также

Трейлер драмы «Ричард Джуэлл»: Баллада Клинта Иствуда о лжи и правде

3 октября
Трейлер драмы «Ричард Джуэлл»: Баллада Клинта Иствуда о лжи и правде

Трейлер «Джентльменов» Гая Ричи: Бандитские разборки и Мэттью МакКонахи

2 октября
Трейлер «Джентльменов» Гая Ричи: Бандитские разборки и Мэттью МакКонахи

Трейлер комедии «История Дэвида Копперфилда»: Армандо Ианнуччи пересказывает Диккенса

2 октября
Трейлер комедии «История Дэвида Копперфилда»: Армандо Ианнуччи пересказывает Диккенса

Трейлер фильма «Хищные птицы»: Суперпотрясающая история Харли Квинн

1 октября
Трейлер фильма «Хищные птицы»: Суперпотрясающая история Харли Квинн

Главное сегодня

Выбор редакции

Что смотреть дома: «Гив ми либерти», «#Dетки» и «Солнцестояние»

Сегодня
Что смотреть дома: «Гив ми либерти», «#Dетки» и «Солнцестояние»

Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»

Сегодня, 15:21
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»

Футболка, шуба, пеньюар: 10 фильмов, повлиявших на моду

Вчера
Футболка, шуба, пеньюар: 10 фильмов, повлиявших на моду
Портрет героя

ВидеоВ главной роли: Брэд Питт

Вчера
В главной роли: Брэд Питт
Интервью

ВидеоТодд Филлипс и Хоакин Феникс — о «Джокере» и наследии Нолана

3 октября
Тодд Филлипс и Хоакин Феникс — о «Джокере» и наследии Нолана

10 лучших трейлеров недели: Джентльмены, хищные птицы и шестеро вне закона

Вчера
10 лучших трейлеров недели: Джентльмены, хищные птицы и шестеро вне закона
Сериалы

Сериалы октября: «Хранители», «Екатерина Великая» и «Бэтвумен»

30 сентября
Сериалы октября: «Хранители», «Екатерина Великая» и «Бэтвумен»
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании