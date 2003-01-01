Трейлер военной картины «1917»: Наперегонки с Первой мировой

Оригинальный трейлер:

Работая над картиной «1917», режиссер Сэм Мендес надеялся заставить зрителя прочувствовать каждый вдох солдат, оказавшихся в окопах Первой мировой войны. Для этого он вместе с оператором Роджером Дикинсом создал иллюзию беспрерывного действия: картина неустанно движется вместе с героями вперед, не успевая отдышаться, ведь любое промедление может стоит жизни. Из-за этого съемки выдались чрезвычайно сложными, но Дикинс считает, что все было не зря. «Где-то через неделю после окончания съемок я посмотрел первую версию монтажа и не сразу понял, что вижу один непрерывный дубль», — признался он.

Фильм охватывает события одного дня весной 1917 года, когда английские войска получили известие, что немцы отступают за линию Гинденбурга. 1600 британских солдат начали готовиться к атаке, и никто не подозревал, что им уготована ловушка с минами и снайперами. Парочке молодых солдат (Джордж Маккэй и Дин-Чарльз Чепмен) поручают опасное задание — пробраться через линию фронта и доставить важное сообщение. В случае успешного выполнения миссии они смогут остановить атаку и спасти своих соратников.

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